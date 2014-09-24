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DH Özel Röportaj: Vodafone Dijital Mağaza Konseptine Geçiyor

4 yıl
16,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile y
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda, dijital mağazaların açılışını ve bu yeni oluşumun getirilerini bizlere anlattı. Sinan Kızıldağ ile yaptığımız röportajda bu konulara açıklık getiriyoruz
 

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Fx_57,5 4 yıl
Şu ankete uyuz oluyorum sanki Türkiye İstanbul'dan ibaret.
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ilkerT06 4 yıl
eee neolmus simdi mazalara 3- 5 tane test cihazı koyuncamı dijital maza olmus ?? sen 1000 tl lik teli 1600 e sat sonra dijital mağaza de. ipone bile hatla alınca 400 dolar free alınca 650 dolar bizde tam tersi hatla 2500 normalde 2000
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leaderbeach 4 yıl
vodafone smart 4 power inclemsini bekliyorum mesut çevik ten hala gelmedi
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Gece772 4 yıl
Hacı sen ne yaptın
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kesbi 4 yıl
Vidyoyu izlemiyorum zira hiçbir operatör vatandaşı zaten düşünmez. Ama daha hızlı 3G diye haber görünce hep kuş kadar kotaları dakikalarda değilde sanilerde tüketebilme yeteneği olarak kalıyor aklımda. Hala KB ile internet satıyorlar. Rezalet başka bişey değil.Ha ne avea ne vodafone 3g doğru dürüst çekmiyor o da ayrı konu zaten.
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eScapeeXc 4 yıl kesbi
kesbi

Vidyoyu izlemiyorum zira hiçbir operatör vatandaşı zaten düşünmez. Ama daha hızlı 3G diye haber görünce hep kuş kadar kotaları dakikalarda değilde sanilerde tüketebilme yeteneği olarak kalıyor aklımda. Hala KB ile internet satıyorlar. Rezalet başka bişey değil.Ha ne avea ne vodafone 3g doğru dürüst çekmiyor o da ayrı konu zaten.

2 hafta once vodafone a gectim ve cok memnunum desem yeridir. Ne cekim ne de internet hizi olarak pismanlik duymadim simdiye kadar. Turkcell kullanirken evin icinde cekmiyordu. Vodafone ile evin her kosesinde sorunsuz gorusme yapabiliyorum. Internet hizi olarak; gecis yaptigimdan beri surekli hiz denemeleri yapiyorum. En dusuk cikan hiz 13Mbps, o da evin onunde telefon 2 cubuk cekerken. En yakin testi 2 saat once yaptim. Turkcell ile ayni yerde ayni anda test yaptik. Turkcell 6Mbps cikarken, Vodafone 21Mbps sonuc verdi. Pismanmiyim gectigime? Turkcellle daha da hiiiiccc isim olmaz :)

Inanmayan olursa, test sonuclarini gonderebilirim :)
2 Yanıt Yanıtla
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Nf 4 yıl
yine mi advertorial.
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PowerPC 4 yıl
alt yapı yatırımıy mış? 3g penetrasyon oranlarına bakın.
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
öncelikle
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12 Angry Men 4 yıl
Tüm siteler, ürün incelemeri yapıyor,siz hala reklam roportajları peşindesiniz.
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