Dassault Systèmes, ilk 3 boyutlu sosyal oyun uygulamasını Facebook üzerinde başlattı

Dassault Systèmes, Facebook ortamında, 3DVIA Studio motoru üzerinde 3 boyutlu (3D) oynanabilen 'Billions-Milyarderler' adlı sosyal oyununu duyurdu. Billions oyuncuları arkadaşları ve diğer Facebook kullanıcılarıyla en yüksek skoru yakalamak için yarışıyor. Oyuncular, Ateş Ajanı (Glow Agent) rolüyle, zor seviyelere ulaşarak "Mogaloos" karakterini topluyor. Oyunun sloganı : "Milyarder, hepsini topla!"

Dünyanın 3D ve Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) alanında önde gelen kuruluşlarından Dassault Systèmes, "Billions" (Milyarderler) adlı oyununu duyurdu. 3 boyutlu (3D) bir sosyal oyun olan Billions, 3DVIA Studio yazılım motoru üzerinden, Facebook ortamında oynanabiliyor. Yapboz ve aksiyonun birleştirildiği Billions, 3D küplerden köprü ve yollar inşa etmeyi içeriyor. Yaratıcı ruhlu, yenilikçi oyunseverlere yönelik geliştirilen Billions, Facebook ortamının baskın 2 boyutuna rağmen, 3 boyutlu özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Oyunun püf noktası olabildiğince Mogaloos karakteri toplayıp kazanmak; bu nedenle oyunun sloganı da "Milyarder, hepsini topla!" olarak belirlenmiş. Billions oyuncuları arkadaşları ve diğer Facebook kullanıcılarıyla daha yüksek skorlar almak için yarışıyor. Oyuncuların Ateş Ajanı "Glow Agent" rolüyle, zor seviyeleri aşarak kontrol noktalarına ulaşmaları için bol bol "Mogaloos" karakteri toplamaları gerekiyor.

Billions oyununun 3DVIA Studio'nun kapasitesi konusunda çok iyi bir örnek sergilediğini vurgulayan Dassault Systèmes 3DVIA CEO'su Lynne Wilson "Aynı zamanda kişinin 3 boyutlu şekilde yaratma ve iletişim kurmasına da yardımcı oluyor. Birkaç kişiden oluşan geliştirme takımımız, çok kısa sürede, dudak uçuklatan bir başarıya imza attı. Onlar, Facebook'da gerçek zamanlı olarak çalışan bir 3D uygulamasını ortaya çıkardı. Bu, geleceğin de oyun teknolojisidir" diyor.

3DVIA, Facebook kullanıcılarına geniş imkanlar sunuyor?

Dassault Systèmes Türkiye Satış Müdürü Burak Süsoy ise 3DVIA çözümünün Facebook kullanıcılarına çok geniş imkanlar sunduğu belirtiyor. Süsoy kullanıcılara sunulan imkanları şu başlıklar altında özetliyor:

Kullanıcılar 3 boyutlu oyun ve uygulamalarını Facebook ortamında tek tıklamayla yayınlayabiliyor.

Uygulamalarını 500 milyon Facebook kullanıcısıyla paylaşabiliyor.

3DVIA Studio'nun 3D hizmetlerini ücretsiz kullanıp keyfini çıkarabiliyor.

Bağımsız oyun geliştiricilerini dağıtım zahmeti ve gereksiz zaman kaybından kurtarıyor.

En yeni 3D uygulamalarını kolayca kurup, kurulumu engelsiz yapmalarını sağlıyor.

Ürünlerine, hem 3DVIA.com hem de Facebook'un yürüt" tuşuyla ulaştırabiliyor.

3DVIA ile "yürüt" tuşunu tıklandıklarında, uygulamaları, arkadaşlarının duvarı ve Özgün Kaynak Adresi (URL) üzerinden paylaşma fırsatı sunuyor.

Daha ileri kullanıcılar da örnek Web kodu ve öğreticiyi kullanarak uygulamalarını kendi profil sayfarında kullanabiliyor.

3DVIA Studio, AAA motor gücünü kolay kullanım çerçevesi sunuyor.

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