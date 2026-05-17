Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 tanıtıldı: 96GB RAM, 120Hz OLED ekran, 5G modem

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, kompakt iş istasyonu dizüstü bilgisayarını AMD'nin en yeni Ryzen AI Pro işlemcileri, yüksek yenileme hızı sağlayan OLED ekran seçeneği ve 96GB'a kadar çıkan bellek yapılandırmalarıyla güncelleyerek, yeni Lenovo ThinkPad P14s Gen 7'yi Avrupa'da piyasaya sürdü.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni 14 inçlik ThinkPad, AMD'nin Gorgon Point platformuna dayanıyor ve nispeten taşınabilir form faktöründe iş istasyonu seviyesinde donanıma ihtiyaç duyan profesyonellere hitap ediyor. Lenovo, iki işlemci seçeneği sunuyor: AMD Ryzen AI 5 Pro 440 ve daha güçlü Ryzen AI 9 HX Pro 470.

Bellek açısından Lenovo, 16GB'tan başlayarak 24GB, 32GB, 48GB, 64GB ve 96GB'a kadar çeşitli DDR5-5600 yapılandırmaları sunuyor. Depolama seçenekleri arasında 2TB'a kadar kapasiteye sahip PCIe 4.0 ve PCIe 5.0 SSD'ler bulunuyor.

Lenovo ayrıca, kullanıcının bilgisayarı nasıl kullanmayı planladığına bağlı olarak çeşitli ekran seçenekleri sunuyor. Temel modeller 14 inç WUXGA IPS panel kullanırken, üst düzey sürümler daha parlak 500 nit ekran, tam sRGB kapsama alanı, dokunmatik destek ve düşük mavi ışık sertifikası ekliyor. Öne çıkan seçenek, 120Hz değişken yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk kapsamına sahip 14 inç 2.8K OLED ekran. Ayrıca DisplayHDR True Black 500'ü de destekliyor.

ThinkPad P14s Gen 7, en düşük 60Wh bataryayla geliyor. Lenovo daha uzun çalışma süresi isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı 75Wh batarya da sunuyor. Bağlantı açısından, Qualcomm Snapdragon X61 sub-6GHz 5G modülü ile yapılandırılabiliyor ve USB-A, Thunderbolt 4, HDMI, RJ-45 Ethernet, kulaklık girişi, Nano-SIM desteği ve akıllı kart okuyucu gibi bağlantı noktaları sunuyor.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 fiyatı ne kadar?

ThinkPad P14s'in 16 GB RAM'li Ryzen AI 5 Pro 440 modeli, 1.990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 özellikleri

Ekran: 14” WUXGA IPS 400nit / 14” WUXGA IPS 500nit Dokunmatik / 14” 2.8K OLED 500nit Dokunmatik

İşlemci: AMD Ryzen AI 5 PRO 440 / AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470

Ekran kartı: Dahili AMD Radeon Graphics

Bellek: 2x 48GB DDR5-5600 RAM

Depolama: 2TB’a kadar SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4

Kamera: 5MP, Kamera Kapatıcı, Sabit Odak, Gürültü Azaltma

Hoparlör: 2x 2W Stereo, Dolby Atmos

Mikrofon: Çift mikrofon dizisi, 360° uzak alan, Dolby Voice

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, Snapdragon X61 5G Sub-6GHz

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Portlar: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1 (4K/60Hz), 1x 3.5mm girişi, 1x Ethernet (GbE RJ-45), 1x Kensington Nano Security Slot, 1x Nano-SIM card slot (WWAN destekli modeller, 1x kart okuyucu (belirli modellerde)

Ağırlık: 1.29 kg

