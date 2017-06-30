DJI Spark Türkiye lansmanı ve fiyatı

DJI Spark ve DJI'ın Türkiye'deki faaliyetleri hakkında merak ettiğiniz her şey bu videomuzda. Spark, resmi olarak Türkiye'de! Bu röportajımızda merak edilenleri soruyor cevap alıyoruz.

Küçük boyutlarına rağmen obje tanıma ve takip edebilme, cep telefonu yanında el hareketleri ile de kontrol ve gelişmiş kamera sistemiyle merak uyandıran mini drone DJI Spark Türkiye'de.

Bu röportajımızda DJI'ın Türkiye faaliyetleri ve DJI Spark hakkında bilgi alıyoruz.