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Dell XPS 11 ultrabook: 2K ekran, karbon fiber kasa, Gorilla Glass'lı ekran ve dahası...

5 yıl
9,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell taşınabilirliğe önem verenler için donanım zengini yepyeni bir ultrabook hazırladı. 2si1 formunda olan ve dilendiğinde tablet olarak kullanılabilen XPS 11 isimli yeni model, 11.6-inç ekranında 2K yani QHD çözünürlük desteği sunuyor, karbon fiber  kasası ve ekranındaki Gorilla Glass ile malzeme kalitesi konusunda liderliğe oynuyor.  Aynı zamanda kendi ekran boyutundaki modeller ile kıyaslandığında, dokunmatik ekrana ek olarak farklı klavyesi ve donanım bileşenleriyle de iddialı olan Dell XPS 11'e ait bütün detaylar videomuzda.
 

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yasin.25 5 yıl en beğenilen
11.6 inç ekranda 2k
yani 2560 x 1440 çözünürlük. günümüzde halen daha 15.6 inç laptoplarda 1366 x 768 çözünürlük kullanılırken.
1 Yanıt Yanıtla +19
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tedmiller 5 yıl
videodaki zira kullanımı fazla olmuş, dikkat çekiyor zira.
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
emre350z 5 yıl
9.7 inç ipad te 2048*1536 normalde 11.6" ekranda 2560*1440 çok mu! Kimse size gidin 2k çözünürlüğü olan bilgisayar alın demiyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Neden bu adamı bu kadar eleştirme ihtiyacı duyuyorsunuz anlamıyorum.İzlemeyin kardeşim o zaman bu kadar basit.Gel sen anlat çok biliyosan.
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alaz1903 5 yıl
youtube.com/...
Yanında kalem verilmiyor sanırım. Erdi Bey yukarıdaki videodaki işlem bu cihazla yapılabiliyor mu acaba? Bu konuda bir bilgilendirme yapıldı mı? Şayet aynı kullanım deneyimi b cihazda da varsa ilk tercihim bu olacak. Aksi takdirde Surface Pro 2'yi beklemeye devam.
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curufperlit 5 yıl
Asil bomba precision m3800 ama tabiki kimsenin bu modelden haberi yok.
2 Yanıt Yanıtla +2
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exoz 5 yıl curufperlit
curufperlit
Asil bomba precision m3800 ama tabiki kimsenin bu modelden haberi yok.

Xps 15 haswell ile aynı kasa, sadece ekran kartları farklı. Çok pahalı precision bakalım xps 15 nasıl olacak. Rmbp 15 ile arasına iyi mesafe koyarsa çok satabilir.
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muhamnet 5 yıl curufperlit
curufperlit
Asil bomba precision m3800 ama tabiki kimsenin bu modelden haberi yok.

Mekanik tasarım veya 3d modelleme yapan pek yok sanırım forumda. Hâliyle kimsenin haberi yok. Hem tr fiyati 2500 usd+kdv den başlayıp gidiyor. Bizimkiler anca oyun kartı yaristirsin.
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huseyintat 5 yıl
amerikada 1000 dolar ise türkiye 2700 tl falan olur ...
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tolgaciik 5 yıl
Şu "zira" dan kurtulun artık Erdi bey.
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Nokia Specialist 5 yıl tolgaciik
tolgaciik
Şu "zira" dan kurtulun artık Erdi bey.

Ben donanım haberi bildim bileli "zira" var
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AC_Hawker 5 yıl
2si1 nerede?
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JoeyBane 5 yıl
Dell çok sağlam ürünler çıkartıyor. Önyargıları yıkmak lazım. Bundan birkaç sene öncesinde 15.6'' ekranda 1920X1080 piksel olur mu diyenler vardı şimdi gözümüz alıştı. 11.6''de 2K'ya da alışmak çok zor olmasa gerek.
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DH Misafiri 5 yıl
Dell'in tek sorunu fiyat politikası.
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Nokia Specialist 5 yıl
Dell+Microsoft+İntel=
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