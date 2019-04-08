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GPS sistemi sıfırlandı

Yaklaşık 40 yıldır kısıtlı bir depolama belleği ile işlem yapan GPS teknolojisi artık hafızasını sıfırlamak zorunda kalmayacak. Yeni bellek birimi 157 yıllık veriyi saklayabiliyor.
1 ay
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Uzay
Ekrem71
Haber Editörü
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1980’lerin başlarında askeri amaçlar için kullanıma sunulan global konumlama sistemi – GPS sonrasında herkese açıldı ve hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Toplam 24 uyduya sahip olan sistem önemli bir değişiklik geçirdi.

Kısıtlı bellek

Yaklaşık 40 yıl önceki bir teknolojiyi kullandığımız için haliyle temel teknolojileri de oldukça eski. Sistemin depolama birimi sadece 1024 haftalık veriyi tutabilecek kapasitede. Bu bakımdan yaklaşık 20 yılda bir sıfırlanması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi"

Ağustos 1999 tarihinde sistem 1024 haftayı tamamladığı için hafızasını sıfırlamıştı. Bu dönemde GPS kullanımı çok yaygın olmadığı için etkisi de az oldu. İkinci 1024 haftalık süreci ise geçtiğimiz Pazar gecesi tamamladık.

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 02.59 itibariyle 24 uydudan oluşan GPS sistemleri tekrar sıfırlandı. Sistemi yöneten Hava Kuvvetleri ve İç Güvenlik Sekreterliği yaklaşık iki yıldır navigasyon sistemleri, finansal sistemler, havayolları gibi ilgili tüm birimleri uyarmaktaydı. Ayrıca son 10 yılda geliştirilen sistem ve cihazların sıfırlama tarihini hesaba kattığı belirtiliyor. Bu bakımdan yaşanan problemlerinin büyük çapta olmadığı ifade ediliyor.

Hava Kuvvetleri sıfırlama esnasında sistemin depolama birimini de güncelledi. 13-bit depolama sistemine geçiş yapan birim bu sayede 157 yıl boyunca hafızanın sıfırlanmasına ihtiyaç duymayacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/04/heres-why-gps-systems-were-expected-to-go-haywire/ Yorum Yaz
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ebekirbayar 1 ay en beğenilen V4LKyR
Görsel çizerek daha kolay anlatılır ancak sözel devam edeceğim.(Görsel Eklendi. Sonda!)
Bu ve benzeri uydular geometrik ve trigonometrik bir takım hesaplarla yerimizi buluyor.
Şöyle oluyor ki;
Bu uydular yer yüzündeki kullanıcıya elektromanyetik sinyal yolluyorlar. Bu sinyalin kullanıcıya ulaşıp zaman bilgisini vermesi sağlanıyor.
Uyduların her birinin üzerinde atomik saatler var. Bu saatler sayesinde, sinyalin yer yüzündeki kullanıcıya gidiş süresi bilgisi sürekli olarak veriliyor. Sinyal hızı biliniyor.(c=ışık hızı) Geçen toplam zaman biliniyor. Sonrasında ise x=v.t Basit yolu bul hesabı yani. En az üç uydu ile bu işlem gerçekleştiriliyor. (Atomik saat kullanılmasının sebebi ise, uyduların dünya etrafında çok hızlı dönmeleri. Ne alaka dönmesi diyebilirsiniz ancak burada da Einstein'in görelilik kuramı devreye giriyor. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça zamanda kaymada artıyor. Bu yüzden hesaplarken daha hassas zaman ölçerler kullanılıyor.Çünkü sinyalin ulaşıp gelmesi arasında geçen süre çok önemli. Bu sayede mesafede hesaplanıyor. 1ms hata ile bile konumda 100 metrelerce kayma olabilir.)
Şimdi kare bir alanda köşelere yakın 3 nokta hayal et.
Bunların ortasında bir yerdesin sen, Uyduların cihazına gönderdiği sinyallerle mesafe hesaplanarak her uyduya olan uzaklığın hesaplanıyor.
Dairesel alan çiziliyor ve bu üç dairenin kesiştiği nokta sen oluyorsun.
Tabi uyduların da yer yüzünden uzaklığı belli olduğu için devreye trigonometri giriyor ve hesaplanıyor.
Daha kaliteli sonuç almak için 4 5 farklı uydu ile aynı işlem gerçekleştiriliyor. Uydulara olan uzaklığın senin dünya konumunu veriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Görsel çizerek daha kolay anlatılır ancak sözel devam edeceğim.(Görsel Eklendi. Sonda!)Bu ve benzeri uydular geometrik ve trigonometrik bir takım hesaplarla...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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ceo-tr 1 ay
24 uydu ile tüm dünyada gps sistemi kullanılabiliyor. bizim 4a, 4b vs uydulara da modül eklense veya 4 - 5 uydu gönderilse de kendi gps sistemimiz olsa iyi olmazmı. sadece Türkiye ve yakın çoğrafyamızı kapsasa şimdilik yeterli. abd gps i kapatsa bizim milli uçaklar füzeler vs kör kalmayacakmı? önlemimiz varmı?
24 uydu ile tüm dünyada gps sistemi kullanılabiliyor. bizim 4a, 4b vs uydulara da modül eklense veya 4 - 5 uydu gönderilse de kendi gps sistemimiz olsa iyi olma...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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yc#1 1 ay ceo-tr
Bu yüzden SOM füzesinde küresel konumlama sistemi (GPS)'e ek olarak ataletsel navigasyon sistemi ( ANS) ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemi (YRNS) kullanılıyor. Lazer güdümlü ve kızılötesi görüntülemeli arayıcı kullanan füzelerimiz de mevcut.
Bu yüzden SOM füzesinde küresel konumlama sistemi (GPS)'e ek olarak ataletsel navigasyon sistemi ( ANS) ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemi (YRNS) kullanıl...
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sis651 1 ay
Durumu test etmek için aklıma bir yöntem geldi ama hiç de yapmak istemiyorum açıkçası.
Telefonun bluetooth bağlantısını kesip saati sıfırlayacağım. Başlangıçta da hiç kurulum yapmadan GPS'ten aldığı veri ile saati ayarlamasını sağlayacağım. Merak ediyorum tarih ve saat olarak ne zamandan başlayacak? Aslında arada sırada yaptığım bir şey bu yeniden kurulum ama hiç buna dikkat etmek aklıma gelmedi. Eminim tarih 1999'dan başlamayacaktır da, denenebilir bir şey olarak aklıma geldi hani...
Tabi saatte o kadar aktivite, uygulama, harita ve biyometrik veri var; hepsini sıfırlayıp uğraşmak istemiyorum şimdi...
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MHEC 1 ay
Konum sorunum bu yüzdenmiş galiba bende telefondan sanmıştım.
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sis651 1 ay MHEC
Tarihi eser bir telefon kullanmıyorsan sorun çıkarmaması gerek.
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general4242 1 ay
Dün lenovo k5 note a gps ile alakali 20 mb guncelleme geldi ota üzerinden. Bunla alakali birseyden bahsediyordu ve guncellemezseniz gps nin düzgün calismayabilir diyordu.
Guncelleme desteği kesilen cihaza vermeleri de ilginc hem de lenovo.
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SEO-Uzmanı 1 ay
bu 3. dünya savaşı çıkama ihtimalini güçlendiren bir durum daha !!!
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10ff 1 ay SEO-Uzmanı
3. Dünya savaşını bilmem ama 4. dünya savaşı taş ve sopaylan olacak.
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varidat 1 ay
Şöyle oluyor ki;
Bu uydular yer yüzündeki kullanıcıya elektromanyetik sinyal yolluyorlar ve kullanıcıdan geri dönüş sinyali alıyorlar. Bu sinyalin kullanıcıya ulaşıp geri gelmesi arasındaki süre hesaplanıyor.
Gps pasif bir sistemdir, Uydulardan zaman bilgisi sürekli olarak yayılır, gps alıcısı, farklı uydulardan aldığı bu zaman bilgisi ile, kendi konumunu trigonometri yontemi ile hesaplar. Bu esnada gps alıcısından uyduya doğru geriye bir yansıma olmaz, sistem tek yönlü olarak çalışır
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DH Misafiri 1 ay
Açıklama için sağolasın.
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deoks 1 ay
Öyle sıfırlandı falan demeyin tehlikeli laflar bunlar.
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aygun61 1 ay
Neden sıfırlanıyor ki en eski veriyi silerek devam edemez mi?
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sis651 1 ay aygun61
Olayın yazıda yazıldığı gibi depolamayla pek alakası yok, silecek bir şey yok hani. Zaman verisi 10 bitlik bir veri olarak yayınlanıyor ve bu da sistemin ilk çalıştırıldığı anın üstüne saniye sayarak çalışıyor. Kaç milyar, milyon vs. saniye geçtiğine göre de sıfırlama vaktinin üstüne konarak zaman hesaplanıyor. 10 bit ile ifade edilebilen zaman da 20 yıl civarı bir şeydi. Öncesinde de 1999'da sıfırlanmıştı sanırım sayaç.
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ceo-tr 1 ay
24 uydu ile tüm dünyada gps sistemi kullanılabiliyor. bizim 4a, 4b vs uydulara da modül eklense veya 4 - 5 uydu gönderilse de kendi gps sistemimiz olsa iyi olmazmı. sadece Türkiye ve yakın çoğrafyamızı kapsasa şimdilik yeterli. abd gps i kapatsa bizim milli uçaklar füzeler vs kör kalmayacakmı? önlemimiz varmı?
3 Yanıt Yanıtla +11
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Portraitclub 1 ay ceo-tr
ceo-tr
24 uydu ile tüm dünyada gps sistemi kullanılabiliyor. bizim 4a, 4b vs uydulara da modül eklense veya 4 - 5 uydu gönderilse de kendi gps sistemimiz olsa iyi olmazmı. sadece Türkiye ve yakın çoğrafyamızı kapsasa şimdilik yeterli. abd gps i kapatsa bizim milli uçaklar füzeler vs kör kalmayacakmı? önlemimiz varmı?

Zaten olası bir savaş durumunda kapatır abd
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yc#1 1 ay ceo-tr
Bu yüzden SOM füzesinde küresel konumlama sistemi (GPS)'e ek olarak ataletsel navigasyon sistemi ( ANS) ve yeryüzü referanslı navigasyon sistemi (YRNS) kullanılıyor. Lazer güdümlü ve kızılötesi görüntülemeli arayıcı kullanan füzelerimiz de mevcut.
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sis651 1 ay ceo-tr
Japonya, Hindistan vs. böyle kısıtlı alan konum sistemleri geliştiriyor. Japonların QZSS sistemini çoğu cihaz destekliyor artık, geçenlerde saatime gelen bir güncelleme ile saatim de desteklemeye başladı ama bu tarafta sinyal yok tabi. Sadece Japonya ile sınırlı.
Dört uydu da göndersen oldukça maliyetli iş ve ciddi teknoloji gerektiren iş. İçinde kullanılan atom saatleri vs. ciddi teknoloji ki bunları da muhtemelen yurtdışından alıp kullanacağız böyle bir durumda hani. Yapılsa askeri açıdan iyi olur tabi ama bizim için pek faydası olmaz. Muhtemelen çoğu üretici de bu standardı desteklemek için cihazlarını donatmaz bile...
ABD GPS'i kapatmaz, kapatmak zarar vermez çünkü. Bir sürü alternatif var artık. Kapatmaz ama hatalı veriler yayarak sistemi kullanışsız hale getirebilir.
Böyle bir sistemimiz olmasa bile askeri alanda kullanılan cihazların gelişmiş ayarlama özelliklerine sahip olması gerekli. Mesela bunlarda jammer vs. kırma özellikleri oluyor. Telefon ya da Garmin GPS'lerin çalışmadığı jammer ortamlarında bunlar çalışabiliyor. Ancak GPS sistemi kapatıldığında ya da parazit sinyal yaymaya başladığında diğer GNSS sistemlerini de kullanabilecek şekilde ayarlanabiliyor olması gerekli bu tür ürünlerin. GPS artık tek sistem değil. Rusya'nın Glonass'ı var, Çin'in Beidou'su var, AB'nin Galileo'su var. Yeni telefonlar mesela hepsini destekliyor artık ama hiçbir ayarda GPS desteğini kapatıp sadece Galileo kullanma seçeneği yok. Saatimde mesela sadece GPS, GPS + Glonass ya da GPS + Galileo seçenekleri var. GPS'siz bir seçenek yok. Bunda tabi diğerlerinin de biraz GPS sisteminin zaman vs. verilerini kullanarak çalışmasının da etkisi olabilir tabi. Hani askeri cihazlarda bari bu tür daha gelişmiş seçeneklerin olması gerekli.
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V4LKyR 1 ay
Bu sistemin mimarisini bilen birileri buraya yazıp bizleri aydınlatırsa iyi bir iş yapmış olur. Artı kazanır.
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ebekirbayar 1 ay V4LKyR
Görsel çizerek daha kolay anlatılır ancak sözel devam edeceğim.(Görsel Eklendi. Sonda!)
Bu ve benzeri uydular geometrik ve trigonometrik bir takım hesaplarla yerimizi buluyor.
Şöyle oluyor ki;
Bu uydular yer yüzündeki kullanıcıya elektromanyetik sinyal yolluyorlar. Bu sinyalin kullanıcıya ulaşıp zaman bilgisini vermesi sağlanıyor.
Uyduların her birinin üzerinde atomik saatler var. Bu saatler sayesinde, sinyalin yer yüzündeki kullanıcıya gidiş süresi bilgisi sürekli olarak veriliyor. Sinyal hızı biliniyor.(c=ışık hızı) Geçen toplam zaman biliniyor. Sonrasında ise x=v.t Basit yolu bul hesabı yani. En az üç uydu ile bu işlem gerçekleştiriliyor. (Atomik saat kullanılmasının sebebi ise, uyduların dünya etrafında çok hızlı dönmeleri. Ne alaka dönmesi diyebilirsiniz ancak burada da Einstein'in görelilik kuramı devreye giriyor. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaştıkça zamanda kaymada artıyor. Bu yüzden hesaplarken daha hassas zaman ölçerler kullanılıyor.Çünkü sinyalin ulaşıp gelmesi arasında geçen süre çok önemli. Bu sayede mesafede hesaplanıyor. 1ms hata ile bile konumda 100 metrelerce kayma olabilir.)
Şimdi kare bir alanda köşelere yakın 3 nokta hayal et.
Bunların ortasında bir yerdesin sen, Uyduların cihazına gönderdiği sinyallerle mesafe hesaplanarak her uyduya olan uzaklığın hesaplanıyor.
Dairesel alan çiziliyor ve bu üç dairenin kesiştiği nokta sen oluyorsun.
Tabi uyduların da yer yüzünden uzaklığı belli olduğu için devreye trigonometri giriyor ve hesaplanıyor.
Daha kaliteli sonuç almak için 4 5 farklı uydu ile aynı işlem gerçekleştiriliyor. Uydulara olan uzaklığın senin dünya konumunu veriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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