Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni özellik geliyor

    Google Fotoğraflar, eski arama sekmesinin yerini alacak fotoğraflara sor adlı yeni bir yapay zeka destekli özelliği duyurdu. Bu özellik şu an yalnızca ABD'de kullanılabilecek.
    Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli yeni özelliği Ask Photos'u ABD'deki belirli kullanıcılara sunmaya başladı. İlk olarak geçen ay duyurulan özellik kullanıcıların fotoğraf kütüphaneleriyle doğal dil kullanarak etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

    Yeni Fotoğraf Sor sekmesi arama sekmesinin yerini alacak

    Ask Photos özelliği Android ve iOS uygulamaları dahil tüm cihazlarda erişilebilir olacak. Google Photos uygulamasında mevcut arama sekmesinin yerini alan yeni bir sekme olarak görünecek. Ancak kullanıcılar başlangıçta Ask Photos (Fotoğraf sor)özelliğini kullandıktan sonra klasik arama fonksiyonunu kullanmaya devam edebilecekler.

    İlk kullanımda kullanıcılara bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve hangi verilere erişim gerektirdiği konusunda bilgilendirme yapılacak. Fotoğraf Sor özelliğini kullanmak için kullanıcıların fotoğraflarındaki kişilere doğru isimlerin atanması gibi ayrıntıları onaylamaları gerekiyor.

    Ayrıca, insanların ve evcil hayvanların ilişkilerini tanımlamaları gerekiyor. Bu da söz konusu kişilerin kütüphanenizde ne sıklıkla göründüğüne göre belirleniyor gibi görünüyor. Özelliğin, olaylar veya nesneler yerine insanlar ve yerler hakkındaki soruları yanıtlamada daha etkili olduğu belirtildi.

    Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni özellik geliyor Tam Boyutta Gör

    Fotoğraf Sor özelliği aramayı daraltmak için konum verilerini kullanabilir. Ancak sonuçların doğruluğu kullanıcının sağladığı bilgilere göre değişiklik gösterecektir. Bu özellik şu an için yalnızca ABD'de kullanıma sunulmuş durumda ve henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    concerta 36 mg kullanıcı yorumları izmir demokrasi üniversitesi tıp fakültesi yorumları google silinen şifreleri geri getirme ford kuga alınır mı eczane şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W
    ASUS TUF A15 - FA506NF-HN049W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız