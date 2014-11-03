Deezer hakkında merak edilen her şey!

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servislerinden olan Deezer hakkında merak edilen tüm detayları Türkiye Ülke Müdürü Selen Zorlu Tuğsuz ile konuştuk. İyi seyirler...

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