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DJI Spark Türkiye lansmanı ve fiyatı

1 yıl
37,7b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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DJI Spark ve DJI'ın Türkiye'deki faaliyetleri hakkında merak ettiğiniz her şey bu videomuzda. Spark, resmi olarak Türkiye'de! Bu röportajımızda merak edilenleri soruyor cevap alıyoruz.
Küçük boyutlarına rağmen obje tanıma ve takip edebilme, cep telefonu yanında el hareketleri ile de kontrol ve gelişmiş kamera sistemiyle merak uyandıran mini drone DJI Spark Türkiye'de.
Bu röportajımızda DJI'ın Türkiye faaliyetleri ve DJI Spark hakkında bilgi alıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
imsomnia 1 yıl en beğenilen
video da yetkili arkadaşa türkçe altyazı koyulsa yeridir. nedir arkadaş bu plaza ağzı bu kadar mı zor yani türkçe konuşmak
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Nikomer 1 yıl
3:24 gururumuz Faruk reyiz :)
Yaptığı işlerin karşılığını pek alamıyor malesef yutupdan o yüzden abimize bir destek olursak iyi olur gençler tabi zorla değil :) önce bir videolarını izleyin sonra zaten eliniz gidecek "abone ol"' a. Haydi iyi forumlar. youtube.com/...
3:24 gururumuz Faruk reyiz :)Yaptığı işlerin karşılığını pek alamıyor malesef yutupdan o yüzden abimize bir destek olursak iyi olur gençler tabi zorla deği...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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burakoli32 11 ay
Dugunde vs kullanmayacaksan 15dk yeterli zevkini al, go home'a basmak yeterli.. Yedek batarya ile 2.turu atabilirsin.. Bi etkinlikte cekim yapılacaksa da daha usyt modeller kullanılır zaten
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aycibin 1 yıl
iyi de 15dk uçabiliyormuş.çok kısa.en az 1 saat uçmalıydı bence.
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inanmayan denesin 1 yıl
1700 lira çalışır.
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kosucuadam 1 yıl
4K video hariç bence ideal bir model. Keşke 4K desteğide olsaymış.
Ayrıca 500 gram altı drone sınıfında olması nedeniyle uçuş izni gerektirmemesi ve taşıma kolaylığı olması en büyük avantajı.
Combo modelini bekliyordum. Yarın sipariş vereceğim.
Kullanım deneyimlerini fırsat bulursam paylaşırım.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu eleman Türkçe'ye nerde öğrenmiş? Hüviyetine baksak her yazı bir köy yada kasabada geçiren 1. Kuşak bir şehirli ama mübarek sanki Amerikalı da sempatik olsun diye Türkçe konuşuyor.
Bizim insanımızın dilinden utancı neden? Hakikaten iğrenç bir durum.
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coupe96 1 yıl
Avrupa menzili çok kısıtlı maalesef.500m nedir , amerika 2km civarı.
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defected 1 yıl
499$'lık cihaza Türkiye'de 2.700 lira vermek için havadan para kazanıyor veya çalıyor olmak lazım
2.700 lira
iki bin yedi yüz lira
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minivipers 1 yıl
alıcak olsam kıbrıstan 599 euro ya alırım...tanıdık varsa amerikaya giden 699 dolara da flymore paketini alırım...Türkiye de vergiler adamın canını çıkaryor vallahi...
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kırmızıbey 1 yıl
Diğerlerine göre daha kontrolü diyor. Görüntüler de beni şaşırtmıyorsa fiyatı da fena değil gibi
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