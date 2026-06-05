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    Dizüstü bilgisayarlarda 8 GB RAM standardı geri döndü

    Bellek fiyatlarındaki yükseliş, dizüstü bilgisayar üreticilerini yeniden 8 GB RAM’e yöneltti. Computex 2026 kapsamında tanıtılan yeni modellerin 16 GB yerine 8 GB RAM ile geldiği görüldü.

    Dizüstü bilgisayarlarda 8 GB RAM standardı geri döndü Tam Boyutta Gör
    Bir dönem dizüstü bilgisayar pazarında 16 GB RAM’in yeni standart haline geldiği düşünülüyordu. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında hem premium hem de orta segment cihazlarda 16 GB bellek kullanımının yaygınlaştığı görüldü. Hatta yapay zeka destekli yeni nesil sistemlerin ortaya çıkışıyla bu eğilim ilk başta güçlenmişti de. Ancak son gelişmeler sektörün yeniden 8 GB RAM konfigürasyonlarına yönelmeye başladığını gösteriyor.

    Teknoloji geri gidiyor

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, Copilot+ PC etiketi taşıyan bilgisayarlar için 16 GB RAM’i zorunlu şartlardan biri haline getirmişti. Apple da benzer şekilde tüm Mac modellerinde minimum bellek kapasitesini 16 GB seviyesine çıkarmıştı. Ancak daha sonra tanıtılan MacBook Neo, bu algıyı değiştiren ilk ürünlerden biri oldu ve 8 GB RAM ile satışa sunuldu.

    Computex kapsamında tanıtılan yeni Windows dizüstü bilgisayarları da benzer bir eğilimin başladığını gösteriyor.

    Dell'in fuardaki dikkat çekici ürünlerinden biri olan 699 dolarlık XPS 13, Intel’in yeni Core Series 3 "Wildcat Lake" işlemcisiyle birlikte geliyor ve başlangıç konfigürasyonunda yalnızca 8 GB RAM sunuyor.

    Dizüstü bilgisayarlarda 8 GB RAM standardı geri döndü Tam Boyutta Gör
    Acer tarafında da benzer bir tablo mevcut. Şirketin Swift Air 14 modeli, Intel Core 5 işlemci, 512 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ile yine 699 dolar seviyesinde konumlandırılıyor.

    8 GB RAM yalnızca giriş segmentine özgü kalmıyor. Microsoft’un mayıs ayında tanıttığı yeni kurumsal Surface cihazları arasında yer alan 13 inçlik Surface Laptop for Business, başlangıç seviyesinde 8 GB RAM ile sunuluyor. Üstelik bu modelin başlangıç fiyatı 1.299,99 dolar olarak açıklandı.

    Buna rağmen tüm üreticiler 8 GB RAM’e dönüş yapmış değil. Bazı Wildcat Lake tabanlı dizüstü bilgisayarlar halen 16 GB bellek sunmaya devam ediyor. Örneğin Lenovo'nun IdeaPad Slim 3i modeli, 16 GB RAM ile geliyor ve fiyatı 899,99 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Bunun yanında Qualcomm’un uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefleyen yeni Snapdragon C platformunu kullanan ilk model olan Acer Aspire Go 15 de dikkat çekiyor. Zira Acer’ın açıklamasında cihazın "8 GB’a kadar" bellek sunacağı belirtiliyor.

    Sektördeki bu geri dönüşün temel nedeni ise ilk başta dönüşüme olumlu etki yapan ancak sonrasında işleri değiştiren yapay zeka ve onun körüklediği bellek krizi.

    Yapay zeka araştırmaları ve veri merkezi yatırımları için yüksek kapasiteli bellek çözümlerine olan talep, RAM fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Üreticiler ise giriş ve orta segment dizüstü bilgisayarları erişilebilir fiyatlarda tutabilmek için daha düşük bellek kapasitesine yönelmek zorunda kaldı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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