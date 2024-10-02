KoçSistem, Suudi Arabistan'a teknoloji ihraç edecek

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Koç Topluluğu'nun teknoloji şirketi KoçSistem, yabancı şirketlerle iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Suudi Arabistanlı teknoloji şirketi Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma ile birlikte SBM ve KoçSistem; bulut gizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında güçlerini birleştirecek. KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren KoçDigital, iş birliği kapsamında sanayide nesnelerin interneti çözümü (IIoT), üretken yapay zeka, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler ihraç edecek.

Stratejik iş birliği için taraflar arasındaki imza töreni 1 Ekim’de Riyad’da gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ülkemizin ticari kalkınmasında kritik role sahip bu coğrafyaya katma değerli ürün ihraç etmek bizim için stratejik bir sorumluluk. SBM ile attığımız adım bu stratejik bakışın bir ürünüdür” dedi.

Saudi Business Machines CEO’su Essam Alshiha ise ortaklık hakkında şu ifadeleri kullandı:

“SBM olarak, Suudi Arabistan’daki işletmeleri ve organizasyonları dönüştürücü teknoloji çözümlerimizle güçlendirmeye kararlıyız. KoçSistem ile olan stratejik ortaklığımız, bu yolculukta önemli bir kilometre taşıdır. KoçSistem’in derin bölgesel bilgisi ile SBM’in yerel yetenekleri; yapay zeka, bulut bilişim ve yönetilen hizmetler alanlarında fark yaratacak, bu sayede birlikte daha büyük teknolojik yenilikler ve kalıcı değerler üreteceğiz.”



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