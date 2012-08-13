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Denon'dan, Bluetooth 3.0 özelliğine sahip kulaklık: AH-NCW500 Globe Cruiser

6 yıl
6,2b
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7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Denon'dan, Bluetooth 3.0 özelliğine sahip kulaklık: AH-NCW500 Globe Cruiser
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Ses uzmanı Denon, Bluetooth 3.0 özelliğine sahip yeni kulaklığının önümüzdeki aydan itibaren satışına başlamaya hazırlanıyor.
Firmanın ''AH-NCW500 Globe Cruiser'' olarak isimlendirdiği kulaklık, iki adet 40 mm'lik dinamik sürücülerle donatılmış. Sürücüler, 5 Hz - 37.000 Hz frekans tepki aralığı, 100 ohm empedans değeri ve 112 dB ses hassasiyeti sunuyor. Aktif gürültü önleme teknolojisi ile donatılan kulaklığın şarj edilebilir bataryası 10 saate varan kullanım süresi vaat ediyor. Bataryayı USB kablosu aracılığıyla şarj edebiliyorsunuz. İstediğiniz takdirde kulaklık kablolu olarak da kullanılabiliyor. Ancak kablolu moda geçiş yaptığımızda aktif gürültü önleme teknolojisi devre dışı kalıyor.
Çift mikrofon sayesinde kulaklıkla telefon görüşmeleri yapılabiliyor. Ses yüksekliğini ayarlama, müzik çalma / müzik duraklatma, çağrıya cevap verme / çağrıyı askıya alma gibi işlemler kulaklık üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Denon, Denon AH-NCW500 Globe Cuiser için 499.99$ fiyat belirlemiş ve firma kulaklıkla beraber deri taşıma kılıfı hediye ediyor.
Denon'dan, Bluetooth 3.0 özelliğine sahip kulaklık: AH-NCW500 Globe Cruiser
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Ne yalan söyleyim, sony kadar iyi.
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JoeyBane 6 yıl
yukuberk
Ne yalan söyleyim, sony kadar iyi.



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VicariouS 6 yıl
ses frekans aralığı iyi,empedans değeri çok yüksek,amplifikatör şart bu cihaza,eminim fiyatını hakediyordur ama beni aşar,emekliliğimde anca sahip olabilirim
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IceRulez 6 yıl
Annalyze
500dolar verince yanında kılıfta hediye ediyorlarmış bak sen

500 ü bırak 150 $'a alınabilen kulaklıkların çoğunda hediye olarak veriliyor zaten. yalnız kablolu kullanımda neden aktif gürültü önleyici teknoloji çalışmıyor anlam veremedim
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Annalyze 6 yıl
500dolar verince yanında kılıfta hediye ediyorlarmış bak sen
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fuckulteli 6 yıl
O kulağa denk kısım nedir öyle! sanırsın 50-60 sene önce tasarlanmış!
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Mobile Prof. 6 yıl
Bu tasarımları kim yapıyor? gidip bir konuşayım.
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yukuberk 6 yıl en beğenilen
Ne yalan söyleyim, sony kadar iyi.
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