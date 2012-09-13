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DH Özel: Intel'in entegre grafik işlemcilerine 4K video desteği geliyor

6 yıl
8,7b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel önce Sandy Bridge ardından da Ivy Bridge jenerasyonu ile performans seviyesini hissedilir oranda arttırdığı entegre grafik işlemcilerini yeni özelliklerle daha fazla alanda kullanılır kılmayı, daha fazla pratik fayda sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket yeni bir sürücü güncellemesi ile 4K yani 4096 x 3112 piksel çözünürlüğündeki videolar için, işlemcideki entegre motor sayesinde çekirdeklere ekstra iş yükü getirmeden donanımsal hızlandırma desteği sağlamış olacak.
Intel'in bu konudaki çalışmasını, 13 yıldır Intel Amerika'da görev yapan aynı zamanda tasarım takımında da yer almış olan Serhan Ceran'dan dinliyoruz.
 

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-Ege 6 yıl
Bence de İngilizce konuşsaymış daha iyi olurmuş siz altyazı yapardınız.Adam Türkçe yi unutmuş.
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OnTEC 6 yıl
wohooo süpeeer:P

işlemci fiyatını hoplattır trişka ekran kartı ile onlada anca video oynat bizde buna sevinelim peee
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kjhg 6 yıl
Serhan Bey ingilizce konuşsaymış daha iyi olurmuş :)
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basok 6 yıl
super 2015 de kullanir en az tabi.
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potur 6 yıl
1080p bana yeter
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