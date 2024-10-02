Microsoft Office 2024, PC ve Mac'ler için çıktı: İşte gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft 365 aboneliği satın almak istemeyen kullanıcılar için yeni Office sürümü yayınlandı. Bağımsız Microsoft Office 2024, hem kurumlar hem de ev kullanıcıları için çıktı. Windows PC ve Mac bilgisayarlar için Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 2024 sürümü Türkiye’de de satışa çıktı ve indirilmeye açıldı.

Microsoft Office 2024 sürümü yenilikleri

Office 2024, Microsoft'un son birkaç yıldır Microsoft 365 abonelerine sunduğu güncelleştirmelerin çoğunu içeriyor. Yeni Office 2024 sürümü temel uygulamalarda iyileştirmelerin yanı sıra erişilebilirlik ve kullanıcı arayüzü değişiklikleri getiriyor.

Yeni varsayılan Office teması

Geliştirilmiş erişilebilirlik araçları

Mobil cihazdan resim ekleme

OpenDocument Biçimi (ODF) 1.4 desteği

Açıklamalara beğeni ekleme

Dinamik diziler için dinamik grafikler

Metin ve dizi işlevleri

Yeni IMAGE işlevi

Daha hızlı çalışma kitapları

Cameo ile canlı kamera kışını slayta ekleme

Recording Studio'da video oluşturma

Microsoft Stream ekleme videoları

Video ve ses için kapalı açıklamalı altyazı ekleme

E-posta, takvim ve kişiler için geliştirilmiş arama

Toplantı oluşturma için yeni seçenekler

Word oturumunu kurtarma

Geliştirilmiş Çizim sekmesi ve mürekkep özellikleri

Daha fazla şekil, kalıp ve şablon

Office 2024, Windows 11'deki görsel değişikliklerle eşleşen Microsoft'un en son akıcı tasarım ilkelerine sahip yeni varsayılan temayla geliyor. Microsoft ayrıca Office kullanıcılarının belgelerde, slayt gösterilerinde, çalışma kitaplarında ve e-postalarda olası erişilebilirlik sorunlarını bulmalarına yardımcı olmak için erişilebilirliğe odaklanan iyileştirmeler de ekledi.

Office 2024'teki en büyük değişiklikler Excel, PowerPoint ve Outlook'ta göze çarpıyor. Microsoft, Excel'e çalışma sayfalarında metin ve dizileri kullanmak için yeni işlevler ve webden resimleri çekebilen yeni image işlevini ekledi. Excel 2024 artık grafiklerde dinamik dizilere başvurabiliyor. Microsoft, Excel 2024'ün daha hızlı ve kararlı çalıştığını da söylüyor.

Microsoft, PowerPoint’te slaytlara canlı kamera akışı eklemenize olanak tanıyan cameo özelliğini ekledi. PowerPoint 2024 ayrıca anlatım, animasyonlar, geçişler ve mürekkepleme için kayıt özellikleri içeren yeni kayıt stüdyosu özelliğine sahip. Slaytlardaki videolara ve ses dosyalarına altyazı veya alt yazı da ekleyebilir, böylece sunumları çok daha erişilebilir hale getirebilirsiniz.

Outlook 2024, mesajlar, ekler, kişiler ve takvim girişleri için daha alakalı sonuçlar elde etmenizi sağlayan arama iyileştirmeleri içeriyor. Yeni Outlook sürümü ayrıca toplantılar için daha fazla seçenek sunuyor ve toplantıları otomatik olarak kısaltma özelliği içeriyor. Mac kullanıcıları ayrıca Outlook'ta sola ve sağa kaydırma hareketlerini özelleştirebiliyor.

Word, Excel ve PowerPoint'te artık Android cihazdaki resimleri aktarabiliyorsunuz. Word ve PowerPoint ayrıca belgelerdeki yorumları beğenme ve tepki verme özelliği sunuyor.

Word 2024, bilgisayarın çökmesi durumunda kullanıcının belgeyi kurtarmasını sağlıyor. Word artık bilgisayarınız çökmeden, elektrik kesintisi yaşamadan veya beklenmedik şekilde kapanmadan önce açık olan tüm belgeleri otomatik olarak açıyor.

Microsoft, Office 2024'ün Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gerektirdiğini söylüyor. Office 2024, Windows 10 ve 11'in yanı sıra macOS'un en son çıkan üç sürümünde çalışıyor.

Microsoft Office 2024 fiyatı

Office 2024, iki farklı sürümle sunuluyor. 5200 TL fiyatlı Office Ev 2024, PC veya Mac için Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'u içeriyor. Outlook istiyorsanız, 14.000 TL fiyatla satılan Office Ev ve İş 2024 sürümünü satın almanız gerekiyor.

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