GPS sistemi sıfırlandı

1980’lerin başlarında askeri amaçlar için kullanıma sunulan global konumlama sistemi – GPS sonrasında herkese açıldı ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Toplam 24 uyduya sahip olan sistem önemli bir değişiklik geçirdi.
Kısıtlı bellek
Yaklaşık 40 yıl önceki bir teknolojiyi kullandığımız için haliyle temel teknolojileri de oldukça eski. Sistemin depolama birimi sadece 1024 haftalık veriyi tutabilecek kapasitede. Bu bakımdan yaklaşık 20 yılda bir sıfırlanması gerekiyor.Ayrıca Bkz. "Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi"
Ağustos 1999 tarihinde sistem 1024 haftayı tamamladığı için hafızasını sıfırlamıştı. Bu dönemde GPS kullanımı çok yaygın olmadığı için etkisi de az oldu. İkinci 1024 haftalık süreci ise geçtiğimiz Pazar gecesi tamamladık.
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 02.59 itibariyle 24 uydudan oluşan GPS sistemleri tekrar sıfırlandı. Sistemi yöneten Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Sekreterliği yaklaşık iki yıldır navigasyon sistemleri, finansal sistemler, havayolları gibi ilgili tüm birimleri uyarmaktaydı. Ayrıca son 10 yılda geliştirilen sistem ve cihazların sıfırlama tarihini hesaba kattığı belirtiliyor. Bu bakımdan yaşanan problemlerinin büyük çapta olmadığı ifade ediliyor.
Hava Kuvvetleri sıfırlama esnasında sistemin depolama birimini de güncelledi. 13-bit depolama sistemine geçiş yapan birim bu sayede 157 yıl boyunca hafızanın sıfırlanmasına ihtiyaç duymayacak.
https://www.ubergizmo.com/2019/04/heres-why-gps-systems-were-expected-to-go-haywire/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ve benzeri uydular geometrik ve trigonometrik bir takım hesaplarla yerimizi buluyor.
Şöyle oluyor ki;
Bu uydular yer yüzündeki kullanıcıya elektromanyetik sinyal yolluyorlar. Bu sinyalin kullanıcıya ulaşıp zaman bilgisini vermesi sağlanıyor.
Uyduların her birinin üzerinde atomik saatler var. Bu saatler sayesinde, sinyalin yer yüzündeki kullanıcıya gidiş süresi bilgisi sürekli olarak veriliyor. Sinyal hızı biliniyor.(c=ışık hızı) Geçen toplam zaman biliniyor. Sonrasında ise x=v.t Basit yolu bul hesabı yani. En az üç uydu ile bu işlem gerçekleştiriliyor. (Atomik saat kullanılmasının sebebi ise, uyduların dünya etrafında çok hızlı dönmeleri. Ne alaka dönmesi diyebilirsiniz ancak burada da Einstein'in görelilik kuramı devreye giriyor. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça zamanda kaymada artıyor. Bu yüzden hesaplarken daha hassas zaman ölçerler kullanılıyor.Çünkü sinyalin ulaşıp gelmesi arasında geçen süre çok önemli. Bu sayede mesafede hesaplanıyor. 1ms hata ile bile konumda 100 metrelerce kayma olabilir.)
Şimdi kare bir alanda köşelere yakın 3 nokta hayal et.
Bunların ortasında bir yerdesin sen, Uyduların cihazına gönderdiği sinyallerle mesafe hesaplanarak her uyduya olan uzaklığın hesaplanıyor.
Dairesel alan çiziliyor ve bu üç dairenin kesiştiği nokta sen oluyorsun.
Tabi uyduların da yer yüzünden uzaklığı belli olduğu için devreye trigonometri giriyor ve hesaplanıyor.
Daha kaliteli sonuç almak için 4 5 farklı uydu ile aynı işlem gerçekleştiriliyor. Uydulara olan uzaklığın senin dünya konumunu veriyor.