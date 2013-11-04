Dell XPS 11 ultrabook: 2K ekran, karbon fiber kasa, Gorilla Glass'lı ekran ve dahası...

Dell taşınabilirliğe önem verenler için donanım zengini yepyeni bir ultrabook hazırladı. 2si1 formunda olan ve dilendiğinde tablet olarak kullanılabilen XPS 11 isimli yeni model, 11.6-inç ekranında 2K yani QHD çözünürlük desteği sunuyor, karbon fiber kasası ve ekranındaki Gorilla Glass ile malzeme kalitesi konusunda liderliğe oynuyor. Aynı zamanda kendi ekran boyutundaki modeller ile kıyaslandığında, dokunmatik ekrana ek olarak farklı klavyesi ve donanım bileşenleriyle de iddialı olan Dell XPS 11'e ait bütün detaylar videomuzda.

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