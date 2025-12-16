Ödeme devi PayPal, banka olmak için başvuruda bulundu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ABD merkezli dijital ödeme devi PayPal, finansal hizmetlerini genişletme hedefi doğrultusunda ABD’de banka kurmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Utah Finansal Kurumlar Departmanı ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na (FDIC) başvurarak “endüstriyel kredi şirketi” (ILC) statüsünde bir banka kurmayı hedefliyor.

Onay sürecinin tamamlanması halinde PayPal, ABD’de doğrudan banka yapısı altında faaliyet gösterebilecek ve finansal ürünlerini üçüncü taraflara olan bağımlılığını azaltarak sunabilecek. Şirketten yapılan açıklamada bu girişimin özellikle ABD’deki küçük işletmelere yönelik kredi ve finansman hizmetlerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. PayPal CEO’su Alex Chriss, küçük işletmelerin büyüme ve ölçeklenme süreçlerinde sermayeye erişimin hâlâ önemli bir engel olduğuna dikkat çekerek PayPal Bank’in kurulmasının şirketin operasyonel verimliliğini artıracağını ve ülke genelinde ekonomik fırsatların desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

PayPal, banka lisansı alması durumunda müşterilerine faiz getirili tasarruf hesapları da sunmayı planlıyor. Şirket, 2013 yılından bu yana dünya genelinde 30 milyar doların üzerinde kredi ve sermaye desteği sağladığını belirtiyor.

Söz konusu hamle, Trump’ın yılın başında göreve gelmesinin ardından finansal düzenlemelerde gözlenen gevşeme eğilimiyle birlikte banka lisansı başvurularında yaşanan artışla da örtüşüyor. Regülatörlerin daha az kısıtlayıcı ve büyümeyi teşvik eden bir çizgi izlemesi özellikle fintech ve dijital varlık şirketlerini bankacılık sistemine daha yakın konumlanmaya teşvik ediyor.

