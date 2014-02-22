DH+ karşınızda!

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu v
Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu videomuzda ise DH+ dergisini sizler için derinlemesine inceliyoruz.
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SİGMO Dil tercüme cihazı haberiniz ile ilgileniyorum,Piyaaya satışa sunuldu diye duydum ama satış adreslerini bulamadım.....Yardımcı olurmusunuz.....:=)
sitenin yarısı reklam dolu o paraları kullanarak bi zahmet büyüyüversin