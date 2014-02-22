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DH+ karşınızda!

5 yıl
60,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu v
Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu videomuzda ise DH+ dergisini sizler için derinlemesine inceliyoruz.

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yokbeolumbe 5 yıl en beğenilen
siteye her girdigimde bunun reklamini goruyorum bir daha gosterme diyorum yine gosteriliyor ayni ayıp sitelerin reklami gibi olmus
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erdy232 5 yıl
DH Premium gerçek oldu sandım
1 Yanıt Yanıtla +59
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XXX Tentacion 5 yıl
Sanmıyorum tutulacağını. Büyük teknolojik yenilikler zaten gündem oluşturduğundan takip edilebiliyor, gerisi için de dergiyi okuyan olmaz.
3 Yanıt Yanıtla +28
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samet6666 3 yıl
Bunları yapacağınıza ilkil önce androide adam akıllı du uygulamasını yapın.
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DH Misafiri 3 yıl
İyi Günler Sayın Yetgili.
SİGMO Dil tercüme cihazı haberiniz ile ilgileniyorum,Piyaaya satışa sunuldu diye duydum ama satış adreslerini bulamadım.....Yardımcı olurmusunuz.....:=)
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Okunması istatistiklerini merak ettim.
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magicrea 4 yıl
@num dergi duyarlı html olarak tasarlandıysa ios ve android uygulamaları kabuk içerisinde html dosyaları açmaktan başka bir iş yapmıyor demektir. yanlış mı anladım ?
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atomcu 5 yıl
Android e geldiği ilk gün yüklerim
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akare+bkare=ckare 5 yıl
DH büyüyor.
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Holy Templar 5 yıl akare+bkare=ckare
akare+bkare=ckare

DH büyüyor.

sitenin yarısı reklam dolu o paraları kullanarak bi zahmet büyüyüversin
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B Moon 5 yıl
Ne gerek vardı? Birkaç kurum numunelik ofislerde bulunsun diye alır, onun dışında biri alıp incelemez bence.
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gun 5 yıl B Moon
Bu internet dergisi basılı bir dergi değil nereden çıktı anlamadım ?
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NerdStark 5 yıl
yanında beleş demo oyun verin belki tutar küçükken demolu dergilere az kazandırmamışımdır demo oyuna o kadar alısmıştım ki tam sürüm oynaymıyodum
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Recharged 5 yıl
Başlangıç için güzel olduğunu düşünüyorum. Dergiyi inceledi ilk çıktığı zaman. Fakat güncel haberleri vs. ana sayfalar (DH ve BSC) üzerinden takip ettiğimiz için gidipte dergiyi tekrar okumak benim ilgimi çekmiyor.
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melodileriyakar 5 yıl
Site içerik açısından dolgun olmasına rağmen fazla karman çorman. Aradığınız şeyi bulmak çok zor ve sadelikten çok uzak. Tapatalk desteği mutlaka olmalıydı o da olmadı, bu büyük bir noksan. Dergi IOS'a çıkmış, çok rahatsız edici bir konu bu. Milyonlarca insan android kullanırken hala bahanelerle öyle oldu böyle oldu, geç çıkacak laflarını duyuyoruz yıllardır. Tabi bunu sadece Donanım haber yapmıyor. Umarız dergi android için stabil ve karmaşadan uzak, içerik olarak da keyifli olur. Keza bunca zaman sonunda bu profesyonellikten beklenilmesi gereken de budur.
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xaimwadi 5 yıl
DH ailesine hayırlı olmasını diliyorum...
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