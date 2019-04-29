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Dell XPS 15: Nvidia GTX 1660 Ti model gelmeyecek

Dell'in sevilen ultrabook modellerinden XPS 15, maalesef Nvidia'nın yeni ve hızlı GTX 1660 Ti kartıyla gelmeyecek. Bunun yerine açıklanana göre sadece GTX 1650 cihazda yer alacak.
3 hf.
3,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Dell tarafından yapılan açıklamayla doğrulandığı üzere firmanın XPS serisi 15 inç modellerinde yüksek performansıyla dikkat çeken Nvidia GTX 1660 Ti bulunmayacak. Bunun yerine yeni modellerde GTX 1650 yer alacak.

Nvidia GTX 1660 Ti ile birlikte heyecanlanan ultrabook severler, Dell’in bu haberiyle tabii ki üzüldü. Kompakt bir gövdede ciddi işlem gücü sunan XPS 15, geçen yıl GTX 1050 ekran kartıyla geliyordu.

Nvidia GTX 1660 Ti varyantı sunulsaydı, çipin GTX 1070 ve RTX 2060 modellerine çok yakın performansı sayesinde XPS 15 bir oyuncu kimliğine bürünebilirdi. Bu haberle birlikte Dell, yeni nesil XPS 15 modelini şimdiden daha az heyecan verici hale getirdi.

https://www.notebookcheck.net/Dell-XPS-15-No-GeForce-GTX-1660-Ti-model-but-a-GTX-1650-version-is-coming.419703.0.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
al-ozaria 3 hf.
Grafik tasarımcılar, bazı iş adamları ve benzeri normal kullanıclar için bunun gibi kompakt boyutlar belki önemli olabilir.
Ancak GTX 1660 piyasasının aslan payını alacak oyuncular için boyutlardan ziyade F/P önemli olduğu için oyun dizüstülerinde standart şu anki boyutlar kabul edilebilirdir.
Dell oyun serilerinde GTX 1660'ı kullandığı sürece iş odaklı dizüstüler önemli değil. Bu açıdan bakınca müşteri-piyasa analizi yapılmış ve Dell için doğru atılmış bir adımdır.
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Barthemana 3 hf.
Haberi düzeltelim, XPS 15 1050 Ti ile geliyordu. Daha alt model isterseniz 1050 olan versiyonları da mevcuttu.
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