    ABD ile İngiltere arasındaki 41 milyar dolarlık teknoloji anlaşması askıya alındı

    ABD'nin, Birleşik Krallık ile 41 milyar dolarlık teknoloji anlaşması müzakerelerini askıya aldığı iddia ediliyor. Anlaşma, yapay zeka ve füzyon enerjisi iş birliğini hedefliyordu.

    ABD ile İngiltere arasındaki teknoloji anlaşması askıya alındı Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan iddialara göre ABD ile Birleşik Krallık arasında 41 milyar dolarlık teknoloji yatırımlarını da yakından ilgilendiren “teknoloji refah anlaşması” görüşmeleri askıya alındı. Financial Times kaynaklı habere göre ABD yönetimi, müzakerelerde beklenen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle süreci durdurma kararı aldı.

    Söz konusu anlaşma Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu. Yapay zekadan nükleer füzyona, kuantum bilişimden ileri araştırma altyapılarına kadar geniş bir alanı kapsayan anlaşma, iki ülke arasında teknoloji temelli stratejik iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyordu.

    Bazı konularda görüş ayrılığı yaşandı

    Ancak Financial Times’ın ismini açıklamadığı Britanyalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ABD tarafı geçen hafta görüşmeleri resmen askıya aldı. Washington’daki yetkililerin özellikle müzakerelerin yavaş ilerlemesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Anlaşmanın durdurulmasında dijital hizmet vergisi ve tarım standartları gibi başlıklarda yaşanan görüş ayrılıklarının etkili olduğu ifade ediliyor.

    Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Birleşik Krallık hükümetinden bir sözcü, ABD ile olan “özel ilişkinin” güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek anlaşmanın her iki ülkedeki çalışanlar için fırsatlar yaratma hedefinin arkasında durduklarını söyledi. Birleşik Krallık yönetimi, sürecin tamamen sona erdiği yönündeki yorumları ise doğrulamadı. Bir İngiliz hükümet kaynağı, bunun "Amerikalıların her zamanki sert müzakere taktiklerinden biri" olduğunu söyledi.

    Anlaşma hayata geçirilseydi, yapay zeka destekli ortak araştırma programlarının kurulması planlanıyordu. Bu programlar kapsamında biyoteknoloji için yapay zeka uygulamaları, kanser ile nadir ve kronik hastalıklarda hassas tıp çözümleri ve ayrıca füzyon enerjisi alanında ortak model ve veri seti geliştirilmesi hedefleniyordu.

    Anlaşmanın bir parçası olarak, ABD teknoloji şirketleri İngiltere'ye milyarlarca sterlin yatırım yapmayı taahhüt etti. Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI ve CoreWeave gibi şirketler toplam 31 milyar sterlin, yani yaklaşık 41 milyar dolarlık anlaşmalar imzalayarak ülkenin yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi amaçlamıştı. ABD, halihazırda Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/12/16/us-halts-uk-tech-trade-deal-negotiations-ft-reports.html https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/15/us-pauses-tech-prosperity-deal-britain-donald-trump-keir-starmer
