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    Microsoft Office 2024, PC ve Mac'ler için çıktı: İşte gelen yenilikler

    Microsoft Ofis programının yeni sürümü çıktı. Office 2024, Windows PC ve Mac bilgisayarlar için indirme & satın almaya açıldı. Peki, Word, Excel, PowerPoint 2024 hangi yeniliklerle geliyor?
    Microsoft Office 2024 PC ve Mac için çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft 365 aboneliği satın almak istemeyen kullanıcılar için yeni Office sürümü yayınlandı. Bağımsız Microsoft Office 2024, hem kurumlar hem de ev kullanıcıları için çıktı. Windows PC ve Mac bilgisayarlar için Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 2024 sürümü Türkiye’de de satışa çıktı ve indirilmeye açıldı.

    Microsoft Office 2024 sürümü yenilikleri

    Office 2024, Microsoft'un son birkaç yıldır Microsoft 365 abonelerine sunduğu güncelleştirmelerin çoğunu içeriyor. Yeni Office 2024 sürümü temel uygulamalarda iyileştirmelerin yanı sıra erişilebilirlik ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri getiriyor.

    • Yeni varsayılan Office teması
    • Geliştirilmiş erişilebilirlik araçları
    • Mobil cihazdan resim ekleme
    • OpenDocument Biçimi (ODF) 1.4 desteği
    • Açıklamalara beğeni ekleme
    • Dinamik diziler için dinamik grafikler
    • Metin ve dizi işlevleri
    • Yeni IMAGE işlevi
    • Daha hızlı çalışma kitapları
    • Cameo ile canlı kamera kışını slayta ekleme
    • Recording Studio'da video oluşturma
    • Microsoft Stream ekleme videoları
    • Video ve ses için kapalı açıklamalı altyazı ekleme
    • E-posta, takvim ve kişiler için geliştirilmiş arama
    • Toplantı oluşturma için yeni seçenekler
    • Word oturumunu kurtarma
    • Geliştirilmiş Çizim sekmesi ve mürekkep özellikleri
    • Daha fazla şekil, kalıp ve şablon

    Office 2024, Windows 11'deki görsel değişikliklerle eşleşen Microsoft'un en son akıcı tasarım ilkelerine sahip yeni varsayılan temayla geliyor. Microsoft ayrıca Office kullanıcılarının belgelerde, slayt gösterilerinde, çalışma kitaplarında ve e-postalarda olası erişilebilirlik sorunlarını bulmalarına yardımcı olmak için erişilebilirliğe odaklanan iyileştirmeler de ekledi.

    Office 2024'teki en büyük değişiklikler Excel, PowerPoint ve Outlook'ta göze çarpıyor. Microsoft, Excel'e çalışma sayfalarında metin ve dizileri kullanmak için yeni işlevler ve webden resimleri çekebilen yeni image işlevini ekledi. Excel 2024 artık grafiklerde dinamik dizilere başvurabiliyor. Microsoft, Excel 2024'ün daha hızlı ve kararlı çalıştığını da söylüyor.

    Microsoft, PowerPoint’te slaytlara canlı kamera akışı eklemenize olanak tanıyan cameo özelliğini ekledi. PowerPoint 2024 ayrıca anlatım, animasyonlar, geçişler ve mürekkepleme için kayıt özellikleri içeren yeni kayıt stüdyosu özelliğine sahip. Slaytlardaki videolara ve ses dosyalarına altyazı veya alt yazı da ekleyebilir, böylece sunumları çok daha erişilebilir hale getirebilirsiniz.

    Outlook 2024, mesajlar, ekler, kişiler ve takvim girişleri için daha alakalı sonuçlar elde etmenizi sağlayan arama iyileştirmeleri içeriyor. Yeni Outlook sürümü ayrıca toplantılar için daha fazla seçenek sunuyor ve toplantıları otomatik olarak kısaltma özelliği içeriyor. Mac kullanıcıları ayrıca Outlook'ta sola ve sağa kaydırma hareketlerini özelleştirebiliyor.

    Word, Excel ve PowerPoint'te artık Android cihazdaki resimleri aktarabiliyorsunuz. Word ve PowerPoint ayrıca belgelerdeki yorumları beğenme ve tepki verme özelliği sunuyor.

    Word 2024, bilgisayarın çökmesi durumunda kullanıcının belgeyi kurtarmasını sağlıyor. Word artık bilgisayarınız çökmeden, elektrik kesintisi yaşamadan veya beklenmedik şekilde kapanmadan önce açık olan tüm belgeleri otomatik olarak açıyor.

    Microsoft, Office 2024'ün Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gerektirdiğini söylüyor. Office 2024, Windows 10 ve 11'in yanı sıra macOS'un en son çıkan üç sürümünde çalışıyor.

    Microsoft Office 2024 fiyatı

    Office 2024, iki farklı sürümle sunuluyor. 5200 TL fiyatlı Office Ev 2024, PC veya Mac için Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'u içeriyor. Outlook istiyorsanız, 14.000 TL fiyatla satılan Office Ev ve İş 2024 sürümünü satın almanız gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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