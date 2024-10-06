Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni özellik geliyor

Yeni Fotoğraf Sor sekmesi arama sekmesinin yerini alacak
Ask Photos özelliği Android ve iOS uygulamaları dahil tüm cihazlarda erişilebilir olacak. Google Photos uygulamasında mevcut arama sekmesinin yerini alan yeni bir sekme olarak görünecek. Ancak kullanıcılar başlangıçta Ask Photos (Fotoğraf sor)özelliğini kullandıktan sonra klasik arama fonksiyonunu kullanmaya devam edebilecekler.
İlk kullanımda kullanıcılara bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve hangi verilere erişim gerektirdiği konusunda bilgilendirme yapılacak. Fotoğraf Sor özelliğini kullanmak için kullanıcıların fotoğraflarındaki kişilere doğru isimlerin atanması gibi ayrıntıları onaylamaları gerekiyor.
Ayrıca, insanların ve evcil hayvanların ilişkilerini tanımlamaları gerekiyor. Bu da söz konusu kişilerin kütüphanenizde ne sıklıkla göründüğüne göre belirleniyor gibi görünüyor. Özelliğin, olaylar veya nesneler yerine insanlar ve yerler hakkındaki soruları yanıtlamada daha etkili olduğu belirtildi.
Fotoğraf Sor özelliği aramayı daraltmak için konum verilerini kullanabilir. Ancak sonuçların doğruluğu kullanıcının sağladığı bilgilere göre değişiklik gösterecektir. Bu özellik şu an için yalnızca ABD'de kullanıma sunulmuş durumda ve henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.