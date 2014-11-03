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Deezer hakkında merak edilen her şey!

4 yıl
81,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servislerinden olan Deezer hakkında merak edilen tüm detayları Türkiye Ülke Müdürü Selen Zorlu Tuğsuz ile konuştuk. İyi seyirler...
 

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Ans Destroyer 4 yıl en beğenilen
Spotify varken
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coreytoddgray 1 yıl
Merhaba
En son 2014'te deneme surumuyle kullanmistim begenmistim, ama ucretsiz olarak spotify'i daha avantajli bulmustum.
Deezer web versiyonu nasil? Spotify'daki gibi ucretsiz istedigin sarkiyi dinleyebiliyor musun, karisik cal mi spotify mobil'deki gibi? Eger web versiyonu spotify gibiyse deezer kullanmayi dusunuyorum tekrardan.
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Rindaman 1 yıl
Ben deezer'i çok severim ama free olunca kullanmak çok zor..
Tabi ayda 1 sigara paketi parası olunca sorun yok.
Ses kalitesi muhteşem, önünüze beğendiğiniz parçalara benzer şarkılar sunması muhteşem. Algoritması güzel, zaman zaman beğendiğin tarzdan albümler ile karşılaşıp listeye bir tane atıyorsun.
30 - 40 parçam vardı şimdi 250 oldu.
Spotify'a hiç bir zaman ısınamadım. ALışırsanız iphone gibi oluyor, hani esneklik, kolaylık vs yok diyorlar ya apple için bu da benzer durum.
Annemde spotify var menülerin içinde kayboluyorum.
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Şuan noluyo 1 yıl
Valla ben myt diye bi uygulama kullaniom ne istersem var deezer spotfy fln boş beleş para tuzaga
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e-Militarist 1 yıl
Yeni masaüstü uygulamasını keşfet

31-12-2017 tarihine kadar HiFi kalitesinden ücretsiz olarak faydalan.

deezer.com/...
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Search and destroy 2 yıl
soundcloud varken gereksiz bunlar
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Hukuk Öğrencisi 2 yıl Search and destroy
Aynen öyle android kullanıcısı olarak soundcloud en iyisidir ve ücretsiz
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DH Misafiri 2 yıl
Ben nereye indiği buldum ama bozuk oynatıyor deezer haricindeki muzik calarlarda. Es dosya yöneticisi indirin ,android dosyasina girin, ordan deezer dosyasina girin,orlarda bulursun soru isareti olur muzik dosyalarinin ustunde.adini sarki.mp3 yapinca aciliyor, ama dedigim gibi bozuk oynatiyor.
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okapi81 2 yıl
deezer da mp3 leri indirdi.sonra bazıları yine silindi.galaxy s6 edge kullanıyorum.wi fi dan yine indirdim.ses kalitesi falan herşe iyi hoş ama ben listemdeki tüm mp3 leri telefonumda görmekhatta bilgisayarıma aktarmak istiyorum.lütfen bu konu hakkında bilgisi olan teemler yazsın.
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clintfastfood 2 yıl okapi81
İndirilenlere sadece uygulamadan ulaşılıyor. Dosyalar arasında gözükmez.
Ayrıca 500 tane şarkı indirmek nedir helal olsun
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okapi81 2 yıl
deezer yükledim 500 e yakın şarkıyı çevrimiçi mod ta indirdim.ama dosyalar arasında indirlen şarkılar yok.nasıl bilgisayara aktarabilirim.nerede o şarkılarım
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TurboBoosted 2 yıl
Spotify ses kalitesi de cok iyi. Simdi normal versiyonu uzerinden kiyasladim. Spotify sanki deezera gore daha iyi geldi bana. Birde ses kalitesi premium surum olmadigindan dolayi en iyi seviye de degil.
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TurboBoosted 2 yıl
Spotify ve Deezer arasinda kaldim. Ama sanirim Deezer alacagim. 3 ay 0.99 TL kampanyasi mevcut. Gerci ayni kampanya Spotify'da da var ama ses kalitesi benim icin cok onemli. Beats dr dre ile sanirim Deezer daha cok keyif verir.
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