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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepcool'dan yeni işlemci soğutucusu: GAMMAXX 400

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,3b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Deepcool'dan yeni işlemci soğutucusu: GAMMAXX 400
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Komponent üreticisi Deepcool, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2012 Fuarı'nda tanıttığı yeni işlemci soğutucusu GAMMAXX 400'ü resmi olarak duyurdu. 135 x 76 x 159 mm boyutlarında ve 638 gram ağırlığında olan soğutucu da dört adet bakır ısı borusuna ve 50 adet alüminyum yaprağa yer veriliyor.
Üzerinde yer alan 120mm çapında fan, 900-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 21.4-32.1 dbA seviyesinde gürültü yaratan GAMMAXX 400, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor. Deepcool tarafından yapılan açıklamaya göre Intel'in LGA1366/LGA1155/LGA1156/LGA775, AMD'nin ise Soket FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 işlemcileriyle uyumlu olan GAMMAXX 400, 28.99 Avro olarak açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ile Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 
Deepcool'dan yeni işlemci soğutucusu: GAMMAXX 400
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Sanat Günesi 7 yıl en beğenilen
Component (Komponent) = Bileşen (Art niyet aramayın sadece Türkçe karşılığının olduğunu yazmak istedim)
İyi forumlar ...
2 Yanıt Yanıtla +9
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E_Aydin35 7 yıl
Hakkını vereceği kesinde boyut olarak sıkıntı yapar, ama benim için sıkıntı olmaz lağiyiyle soğutsun diyenler için biyi bir fırsat..
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Mr.Alp 7 yıl
arka tarafa da fan taksak tadından yenmez
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bayden_s 7 yıl
beray07
darklord4
tersol
beray07Artik su sogutma daha mantikli
Evet arkadaşım katılıyorum, artık fazla yer kaplayan, ses çıkaran, toz tutan bu ilkel soğutma yöntemlerinden kurtulmamız lazım. Ya soğutma sektörünün gelişmesi daha düzgün yöntemler bulması ya da donanım üreticilerinin ekstra soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan donanımlar üretmesi lazım. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama mutlaka bir yolu olmalı.
fanlı ilkel yöntemlerden kurtulalım diyorsun ama su soğutma sisteminde de fan var :)
Kuru buz da atabilirsiniz.Yaraticiliginiza kalmis ki o fanlarla bu fanlar birmi?

Bir tabi dostum ne farkı var.Ben H80 kullanıyorum ses açısından çok bi artısı yok düşük devirde iyi tabi ama devir yükseldikçe malum yani dereceler iyi ama ses yine aynı ses,çift fan radyatörü soğutuyor sonuçta yani fan olmadan olmuyor bu işler.Yani ses yine çıkacak,toz da tutacak ilkel mevzuuna tam muvaffak olamadım he sıvı azot kullanırım ben diosan o seni anladığım kadarı ile birtek ilkel diye nitelendirdiğin durumdan kurtarır.Ama yer hususunda sonuna kadar katılıyorum sana bir kere kasa içerisinde hareket alanın gerçekten fazlasıyla kısıtlanıyor anakarta ters yönde baskı yapıyor ki bu bana hiç doğru gelmiyor hatta hep düşünmüşümdür çok ağır bi kule tipi soğutmadan anakartı bi şekilde zarar gören kırılan eğilen veya ağırlığından sağlam olmayan bi vidadan dolayı kartı çıkan varmıdır diye.Görsel açıdan da belki mimari yapısı ile heybetli durmasına rağmen çok göze batan bi soğutma şekli yani yan kapak flexi ise en çok itibar gören o çünkü flexiye en yakın yerde ve hem konumu hem de boyutları açısından en çok göze batan o yani kasanın iç güzelliğininde önüne geçiyor.Naçizane fikirlerimi paylaşmak istedim tabi aksi yönde düşünen arkadaşlarda vardır ama dereceler bi nebze daha iyi sanki.Saygılar.
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darklord4 7 yıl
tersol
beray07Artik su sogutma daha mantikli
Evet arkadaşım katılıyorum, artık fazla yer kaplayan, ses çıkaran, toz tutan bu ilkel soğutma yöntemlerinden kurtulmamız lazım. Ya soğutma sektörünün gelişmesi daha düzgün yöntemler bulması ya da donanım üreticilerinin ekstra soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan donanımlar üretmesi lazım. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama mutlaka bir yolu olmalı.

fanlı ilkel yöntemlerden kurtulalım diyorsun ama su soğutma sisteminde de fan var :)
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createemir 7 yıl
Biz stok fana devam..
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gOkO 7 yıl
Bende sunbeam var kısa zamanda corsair h serisine geçmeyi düşünmekteyim...
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alpa07 7 yıl
ccf çakması
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Sanat Günesi 7 yıl
Birileri eksi basmak için takip ediyor beni. Bunada eksi basın ama hakkınızda neler düşündüğümü bilmek istersenizde özel mesaj atın cevaplayayım. (Yüreğiniz varsa)
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The End Baba 7 yıl
Gama ismi nerden geliyor ?? galiba buradan
youtube.com/...
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Sanat Günesi 7 yıl
beray07
Artik su sogutma daha mantikli

Evet arkadaşım katılıyorum, artık fazla yer kaplayan, ses çıkaran, toz tutan bu ilkel soğutma yöntemlerinden kurtulmamız lazım. Ya soğutma sektörünün gelişmesi daha düzgün yöntemler bulması ya da donanım üreticilerinin ekstra soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan donanımlar üretmesi lazım. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama mutlaka bir yolu olmalı.
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DabayDabay 7 yıl
Hep ayni tasarimlar, fanin üstündeki stickeri değiştir al sana ccf.
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