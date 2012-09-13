DH Özel: Intel'in entegre grafik işlemcilerine 4K video desteği geliyor

Intel önce Sandy Bridge ardından da Ivy Bridge jenerasyonu ile performans seviyesini hissedilir oranda arttırdığı entegre grafik işlemcilerini yeni özelliklerle daha fazla alanda kullanılır kılmayı, daha fazla pratik fayda sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket yeni bir sürücü güncellemesi ile 4K yani 4096 x 3112 piksel çözünürlüğündeki videolar için, işlemcideki entegre motor sayesinde çekirdeklere ekstra iş yükü getirmeden donanımsal hızlandırma desteği sağlamış olacak.

Intel'in bu konudaki çalışmasını, 13 yıldır Intel Amerika'da görev yapan aynı zamanda tasarım takımında da yer almış olan Serhan Ceran'dan dinliyoruz.