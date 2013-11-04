Dell XPS 11 ultrabook: 2K ekran, karbon fiber kasa, Gorilla Glass'lı ekran ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dell taşınabilirliğe önem verenler için donanım zengini yepyeni bir ultrabook hazırladı. 2si1 formunda olan ve dilendiğinde tablet olarak kullanılabilen XPS 11 isimli yeni model, 11.6-inç ekranında 2K yani QHD çözünürlük desteği sunuyor, karbon fiber kasası ve ekranındaki Gorilla Glass ile malzeme kalitesi konusunda liderliğe oynuyor. Aynı zamanda kendi ekran boyutundaki modeller ile kıyaslandığında, dokunmatik ekrana ek olarak farklı klavyesi ve donanım bileşenleriyle de iddialı olan Dell XPS 11'e ait bütün detaylar videomuzda.
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Yanında kalem verilmiyor sanırım. Erdi Bey yukarıdaki videodaki işlem bu cihazla yapılabiliyor mu acaba? Bu konuda bir bilgilendirme yapıldı mı? Şayet aynı kullanım deneyimi b cihazda da varsa ilk tercihim bu olacak. Aksi takdirde Surface Pro 2'yi beklemeye devam.
Xps 15 haswell ile aynı kasa, sadece ekran kartları farklı. Çok pahalı precision bakalım xps 15 nasıl olacak. Rmbp 15 ile arasına iyi mesafe koyarsa çok satabilir.
Mekanik tasarım veya 3d modelleme yapan pek yok sanırım forumda. Hâliyle kimsenin haberi yok. Hem tr fiyati 2500 usd+kdv den başlayıp gidiyor. Bizimkiler anca oyun kartı yaristirsin.
Ben donanım haberi bildim bileli "zira" var