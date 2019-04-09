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Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün

Daha temiz ve güvenli bir yakıt türü geliştirmek için kolları sıvayan bilim insanları, gözlerini metal organik kafeslere diktiler. Gelişmelerle ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Daha temiz ve güvenli roket yakıtı geliştirmek mümkün

Science Advances dergisinde yayınlan bir araştırma, hâlihazırda roket yakıtı olarak kullandığımız hipergolik yakıtların yerine geçebilecek daha temiz ve güvenli bir yakıt türü geliştirilebileceği tezini öne sürdü. Bahsi geçen yakıttaki hipergolik davranışın; çinko, kobalt ve kadmiyum temelli metal organik kafeslerdeki(metal-organic frameworks –MOF) basit kimyasal tetikleyicilerle aktive edildiği ifade ediliyor.

Uzun süreler Dünya yörüngesinde bulunan uydu ve istasyonların, enerji yüklü ve herhangi bir oksitleyici (yakıcı madde) ile etkileşime girdiğinde anında tutuşabilen hipergol adlı yakıtlarla çalıştığı belirtilirken, söz konusu yakıtların ise son derece toksik ve istikrarsız bir kimyasal olan hidrazine bağımlı olduğu vurgulanmış.

Kanserojen etki 

Hidrazin temelli yakıtlar o kadar kanserojen ki bu yakıt türüyle çalışanlar, sanki kendileri uzay yolculuğuna çıkıyormuş gibi giyinmek zorunda kalıyorlar. Alınan tüm önlemlere rağmen her yıl, yaklaşık 12,000 ton hidrazin yakıtının havacılık endüstrisi tarafından atmosfere salındığı belirtiliyor.

McGill Üniversitesi Kimya Bölümü profesörlerinden Tomislav Frišcic yaptığı açıklamada, “Ortaya koyduğumuz yaklaşımla üretmeye çalışacağımız yakıtlar, hâlihazırda kullanılan yakıtlardan hem daha güvenli hem de daha kolay tepkimeye giriyor ve tutuşuyor. Bahsettiğimiz özellikler bir roket yakıtı için olmazsa olmaz hususlar.” sözlerini sarf etmiş. Ekibin bir diğer üyesi Hatem Titi ise bahse konu maddelerle laboratuvar ortamında çalışmaya henüz başladıklarını, ancak elde ettikleri sonuçların yeni, temiz ve yüksek oranda ayarlanabilir hipergolik yakıt üretimi konusunda ufuk açıcı olduğunu belirtmiş.

Frišcic’in üzerinde çalıştığı teknolojiyi ticarileştirmek istediği, bu kapsamda McGill ve Acsynam adlı şirketle birlikte çalışacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.


https://phys.org/news/2019-04-rocket-fuel-cleaner-safer-full.html Yorum Yaz
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