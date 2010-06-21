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Dell'den yeni dizüstü bilgisayar ailesi: Inspiron R

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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Shady
Haber Editörü
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Dell'den yeni dizüstü bilgisayar ailesi: Inspiron R
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Dell, ürün gamına yeni bir dizüstü serisi ekledi. Firmanın "Inspiron R" ismini verdiği dizüstü ailesi, düşük bütçeli ev kullanıcılarına hitap ediyor.

R ailesi, 14 inçlik (720p) 14R, 15 inçlik (720p) 15R ve 17 inçlik (1600x900) 17R olmak üzere üç üyeden oluşuyor. Başlangıç fiyatları sırasıyla 480 dolar, 450 ve 530 dolar olan bilgisayarların fiyatları, sahip oldukları donanımlara görei değişiyor. R ailesi genel olarak gücünü Intel'in i3 ve i5 işlemcilerinden alıyor. 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan bilgisayarların depolama alanıysa 640GB'a kadar arttırabiliyor. Dell'in R ailesi için sunduğu kullanıcının tercihine sunduğu en yüksek grafik birimi olarak 1GB'lık ATI Radeon HD5470'a yer verilirken, bilgisayarların isteğe bağlı olarak kablosuz görüntü aktarımı yapabilen Intel Wireless Display desteği de bulunuyor.

Dell, bilgisayarların enerji ihtiyacını ise 6 hücrelik bataryayı yeterli bulmuş. Firmanın açıklamalarına göre bu bataryalar ile 14R 5 saat 15 dakika, 15R 4 saat 2 dakika, 17R ise 3 saat 37 dakika pil ömrü sunuyor.

Dell'den yeni dizüstü bilgisayar ailesi: Inspiron R
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DH Misafiri 8 yıl
abii dell = kalite 14r ben gibiler için ideal tek sorun ıntel ekran kartı ile geliyor olmaları onuda alırken artık istege baglı olarak ati ile degiştirdinmi 100$ fark ile bi sorun kalmıyor al sana canavar amk kullan kullanabildigine yanlız turkiyeden degil yurtdısında dellden almak daha mantıklı malım turkiye fiyatları ile pahalıya kaçıyor
1 Yanıt Yanıtla
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agah07 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

abii dell = kalite 14r ben gibiler için ideal tek sorun ıntel ekran kartı ile geliyor olmaları onuda alırken artık istege baglı olarak ati ile degiştirdinmi 100$ fark ile bi sorun kalmıyor al sana canavar amk kullan kullanabildigine yanlız turkiyeden degil yurtdısında dellden almak daha mantıklı malım turkiye fiyatları ile pahalıya kaçıyor

arkadaşım bunun gelmesini bende bekliyorum ekran kartı amd olanıda var istersen bak :)
Intel Core i5-2410M (2.30GHz 3MB)
2GB DDR3 SDRAM
500GB SATA HDD 7200rpm
1GB AMD HD 6630M
14" HD Glossy WLED Display
Windows 7 Home Premium

thepcharbor.com/...
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Batuist 9 yıl
düşük bütçeli ev kullanıcılarına hitap ediyor ama sistemler gayet güzel... kullanılan işlemciler depolama alanı ekran kartı hata ram bile çok güzel seçilmiş...
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