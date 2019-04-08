GPS sistemi sıfırlandı

1980’lerin başlarında askeri amaçlar için kullanıma sunulan global konumlama sistemi – GPS sonrasında herkese açıldı ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Toplam 24 uyduya sahip olan sistem önemli bir değişiklik geçirdi.

Kısıtlı bellek

Yaklaşık 40 yıl önceki bir teknolojiyi kullandığımız için haliyle temel teknolojileri de oldukça eski. Sistemin depolama birimi sadece 1024 haftalık veriyi tutabilecek kapasitede. Bu bakımdan yaklaşık 20 yılda bir sıfırlanması gerekiyor.

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Ağustos 1999 tarihinde sistem 1024 haftayı tamamladığı için hafızasını sıfırlamıştı. Bu dönemde GPS kullanımı çok yaygın olmadığı için etkisi de az oldu. İkinci 1024 haftalık süreci ise geçtiğimiz Pazar gecesi tamamladık.

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 02.59 itibariyle 24 uydudan oluşan GPS sistemleri tekrar sıfırlandı. Sistemi yöneten Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Sekreterliği yaklaşık iki yıldır navigasyon sistemleri, finansal sistemler, havayolları gibi ilgili tüm birimleri uyarmaktaydı. Ayrıca son 10 yılda geliştirilen sistem ve cihazların sıfırlama tarihini hesaba kattığı belirtiliyor. Bu bakımdan yaşanan problemlerinin büyük çapta olmadığı ifade ediliyor.

Hava Kuvvetleri sıfırlama esnasında sistemin depolama birimini de güncelledi. 13-bit depolama sistemine geçiş yapan birim bu sayede 157 yıl boyunca hafızanın sıfırlanmasına ihtiyaç duymayacak.