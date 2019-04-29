Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek

Dell tarafından yapılan açıklamayla doğrulandığı üzere firmanın XPS serisi 15 inç modellerinde yüksek performansıyla dikkat çeken Nvidia GTX 1660 Ti bulunmayacak. Bunun yerine yeni modellerde GTX 1650 yer alacak.

Nvidia GTX 1660 Ti varyantı sunulsaydı, çipin GTX 1070 ve RTX 2060 modellerine çok yakın performansı sayesinde XPS 15 bir oyuncu kimliğine bürünebilirdi. Bu haberle birlikte Dell, yeni nesil XPS 15 modelini şimdiden daha az heyecan verici hale getirdi.

https://www.notebookcheck.net/Dell-XPS-15-No-GeForce-GTX-1660-Ti-model-but-a-GTX-1650-version-is-coming.419703.0.html

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Nvidia GTX 1660 Ti ile birlikte heyecanlanan ultrabook severler, Dell’in bu haberiyle tabii ki üzüldü. Kompakt bir gövdede ciddi işlem gücü sunan XPS 15, geçen yıl GTX 1050 ekran kartıyla geliyordu.