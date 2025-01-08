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    Dell, XPS ve Inspiron isimlerine veda etti: Apple benzeri isimlendirmeye geçti

    Dell, CES 2025'te önemli bir değişikliğe giderek XPS, Inspiron ve Latitude gibi markalarını sonlandırdığını açıkladı. Şirket bundan sonra Dell Plus, Premium, Pro ve Pro Max isimlerini kullanacak.
    Dell, XPS ve Inspiron isimlerine veda etti Tam Boyutta Gör
    Dell, CES 2025'te önemli bir değişikliğe giderek XPS, Inspiron ve Latitude gibi markalarını sonlandırdığını açıkladı. Şirket bundan sonra dizüstü bilgisayarlarında Dell Plus, Premium, Pro ve Pro Max isimlerini kullanacak.

    XPS ve Inspiron'a elveda

    Dell, dizüstü bilgisayar serisini basitleştirmek ve segmentleri belirgin hale getirmek için böyle bir karar aldığını belirtiyor. Apple'a benzer şekilde Pro ve Max gibi isimlendirmeler sayesinde müşterilerin ürün kategorilerini daha kolay anlayabilmesi hedefleniyor. Şirketin yeni isimlendirmesi şöyle olacak:

    • XPS – Dell Premium
    • Inspiron Plus – Dell Plus
    • Inspiron – Dell
    • Latitude – Dell Pro (Pro Plus, Pro Premium)
    • Precision – Dell Pro Max (Pro Max Plus, Pro Max Premium)

    Açıkcası, yeni isimlendirme sistemi kategorileri belirlemede kolaylaştırsa da, çok fazla takının kullanıldığı durumlarda kafa karışıklığı yaratacak gibi görünüyor. 

    Dell'in yeni isimlendirme şemasıyla CES 2025'te sergilediği dizüstü bilgisayarlara baktığımızda Dell Pro Premium 13 ve 14 iş bilgisayarları dikkat çekiyor. Dell Pro Premium 13, 1.07 kg ağırlığıyla en hafif ticari dizüstü bilgisayarlardan biri. Aynı zamanda 21 saatlik yüksek pil ömrüyle dikkat çekiyor. Pro Premium 14 ise, tandem OLED ekrana sahip ilk ticari bilgisayar olarak öne çıkıyor.

    Dell, XPS ve Inspiron isimlerine veda etti Tam Boyutta Gör
    Tüketici tarafında, Dell 14 ve 16 Plus (Inspiron) tipik ana akım Dell laptoplara benziyor. Eskiden XPS olan Dell Premium serisi ise eski tasarımını aynen koruyor.

    Dell Pro 13 ve 14 Premium bugün satışa sunulacak ancak fiyatları şimdilik bilinmiyor. Dell 14 ve 16 Plus ise 18 Şubat'ta 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Dell Pro Max 14 ve 16'nın Mart ayında satışa sunulması planlanıyor.

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