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    PC pazarı iki yıldır ilk kez küçüldü: Bellek krizi satışları vurdu

    Küresel PC sevkiyatları iki yıl sonra ilk kez geriledi. Yapay zeka kaynaklı bellek krizi satışları baskılarken üreticiler ise artan maliyetleri fiyatlara yansıtmayı sürdürüyor.

    PC pazarı iki yıldır ilk kez küçüldü: Bellek krizi satışları vurd Tam Boyutta Gör
    Küresel bilgisayar pazarı, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez daralma yaşadı. International Data Corporation (IDC) verilerine göre, dünya genelindeki PC sevkiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 68,2 milyon adede düştü. Böylece dokuz çeyrektir devam eden büyüme serisi sona erdi.

    Ana etken bellekler

    IDC, düşüşün temel nedenini yapay zeka odaklı talebin tetiklediği küresel bellek arz sıkıntısı olarak gösteriyor. 2025'in sonlarında belirginleşen kriz, bellek fiyatlarını hızla yükseltirken bunun etkisi bilgisayar sektörünün geneline yayıldı. Araştırma şirketi, bellek arzındaki sıkışıklığın 2028 yılına kadar devam etmesini bekliyor.

    PC pazarı iki yıldır ilk kez küçüldü: Bellek krizi satışları vurd Tam Boyutta Gör
    Sevkiyatlardaki gerilemeye rağmen PC üreticilerinin gelirleri yükselmeye devam ediyor. IDC'ye göre bunun nedeni, üreticilerin artan maliyetleri tüketici fiyatlarına, talepteki düşüşten daha hızlı yansıtabilmesi. IDC Araştırma Başkan Yardımcısı Jitesh Ubrani, ayrıca üreticilerin 2027 boyunca yeni fiyat artışlarına hazırlandığını ifade etti.

    Araştırmacıya göre yılın ilerleyen dönemlerinde mevcut stokların tükenmesi ve yeni fiyat artışlarının tüketicilere yansımasıyla birlikte pazardaki daralma daha da belirgin hale gelebilir. Bu durumun, kullanıcıların bilgisayar yenileme döngüsünü de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

    Sevkiyatları artıran tek üretici Apple

    PC pazarı iki yıldır ilk kez küçüldü: Bellek krizi satışları vurd Tam Boyutta Gör
    Zorlu pazar koşullarına rağmen sevkiyatlarını artırmayı başaran şirket ise Apple oldu. IDC verilerine göre şirket, MacBook Neo modeline yönelik güçlü talep sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 800 bin adet daha fazla bilgisayar sevk etti. Böylece Apple'ın küresel PC pazarındaki payı yüzde 8,5'ten yaklaşık yüzde 10'a yükseldi.

    Bununla birlikte Apple da bellek maliyetlerindeki artıştan etkileniyor. Giriş seviyesi MacBook Neo'nun fiyatı 600 dolardan 700 dolara yükselirken giriş seviyesi MacBook Air'in fiyatı ise 1.300 dolara çıktı.

    Öte yandan pazarın lider sıralamasında değişme yaşanmadı. Lenovo, HP ve Dell üçlüsü yine zirvede yel almayı sürdürdü.

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