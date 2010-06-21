Dell'den yeni dizüstü bilgisayar ailesi: Inspiron R

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Dell, ürün gamına yeni bir dizüstü serisi ekledi. Firmanın "Inspiron R" ismini verdiği dizüstü ailesi, düşük bütçeli ev kullanıcılarına hitap ediyor.

R ailesi, 14 inçlik (720p) 14R, 15 inçlik (720p) 15R ve 17 inçlik (1600x900) 17R olmak üzere üç üyeden oluşuyor. Başlangıç fiyatları sırasıyla 480 dolar, 450 ve 530 dolar olan bilgisayarların fiyatları, sahip oldukları donanımlara görei değişiyor. R ailesi genel olarak gücünü Intel'in i3 ve i5 işlemcilerinden alıyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan bilgisayarların depolama alanıysa 640GB'a kadar arttırabiliyor. Dell'in R ailesi için sunduğu kullanıcının tercihine sunduğu en yüksek grafik birimi olarak 1GB'lık ATI Radeon HD5470'a yer verilirken, bilgisayarların isteğe bağlı olarak kablosuz görüntü aktarımı yapabilen Intel Wireless Display desteği de bulunuyor.

Dell, bilgisayarların enerji ihtiyacını ise 6 hücrelik bataryayı yeterli bulmuş. Firmanın açıklamalarına göre bu bataryalar ile 14R 5 saat 15 dakika, 15R 4 saat 2 dakika, 17R ise 3 saat 37 dakika pil ömrü sunuyor.