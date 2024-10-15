Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını tanıttı: Firefly Video Model

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Tam Boyutta Gör Dijital medya dünyasında bir devrim niteliğinde olan yapay zeka teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Adobe, kısa bir süre önce yapay zeka destekli metin tabanlı video oluşturma aracı Firefly Video Model'i duyurdu. Bu yeni araç, yazılı komutlardan benzersiz videolar oluşturabiliyor. Adobe'nin bu yeniliği, OpenAI, Runway, Google ve Meta gibi devlerin benzer ürünlerine rakip olacak. Ancak Adobe'nin iddiasına göre Firefly Video Model, yalnızca lisanslı içeriklerle eğitildiği için etik ve telif hakkı sorunlarının önüne geçebilecek.

Lisanslı içerikle eğitildi

Adobe, Firefly Video Model'in ticari olarak güvenli kullanılabilen ilk halka açık video modeli olduğunu vurguluyor. Ancak, bu yeniliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. Şu anda Premiere Pro'da beta testi aşamasında olan bu araç, yalnızca bekleme listesinde yer alan sınırlı sayıda kullanıcıya açılacak.

Premiere Pro'da beta sürüm olarak sunulan ilk araç olan Generative Extend, videonun başlangıcını veya sonunu iki saniyeye kadar uzatmayı mümkün kılıyor. Generative Extend, 720p veya 1080p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında oluşturulabiliyor. Ayrıca, ses düzenlemeleri için de kullanılabilen bu araç, arka plan seslerini ve ambiyans tonlarını on saniyeye kadar uzatabiliyor.

Tam Boyutta Gör Adobe, yeni modelini temel alan iki aracı daha kullanıma alıyor: Metinden videoya ve görselden videoya. Metinden videoya aracı, kullanıcıların istedikleri videoyu oluşturmak için metin açıklamaları girmelerini sağlıyor. Bu araç, geleneksel film, 3D animasyon ve stop motion gibi çeşitli stilleri taklit edebiliyor. Kullanıcılar, çekim açıları, hareket ve mesafe gibi "kamera kontrolleri" ile oluşturulan klipleri daha da özelleştirebiliyor. Görselden videoya araç ise kullanıcıların bir metin isteminin yanı sıra bir referans görsel eklemelerine olanak tanıyor. Adobe, bu aracı, fotoğraflardan b-roll oluşturmak veya mevcut bir videodan bir kare yükleyerek yeniden çekimleri görselleştirmek için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu her iki araç da 5 saniye uzunluğunda videolar ile sınırlı. Ayrıca 720p ve 24 kare/saniye sınırı da mebcut.

Nisan 2023’ten bu yana geliştirilmekte olan Firefly Video Model, Adobe’nin daha önce tanıttığı Firefly görüntü üretim modellerine dayanan tekniklerle oluşturuldu. Tıpkı Photoshop'a entegre edilen metin tabanlı görüntü üreticisi gibi, Adobe bu video modelini de medya profesyonellerine, özellikle video yapımcıları ve editörlere yönelik bir araç olarak sunmayı hedefliyor. Şirket, modelin ürettiği videoların geleneksel video içeriğiyle kusursuz bir şekilde bütünleşebileceğini belirtiyor.

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Her ne kadar Adobe henüz video araçlarını kullanan müşteri isimlerini açıklamasa da, Reuters’ın bir haberine göre bazı büyük markalar, Adobe’nin görüntü üretim teknolojisini kullanmaya başladı bile. Örneğin, PepsiCo’ya ait Gatorade, özel şişe tasarım web sitesi için Adobe'nin görüntü modelinden faydalanmayı planlıyor. Ayrıca, Mattel de Barbie ürün ambalajlarını tasarlarken Adobe'nin araçlarını kullanıyor.

Orijinal video.

Görselden videoya araç ile yeni video.

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