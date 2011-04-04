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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, AMD Fusion tabanlı dizüstü bilgisayarı Inspiron M102z'yi duyurdu

8 yıl
8,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP ve Acer ile birlikte dünyanın en büyük üç bilgisayar üreticisinden biri olan Dell de AMD'nin Fusion platformunu kullanmaya başladı. Firmanın yeni dizüstü bilgisayarı Insprion M102z, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. İki farklı konfigürasyonu bulunan sistemin 699 dolar seviyesinden sunulan giriş modeli, AMD'nin 1.0GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre Radeon HD 6250 grafik birimiyle geliyor. 2GB bellek kapasitesine ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemde 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer verilirken 56 Watt/saat kapasiteli 6 hücreli pil kullanılıyor.

Inspiron M102z'nin 799 dolar seviyesinden sunulan daha yüksek performanslı üst konfigürasyonunda ise 1.66GHz'de çalışan Fusion E-50 işlemcisi kullanılıyor. Fusion C-50'deki Radeon HD 6250 IGP'sinden farklı olarak daha yüksek çalışma hızına sahip olan Radeon HD 6310 IGP'sine sahip olan sistemde ayrıca 4GB DDR3 bellek ve 500GB depolama kapasitesi sunan 7200 devir/dakika hızında diske yer veriliyor. Her ikisi de 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına, çok formatlı kart okuyucusuna ve SRS Surround ses teknolojisini destekleyen 3 Watt kapasiteli hopalörlere sahip olan dizüstü bilgisayarların önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması bekleniyor.


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TsG 8 yıl

AMD elini çabuk tutmalı, gerçi üreticilere satmaya başladı diye haber vardı ama Intel Atom'un yeni versiyonuyla HD video oynatmaya başlarsa AMD şansını kaybeder...
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performans1 8 yıl
bu işin içinde intelin kesin parmağı var yahu bunlar netbook işlemcileri netebook değilki netbookta görmek istiyoruz bu işlemcileri daha tr de birtane fusionlu netbook görmedik
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civilbugra 8 yıl
ah birde türkiyeye gelse tabi 800 dolar biraz pahalı (bence)ama pazarı da hareketlendireceği kesin bekliyoruz
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Batuist 8 yıl
yurt dışında o fiyatlarla piyasaya çıkıyorsa burada 1000 dolardan başlar fiyatlar ve o ürünler için biraz(cık) pahalı olur..!!
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