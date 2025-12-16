Trafik polislerinde akıllı gözlük dönemi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gelişen yapay zekâ teknolojileri kolluk hizmetleri alanında da kendisini göstermeye başladı. Uzun süredir Polis hizmetlerinde kullanılan yaka kamerasından sonra yavaş yavaş akıllı gözlükler devreye giriyor.

Trafik polislerine akıllı gözlük

Çin’de başlayan proje kapsamında trafik polislerine yapay zekâ destekli akıllı gözlükler dağıtılmaya başlandı. Akıllı gözlükler ile trafik polislerinin araç plakalarını taraması, sürücü verilerine ulaşması gibi işlemler çok daha kolaylaşacak.

12MP çözünürlüğünde kamerası olan gözlüklerde sonuçlar anında mini projeksiyon ekrana yansıyor. 8 saate kadar kullanılabilen gözlükler 10 dile kadar anlık tercüme, video kaydı gibi özelliklere sahip. Kaynak olarak ise tam olarak anlaşılamamakla birlikte tablet veya akıllı telefon kullanılıyor.

Vatandaşların dijital olarak takibi zaten Çin’de en üst seviyeye ulaşmış durumda. Kimlik taramasından yüz taramasına kadar vatandaşların sistemden kaçışı neredeyse mümkün değil. Bu sayede suç işleyenler, mali açıdan sabıkalı olanlar kara listeye alınıyor ve toplum dışına itiliyor. Akıllı gözlükler bu devasa veri tabanı sayesinde trafik kontrol uygulamalarını 10 saniye içerisinde gerçekleştirebiliyor.

