DH Özel Röportaj: Vodafone Dijital Mağaza Konseptine Geçiyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile y

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile yaptığımız röportajda bu konulara açıklık getiriyoruz