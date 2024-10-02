KoçSistem, Suudi Arabistan'a teknoloji ihraç edecek

Koç Topluluğu'nun teknoloji şirketi KoçSistem, yabancı şirketlerle iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Suudi Arabistanlı teknoloji şirketi Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma ile birlikte SBM ve KoçSistem; bulut gizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında güçlerini birleştirecek. KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren KoçDigital, iş birliği kapsamında sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler ihraç edecek.
Stratejik iş birliği için taraflar arasındaki imza töreni 1 Ekim’de Riyad’da gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür” dedi.
Saudi Business Machines CEO’su Essam Alshiha ise ortaklık hakkında şu ifadeleri kullandı:
“SBM olarak, Suudi Arabistan’daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümlerimizle güçlendirmeye kararlıyız. KoçSistem ile olan stratejik ortaklığımız, bu yolculukta önemli bir kilometre taşıdır. KoçSistem’in derin bölgesel bilgisi ile SBM’in yerel yetenekleri; yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz.”
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.