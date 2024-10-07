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Tam Boyutta Gör Turkcell, nitelikli yazılımcı sayısını artırmak için gençlere özel online ve yüz yüze yazılım eğitimi başlatıyor. Üç farklı dalda ücretsiz olarak yazılım eğitimi alabilirsiniz. Programa başvurular açıldı.

“Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” adı verilen programa başvurular https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tradresinden yapılıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar başvurunu tamamlayabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için lisans 4. sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ya da lisans veya ön lisans mezunu olmanız gerekiyor.

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Eğitimler 3 farklı dalda gerçekleştiriliyor. Java Programlama, UI/UX Tasarım veya Front-End Programlama eğitimlerinden birini seçebilirsiniz. Eğitimler 4 ay sürecek.

Toplamda 15.000 öğrencinin online, 150 öğrencinin de sınıf içi eğitimlerle destekleneceği "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" programı 3 farklı teknoloji odağında düzenlenecek ve öğrenciler birebir mentorluk desteği de alacaklar. Süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki çeşitli firmalarda istihdam fırsatları elde edecek.

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Turkcell'in gençlere özel yazılım eğitimi başvuruları açıldı