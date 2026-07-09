PC pazarı iki yıldır ilk kez küçüldü: Bellek krizi satışları vurdu

Ana etken bellekler
IDC, düşüşün temel nedenini yapay zeka odaklı talebin tetiklediği küresel bellek arz sıkıntısı olarak gösteriyor. 2025'in sonlarında belirginleşen kriz, bellek fiyatlarını hızla yükseltirken bunun etkisi bilgisayar sektörünün geneline yayıldı. Araştırma şirketi, bellek arzındaki sıkışıklığın 2028 yılına kadar devam etmesini bekliyor.
Araştırmacıya göre yılın ilerleyen dönemlerinde mevcut stokların tükenmesi ve yeni fiyat artışlarının tüketicilere yansımasıyla birlikte pazardaki daralma daha da belirgin hale gelebilir. Bu durumun, kullanıcıların bilgisayar yenileme döngüsünü de olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Sevkiyatları artıran tek üretici Apple
Bununla birlikte Apple da bellek maliyetlerindeki artıştan etkileniyor. Giriş seviyesi MacBook Neo'nun fiyatı 600 dolardan 700 dolara yükselirken giriş seviyesi MacBook Air'in fiyatı ise 1.300 dolara çıktı.
Öte yandan pazarın lider sıralamasında değişme yaşanmadı. Lenovo, HP ve Dell üçlüsü yine zirvede yel almayı sürdürdü.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: