Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını tanıttı: Firefly Video Model

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Adobe, Firefly Video Model'in ticari olarak güvenli kullanılabilen ilk halka açık video modeli olduğunu vurguluyor. Ancak, bu yeniliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. Şu anda Premiere Pro'da beta testi aşamasında olan bu araç, yalnızca bekleme listesinde yer alan sınırlı sayıda kullanıcıya açılacak.
Premiere Pro'da beta sürüm olarak sunulan ilk araç olan Generative Extend, videonun başlangıcını veya sonunu iki saniyeye kadar uzatmayı mümkün kılıyor. Generative Extend, 720p veya 1080p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında oluşturulabiliyor. Ayrıca, ses düzenlemeleri için de kullanılabilen bu araç, arka plan seslerini ve ambiyans tonlarını on saniyeye kadar uzatabiliyor.
Nisan 2023’ten bu yana geliştirilmekte olan Firefly Video Model, Adobe’nin daha önce tanıttığı Firefly görüntü üretim modellerine dayanan tekniklerle oluşturuldu. Tıpkı Photoshop'a entegre edilen metin tabanlı görüntü üreticisi gibi, Adobe bu video modelini de medya profesyonellerine, özellikle video yapımcıları ve editörlere yönelik bir araç olarak sunmayı hedefliyor. Şirket, modelin ürettiği videoların geleneksel video içeriğiyle kusursuz bir şekilde bütünleşebileceğini belirtiyor.
Her ne kadar Adobe henüz video araçlarını kullanan müşteri isimlerini açıklamasa da, Reuters’ın bir haberine göre bazı büyük markalar, Adobe’nin görüntü üretim teknolojisini kullanmaya başladı bile. Örneğin, PepsiCo’ya ait Gatorade, özel şişe tasarım web sitesi için Adobe'nin görüntü modelinden faydalanmayı planlıyor. Ayrıca, Mattel de Barbie ürün ambalajlarını tasarlarken Adobe'nin araçlarını kullanıyor.
Orijinal video.
Görselden videoya araç ile yeni video.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/14/24268695/adobe-ai-video-generation-firefly-model-premiere-pro https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/adobe-starts-roll-out-ai-video-tools-challenging-openai-meta-2024-10-14/ https://news.adobe.com/news/2024/10/101424-adobe-launches-firefly-video-model Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.