Deepcool'dan yeni işlemci soğutucusu: GAMMAXX 400

Komponent üreticisi Deepcool, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2012 Fuarı'nda tanıttığı yeni işlemci soğutucusu GAMMAXX 400'ü resmi olarak duyurdu. 135 x 76 x 159 mm boyutlarında ve 638 gram ağırlığında olan soğutucu da dört adet bakır ısı borusuna ve 50 adet alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Üzerinde yer alan 120mm çapında fan, 900-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 21.4-32.1 dbA seviyesinde gürültü yaratan GAMMAXX 400, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor. Deepcool tarafından yapılan açıklamaya göre Intel'in LGA1366/LGA1155/LGA1156/LGA775, AMD'nin ise Soket FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 işlemcileriyle uyumlu olan GAMMAXX 400, 28.99 Avro olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ile Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuluyor.