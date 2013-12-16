DelFly Explorer robot yusufçuk bağımsız bir şekilde uçuş yapabiliyor





Son dönemde robot ve insansız hava araçları teknolojilerine olan yatırım dikkat çekiyor ve pek çok bağımsız girişimci yaratıcı fikirlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor. DelFly Explorer da bunlardan birisi.





DelFly Explorer havada 9 dakika kadar kalabilen yusufçuk benzeri bir hava aracı. Delft Üniversitesi tarafından uzun yıllardır geliştirilen proje diğer projelerden dikkat çekici bir şekilde ayrılıyor.





DelFly Express, devre kartı üzerindeki bir mikrokontrolcü ve iki kamera ile kendi yolunu bulabiliyor. Barometre ve jiroskop sensörleri de bulunan araç herhangi bir uzaktan kontrol gerektirmeden etrafta uçabiliyor.





Saedece 20 gram ağırlığındaki robot şimdilik tek bir odada uçabiliyor. Odadan odaya geçemiyor. Ekip ise batarya gücünü artırarak ileride robotun odalar arasında uçabilmesini sağlamak istiyor. Robot ile ilgili beklentiler bir hayli yüksek. Bir öncü birim olarak kullanılabilecek olan robot üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

http://www.delfly.nl/explorer.html