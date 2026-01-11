Giriş
    Alienware, 240Hz OLED ekranlı oyuncu laptoplarını tanıttı

    Alienware, oyuncu laptop serisini yeniledi. Şirket, 16 inç ve 18 inç model seçeneğiyle 240Hz OLED ekranlı Area-51 yanında, daha ince ve hafif oyun dizüstü bilgisayarı Alienware 16X Aurora'yı tanıttı.

    Alienware oyuncu laptop 2026 modelleri Tam Boyutta Gör
    Alienware Area-51 serisiyle birlikte Alienware 16X Aurora, 240Hz yansıma önleyici OLED ekranla güncellendi.

    Alienware 16 Area-51 & 18 Area-51 oyuncu laptop özellikleri

    Alienware Area-51 16 & 18 inç gaming laptop Tam Boyutta Gör
    Alienware 16 Area-51 ve Alienware 18 Area-51, üst düzey modeller. Her ikisi de Alienware'in yeni Alienware 30 tasarımını kullanıyor ve Liquid Teal renginde anotlanmış alüminyum kasaya sahip. 16 inçlik model, yansıma önleyici OLED ekrana sahip ilk Alienware oyun dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. 16 inçlik OLED panel, 2560x1600 çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 0.2ms tepki süresi, 620 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Şirket, yansıma önleyici kaplamanın yansımaları %32'ye kadar azalttığını söylüyor. Ekran, NVIDIA G-SYNC, ComfortView Plus ve Advanced Optimus'u destekliyor.

    OLED ekranlı Area-51 modelleri, yeni Cryo-Chamber termal sistem kullanıyor. 16 inçlik model 240W'a kadar oyun gücünü, 18 inçlik model ise 280W'a kadar gücü destekliyor. Hava akışının %35 artırıldığı, fan gürültüsünün de önceki nesle göre %15 azaltıldığı söyleniyor. RTX 5070 Ti ekran kartlı ve daha üst modellerde buhar odası soğutma sistemi bulunuyor. Ekran kartı seçenekleri arasında; 12 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5070 Ti, 16 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5080 ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip RTX 5090 yer alıyor. Bellek, XMP desteğiyle 64 GB DDR5 RAM'e kadar çıkıyor. Depolama alanı, RAID 0 kullanılarak 12 TB'a kadar çıkıyor.

    Alienware 18 Area-51, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık sağlayan ve NVIDIA G-SYNC Advanced Optimus'a sahip 18 inç WQXGA LCD ekranla geliyor. Tam boyutlu SD kart yuvası, GPU'ya bağlı olarak Thunderbolt 5 desteği, 2.5 Gbps Ethernet, Wi-Fi 7 ve 360 ​​W GaN adaptörle birlikte 96 Whr bataryadan güç alıyor. Laptopun maksimum ağırlığı 4.34 kg.

    Alienware 16X Aurora oyun dizüstü bilgisayarı neler sunuyor?

    Alienware 16X Aurora oyuncu laptop özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alienware 16X Aurora, daha taşınabilir dizüstü bilgisayarda üst düzey oyun deneyimi isteyenler için tasarlanmış model. Laptop, 240 Hz yenileme hızı ve 0.2 ms tepki süresi sağlayan 16 inç WQXGA yansıma önleyici OLED panel kullanıyor. İşlemci seçenekleri Intel Core Ultra 5 235HX'ten Core Ultra 9 275HX'e kadar uzanıyor. Ekran kartı seçenekleri arasında; 130W'a kadar Dinamik Güçlendirme özelliğine sahip RTX 5060 ve RTX 5070 bulunuyor. 64 GB'a kadar DDR5 bellek, RAID 0 özellikli çift NVMe SSD, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve 90 Whr pil desteği sunuyor.

    Alienware, 2026’nın ilerleyen aylarında ürün yelpazesini genişleteceğini de belirtti. Bu, 14 inç ve 16 inç boyutunda yaklaşık 17 mm kalınlığında yeni bir ultra ince oyun dizüstü bilgisayarı ve ilk kez oyun dizüstü bilgisayarı alacaklar için yeni giriş seviye oyun laptopu modeli içeriyor. Alienware 16X Aurora, Alienware 16 Area-51 ve Alienware 18 Area-51, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel olarak satışa sunulacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

