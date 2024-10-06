Google Fotoğraflar'a yapay zeka destekli yeni özellik geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli yeni özelliği Ask Photos'u ABD'deki belirli kullanıcılara sunmaya başladı. İlk olarak geçen ay duyurulan özellik kullanıcıların fotoğraf kütüphaneleriyle doğal dil kullanarak etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Yeni Fotoğraf Sor sekmesi arama sekmesinin yerini alacak

Ask Photos özelliği Android ve iOS uygulamaları dahil tüm cihazlarda erişilebilir olacak. Google Photos uygulamasında mevcut arama sekmesinin yerini alan yeni bir sekme olarak görünecek. Ancak kullanıcılar başlangıçta Ask Photos (Fotoğraf sor)özelliğini kullandıktan sonra klasik arama fonksiyonunu kullanmaya devam edebilecekler.

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İlk kullanımda kullanıcılara bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve hangi verilere erişim gerektirdiği konusunda bilgilendirme yapılacak. Fotoğraf Sor özelliğini kullanmak için kullanıcıların fotoğraflarındaki kişilere doğru isimlerin atanması gibi ayrıntıları onaylamaları gerekiyor.

Ayrıca, insanların ve evcil hayvanların ilişkilerini tanımlamaları gerekiyor. Bu da söz konusu kişilerin kütüphanenizde ne sıklıkla göründüğüne göre belirleniyor gibi görünüyor. Özelliğin, olaylar veya nesneler yerine insanlar ve yerler hakkındaki soruları yanıtlamada daha etkili olduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Fotoğraf Sor özelliği aramayı daraltmak için konum verilerini kullanabilir. Ancak sonuçların doğruluğu kullanıcının sağladığı bilgilere göre değişiklik gösterecektir. Bu özellik şu an için yalnızca ABD'de kullanıma sunulmuş durumda ve henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir değil.

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