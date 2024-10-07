Turkcell'in gençlere özel yazılım eğitimi başvuruları açıldı

“Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” adı verilen programa başvurular https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tradresinden yapılıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar başvurunu tamamlayabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için lisans 4. sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ya da lisans veya ön lisans mezunu olmanız gerekiyor.
Eğitimler 3 farklı dalda gerçekleştiriliyor. Java Programlama, UI/UX Tasarım veya Front-End Programlama eğitimlerinden birini seçebilirsiniz. Eğitimler 4 ay sürecek.
Toplamda 15.000 öğrencinin online, 150 öğrencinin de sınıf içi eğitimlerle destekleneceği "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" programı 3 farklı teknoloji odağında düzenlenecek ve öğrenciler birebir mentorluk desteği de alacaklar. Süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki çeşitli firmalarda istihdam fırsatları elde edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.