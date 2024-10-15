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    Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını tanıttı: Firefly Video Model

    Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracı Firefly Video Model’ı resmen tanıttı. Beta olarak kullanıma sunulan Firefly Video Model, yalnızca lisanslı içeriklerle eğitilmesiyle dikkat çekiyor.
    Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dijital medya dünyasında bir devrim niteliğinde olan yapay zeka teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Adobe, kısa bir süre önce yapay zeka destekli metin tabanlı video oluşturma aracı Firefly Video Model'i duyurdu. Bu yeni araç, yazılı komutlardan benzersiz videolar oluşturabiliyor. Adobe'nin bu yeniliği, OpenAI, Runway, Google ve Meta gibi devlerin benzer ürünlerine rakip olacak. Ancak Adobe'nin iddiasına göre Firefly Video Model, yalnızca lisanslı içeriklerle eğitildiği için etik ve telif hakkı sorunlarının önüne geçebilecek.

    Lisanslı içerikle eğitildi

    Adobe, Firefly Video Model'in ticari olarak güvenli kullanılabilen ilk halka açık video modeli olduğunu vurguluyor. Ancak, bu yeniliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. Şu anda Premiere Pro'da beta testi aşamasında olan bu araç, yalnızca bekleme listesinde yer alan sınırlı sayıda kullanıcıya açılacak.

    Premiere Pro'da beta sürüm olarak sunulan ilk araç olan Generative Extend, videonun başlangıcını veya sonunu iki saniyeye kadar uzatmayı mümkün kılıyor. Generative Extend, 720p veya 1080p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında oluşturulabiliyor. Ayrıca, ses düzenlemeleri için de kullanılabilen bu araç, arka plan seslerini ve ambiyans tonlarını on saniyeye kadar uzatabiliyor.

    Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Adobe, yeni modelini temel alan iki aracı daha kullanıma alıyor: Metinden videoya ve görselden videoya. Metinden videoya aracı, kullanıcıların istedikleri videoyu oluşturmak için metin açıklamaları girmelerini sağlıyor. Bu araç, geleneksel film, 3D animasyon ve stop motion gibi çeşitli stilleri taklit edebiliyor. Kullanıcılar, çekim açıları, hareket ve mesafe gibi "kamera kontrolleri" ile oluşturulan klipleri daha da özelleştirebiliyor. Görselden videoya araç ise kullanıcıların bir metin isteminin yanı sıra bir referans görsel eklemelerine olanak tanıyor. Adobe, bu aracı, fotoğraflardan b-roll oluşturmak veya mevcut bir videodan bir kare yükleyerek yeniden çekimleri görselleştirmek için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu her iki araç da 5 saniye uzunluğunda videolar ile sınırlı. Ayrıca 720p ve 24 kare/saniye sınırı da mebcut.

    Nisan 2023’ten bu yana geliştirilmekte olan Firefly Video Model, Adobe’nin daha önce tanıttığı Firefly görüntü üretim modellerine dayanan tekniklerle oluşturuldu. Tıpkı Photoshop'a entegre edilen metin tabanlı görüntü üreticisi gibi, Adobe bu video modelini de medya profesyonellerine, özellikle video yapımcıları ve editörlere yönelik bir araç olarak sunmayı hedefliyor. Şirket, modelin ürettiği videoların geleneksel video içeriğiyle kusursuz bir şekilde bütünleşebileceğini belirtiyor.

    Her ne kadar Adobe henüz video araçlarını kullanan müşteri isimlerini açıklamasa da, Reuters’ın bir haberine göre bazı büyük markalar, Adobe’nin görüntü üretim teknolojisini kullanmaya başladı bile. Örneğin, PepsiCo’ya ait Gatorade, özel şişe tasarım web sitesi için Adobe'nin görüntü modelinden faydalanmayı planlıyor. Ayrıca, Mattel de Barbie ürün ambalajlarını tasarlarken Adobe'nin araçlarını kullanıyor.

    Orijinal video.

    Görselden videoya araç ile yeni video.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/14/24268695/adobe-ai-video-generation-firefly-model-premiere-pro https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/adobe-starts-roll-out-ai-video-tools-challenging-openai-meta-2024-10-14/ https://news.adobe.com/news/2024/10/101424-adobe-launches-firefly-video-model
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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