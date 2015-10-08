Dell, 4K ekrana sahip hibrit dizüstü bilgisayarı XPS 12'yi duyurdu

Microsoft ve HP sonrası dünyaca ünlü Dell de yeni bilgisayarlarını görücüye çıkarttı. Firmanın tanıttığı ilk model 4K ekrana sahip hibrit çözüm "XPS 12" oldu.

Ekran ile klavye bölümü birbirinden ayrılan ve bu sayede hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kulanılabilen yeni Dell XPS 12, Windows 10 işletim sistemi üzerine kuruluyor ve 1.2 KG'lık ağırlığıyla rahatlıkla taşınabilecek bir seçenek oluşturuyor. Gücünü Intel'in maksimum 2.7 GHz hızında çalışan Core M işlemcisinden alan ve grafik birimi tarafında Intel HD Graphics 515'i kullanan bilgisayar, maksimum 8GB RAM ile elde edilebiliyor ve kullanıcılara 128GB ya da 256GB SSD depolama birimleri sunuluyor.

12.5-inç dokunmatik ekranında maksimum 3840 x 2160 (Full HD seçeneği var) piksel çözünürlük sunan Dell XPS 12, "Dell Active Pen" stylus kalem desteğini de beraberinde getiriyor ve bu kombinasyon kurulursa yüksek verimlilik elde edilebiliyor. Önde 5MP, arkada ise 8MP çözünürlüğünde iki adet kamerası bulunan hibrit bilgisayar, Thunderbolt 3, USB3.0, USB Type-C portları ve SD kart okuyucu gibi ekstraları da bünyesinde barındırıyor.

Dell XPS 12, Full HD ekranlı versiyonu için 999$'dan, 4K ekranlı versiyonu içinse 1,299$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Kasım ayında satışa çıkıyor.

http://mashable.com/2015/10/08/dell-xps-12/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#EyX5b90Kiiqg