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    Anlık Bildirim

    KoçSistem, Suudi Arabistan'a teknoloji ihraç edecek

    KoçSistem, önemli bir iş birliğine imza attı. Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik ortaklık başlatan şirket, bulut hizmetlerinden yapay zekaya kadar yenilikçi son teknolojileri ihraç edecek.

    KoçSistem, Suudi Arabistan'a teknoloji ihraç edecek Tam Boyutta Gör

    Koç Topluluğu'nun teknoloji şirketi KoçSistem, yabancı şirketlerle iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Suudi Arabistanlı teknoloji şirketi Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

    Anlaşma ile birlikte SBM ve KoçSistem; bulut gizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında güçlerini birleştirecek. KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren KoçDigital, iş birliği kapsamında sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler ihraç edecek.

    Stratejik iş birliği için taraflar arasındaki imza töreni 1 Ekim’de Riyad’da gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür” dedi.  

    Saudi Business Machines CEO’su Essam Alshiha ise ortaklık hakkında şu ifadeleri kullandı:

    “SBM olarak, Suudi Arabistan’daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümlerimizle güçlendirmeye kararlıyız. KoçSistem ile olan stratejik ortaklığımız, bu yolculukta önemli bir kilometre taşıdır. KoçSistem’in derin bölgesel bilgisi ile SBM’in yerel yetenekleri; yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz.”
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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