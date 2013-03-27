DICE+ elektronik zar projesi ön siparişe hazırlanıyor





Avrupa kaynaklı Game Technologies firmasının geçen yıl tanıttığı DICE+ elektronik zar oldukça ilgi görmüştü.





Kendi alanında ilk olma ünvanını taşıyan DICE+, Bluetooth 2.1 veya Bluetooth 4.0 ile cihazlara bağlanıyor ve atıldığı zaman üste gelen rakam ilişkili oyuna kablosuz olarak aktarılıyor. Elektronik zarda akselerometre, manyetik alan sensörü, termometre gibi sensörlerle gelen sayı ölçümü yapılıyor.





20 saat oyun süresi, 6 ay bekleme süresi sunan batarya microUSB yoluyla şarj edilebiliyor.





Game Technologies, uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği ürününün büyük ilgi çektiğini görünce geliştirici ekosistemine açmaya karar verdi. http://developers.dicepl.us adresinde bir site yayına sokan firma, ürün ve geliştirme aracını içinde bulunduran Geliştirici Paketini 99$ karşılığında satışa sundu ve global olarak sevkiyat da yapılıyor.





Geliştiricilerin uyumlu oyunlar piyasaya sürmesi DICE+'ın popülaritesini de artıracak ve yeni projelerin önü açılmış olacak.





Firma yaz döneminde ise ürünün ön siparişlerine başlamayı planlıyor. Diğer bir nokta ise firmanın üretim hattını Avrupa'ya kurmak istemesi. Böylece yeni iş olanakları da ortaya çıkmış olacak.





http://developers.dicepl.us/users/sign_in