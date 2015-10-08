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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, 4K ekrana sahip hibrit dizüstü bilgisayarı XPS 12'yi duyurdu

3 yıl
2,4b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 4K ekrana sahip hibrit dizüstü bilgisayarı XPS 12'yi duyurdu
Microsoft ve HP sonrası dünyaca ünlü Dell de yeni bilgisayarlarını görücüye çıkarttı. Firmanın tanıttığı ilk model 4K ekrana sahip hibrit çözüm "XPS 12" oldu.
Ekran ile klavye bölümü birbirinden ayrılan ve bu sayede hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kulanılabilen yeni Dell XPS 12,  Windows 10 işletim sistemi üzerine kuruluyor ve 1.2 KG'lık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabilecek bir seçenek oluşturuyor. Gücünü Intel'in maksimum 2.7 GHz hızında çalışan Core M işlemcisinden alan ve grafik birimi tarafında Intel HD Graphics 515'i kullanan bilgisayar, maksimum 8GB RAM ile elde edilebiliyor ve kullanıcılara 128GB ya da 256GB SSD depolama birimleri sunuluyor.
12.5-inç dokunmatik ekranında maksimum 3840 x 2160 (Full HD seçeneği var) piksel çözünürlük sunan Dell XPS 12, "Dell Active Pen" stylus kalem desteğini de beraberinde getiriyor ve bu kombinasyon kurulursa yüksek verimlilik elde edilebiliyor. Önde 5MP, arkada ise 8MP çözünürlüğünde iki adet kamerası bulunan hibrit bilgisayar, Thunderbolt 3, USB3.0, USB Type-C portları ve SD kart okuyucu gibi ekstraları da bünyesinde barındırıyor.
Dell XPS 12, Full HD ekranlı versiyonu için 999$'dan, 4K ekranlı versiyonu içinse 1,299$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Kasım ayında satışa çıkıyor.

http://mashable.com/2015/10/08/dell-xps-12/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#EyX5b90Kiiqg Yorum Yaz
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farazicosmos 3 yıl
bu ne böyle resmen dalga geçmişler. ekran 4k ama harici grafik birimi yok işlemci m serisi ram 8 gb ve ssd koymuşlar allahtan. böyle bir bilgisayarı satıyoruz sadece film izleyin müzik dinleyin maillerinizi okuyun sosyal medyada dolaşın diyorlar. evde benim 4 yılına giren dizüstümde bile i7 işlemci harici 4gb bellekli grafik kartı ve 16 gb ram var. kendim ise harddiskini ssd ile değiştiirdim sadece. taşınabilirlikse faktör alırım surface 4 keyfime bakarım hem daha şık hem daha performanslı hemde deliler gibi oyun oynarım. eve gelir stand sistemine takar evdeki profesyonel 5+1 ses sistemim 4k monitörüm klavye mausum hatta kablolu internetim ethernet portundan kablosuza göre kopma riski ve hız düşüşü yaşanmıyor. belki harici disklerim bağlıdır evde masaustü keyfi istediğimde tablet keyfi istediğimde de dizüstü keyfi yaşarım ve performanstan da ödün asla vermeden ama dell düşük donanım ve 4k ekranla saçmalamış. bari full hd ekran olsaydıda eskiden kalma oyunları kaldırsaydı. oyun oynayan biri değilim ama bayramda gelen çocuklara gta vice city verip sustururdum bu sayede ama bu onu bile açamaz gibi duruyor.
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1BilimAdamı 3 yıl
Microsoft resmen surface" ile durgunlaşan dizüstü pazarını körükledi
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Donanımhaber'de bu kadar mühendis olduğunu bilmiyordum, öğrendiğim iyi oldu.
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meego 3 yıl
dell'i tuta bilene aşk olsun.
Adamalar süper modeller çıkarmaya başladı.
Önceki haberdeki xps15 zaten beni benden aldı...
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smart1978 3 yıl
Islemcisi cok berbat! Ustelik 4K ekran icin yetersiz.
Onun disinda iyi ama sonucta vasat.
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huseyincarnege 3 yıl
yaw sözümü değiştiriyorum 8gb ram nedir gene aynı şey :S
4k da çaklmazmı şimdi
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