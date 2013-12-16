Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DelFly Explorer robot yusufçuk bağımsız bir şekilde uçuş yapabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
365
1
7
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DelFly Explorer robot yusufçuk bağımsız bir şekilde uçuş yapabiliyor

Son dönemde robot ve insansız hava araçları teknolojilerine olan yatırım dikkat çekiyor ve pek çok bağımsız girişimci yaratıcı fikirlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor. DelFly Explorer da bunlardan birisi.

DelFly Explorer havada 9 dakika kadar kalabilen yusufçuk benzeri bir hava aracı. Delft Üniversitesi tarafından uzun yıllardır geliştirilen proje diğer projelerden dikkat çekici bir şekilde ayrılıyor. 

DelFly Express, devre kartı üzerindeki bir mikrokontrolcü ve iki kamera ile kendi yolunu bulabiliyor. Barometre ve jiroskop sensörleri de bulunan araç herhangi bir uzaktan kontrol gerektirmeden etrafta uçabiliyor. 

Saedece 20 gram ağırlığındaki robot şimdilik tek bir odada uçabiliyor. Odadan odaya geçemiyor. Ekip ise batarya gücünü artırarak ileride robotun odalar arasında uçabilmesini sağlamak istiyor. Robot ile ilgili beklentiler bir hayli yüksek. Bir öncü birim olarak kullanılabilecek olan robot üzerindeki çalışmalar devam ediyor. 

http://www.delfly.nl/explorer.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
robot harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CybeR_chaqaL 5 yıl
çok başarılı gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 5 yıl
umarım bu buluşları askeri amaçlar için kullanıp masum insanların kanlarını dökmezler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diplomalıamele 5 yıl
benim aklıma gelmişti :D ama düşünmek yetmiyor tabi onu yapabilecek yetenek ve imkan lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hilal Koceli 5 yıl
Merhabaaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
ekibin emekleri videoda,mutluluguda gozlerinde !!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 5 yıl
Ohooo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim