DH+ karşınızda!

Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu v

Donanımhaber.com sizler için teknoloji dergi formatına taşıyor. Aylık olarak yayınlanacak olan DH+ dergisiyle çeşitli alanlardaki teknolojik gelişme ve haberleri rahatlıkla takip edebileceksiniz. Bu videomuzda ise DH+ dergisini sizler için derinlemesine inceliyoruz.