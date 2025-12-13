Robotlara tıpkı insanlardaki gibi devrimsel gözler geliyor

Robotlarda devrim yaratabilir
Georgia Tech’ten Corey Zheng ve Shu Jia, robotlardaki görüş sorununu çözmek amacıyla foto-duyarlı hidrojel yumuşak lens (PHySL) geliştirdi. PHySL, insan gözündeki siliyer kaslardan ilham alıyor ve geleneksel kırılgan, sert lens ve mekanizmaların yerine su bazlı hidrojel polimerleri kullanıyor. Lens, teleskopik hareketle değil, sıkışarak ve esneyerek odak ayarını yapabiliyor. Yani burada da bizlere benziyor.
Yeni nesil yumuşak robotlar (soft robotic), sert gözler kullanan metalik robotlardan farklı olarak çevreye zarar vermeden çalışmak zorunda. PHySL’nin biyomimetik tasarımı yumuşak, düşük güçlü ve özerk yapısıyla cerrahi endoskoplar ve hassas nesneleri taşıyan robotik kollar için ideal. Esnek yapısı sayesinde, yumuşak robotlar sert robotların geçemeyeceği veya zarar göreceği alanlarda rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu özellikler, cilt benzeri sensörler veya hidrojel kaplı implantlar gibi giyilebilir ve iç cihazlar için de büyük avantaj sağlıyor çünkü bu materyaller kırılmadan ve çevreyi kesmeden hareket edebiliyor.
İleri çalışmalar da başladı
PHySL, daha önceki yumuşak lens tasarımlarının karşılaştığı sorunları da ortadan kaldırıyor. Geleneksel yumuşak lensler genellikle sıvı dolu boşluklar veya elektronik aktüatörler gerektirirken PHySL tamamen ışıkla tetiklenerek elektronik ve kablolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Zheng ve Jia, çalışmayı daha da ileriye taşıyarak ışığa daha hızlı tepki veren ve daha güçlü kasılma sağlayan yeni hidrojel türleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca elektroniksiz bir kamera prototipi geliştirerek PHySL ile ışığa duyarlı mikroakışkan bir çipi birleştirdi. Bu teknoloji, gelecekte elektronik gerektirmeyen robotik görme sistemlerinde kullanılabilecek.