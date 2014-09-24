DH Özel Röportaj: Vodafone Dijital Mağaza Konseptine Geçiyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile y
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile yaptığımız röportajda bu konulara açıklık getiriyoruz
Paylaş Tweetle
2 hafta once vodafone a gectim ve cok memnunum desem yeridir. Ne cekim ne de internet hizi olarak pismanlik duymadim simdiye kadar. Turkcell kullanirken evin icinde cekmiyordu. Vodafone ile evin her kosesinde sorunsuz gorusme yapabiliyorum. Internet hizi olarak; gecis yaptigimdan beri surekli hiz denemeleri yapiyorum. En dusuk cikan hiz 13Mbps, o da evin onunde telefon 2 cubuk cekerken. En yakin testi 2 saat once yaptim. Turkcell ile ayni yerde ayni anda test yaptik. Turkcell 6Mbps cikarken, Vodafone 21Mbps sonuc verdi. Pismanmiyim gectigime? Turkcellle daha da hiiiiccc isim olmaz :)
Inanmayan olursa, test sonuclarini gonderebilirim :)