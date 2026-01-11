Alienware, 240Hz OLED ekranlı oyuncu laptoplarını tanıttı

Alienware 16 Area-51 & 18 Area-51 oyuncu laptop özellikleri
OLED ekranlı Area-51 modelleri, yeni Cryo-Chamber termal sistem kullanıyor. 16 inçlik model 240W'a kadar oyun gücünü, 18 inçlik model ise 280W'a kadar gücü destekliyor. Hava akışının %35 artırıldığı, fan gürültüsünün de önceki nesle göre %15 azaltıldığı söyleniyor. RTX 5070 Ti ekran kartlı ve daha üst modellerde buhar odası soğutma sistemi bulunuyor. Ekran kartı seçenekleri arasında; 12 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5070 Ti, 16 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5080 ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5090 yer alıyor. Bellek, XMP desteğiyle 64 GB DDR5 RAM'e kadar çıkıyor. Depolama alanı, RAID 0 kullanılarak 12 TB'a kadar çıkıyor.
Alienware 18 Area-51, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık sağlayan ve NVIDIA G-SYNC Advanced Optimus'a sahip 18 inç WQXGA LCD ekranla geliyor. Tam boyutlu SD kart yuvası, GPU'ya bağlı olarak Thunderbolt 5 desteği, 2.5 Gbps Ethernet, Wi-Fi 7 ve 360 W GaN adaptörle birlikte 96 Whr bataryadan güç alıyor. Laptopun maksimum ağırlığı 4.34 kg.
Alienware 16X Aurora oyun dizüstü bilgisayarı neler sunuyor?
Alienware, 2026'nın ilerleyen aylarında ürün yelpazesini genişleteceğini de belirtti. Bu, 14 inç ve 16 inç boyutunda yaklaşık 17 mm kalınlığında yeni bir ultra ince oyun dizüstü bilgisayarı ve ilk kez oyun dizüstü bilgisayarı alacaklar için yeni giriş seviye oyun laptopu modeli içeriyor. Alienware 16X Aurora, Alienware 16 Area-51 ve Alienware 18 Area-51, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel olarak satışa sunulacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı.