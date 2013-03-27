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DICE+ elektronik zar projesi ön siparişe hazırlanıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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DICE+ elektronik zar projesi ön siparişe hazırlanıyor

Avrupa kaynaklı Game Technologies firmasının geçen yıl tanıttığı DICE+ elektronik zar oldukça ilgi görmüştü.

Kendi alanında ilk olma ünvanını taşıyan DICE+, Bluetooth 2.1 veya Bluetooth 4.0 ile cihazlara bağlanıyor ve atıldığı zaman üste gelen rakam ilişkili oyuna kablosuz olarak aktarılıyor. Elektronik zarda akselerometre, manyetik alan sensörü, termometre gibi sensörlerle gelen sayı ölçümü yapılıyor.

20 saat oyun süresi, 6 ay bekleme süresi sunan batarya microUSB yoluyla şarj edilebiliyor. 

Game Technologies, uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği ürününün büyük ilgi çektiğini görünce geliştirici ekosistemine açmaya karar verdi. http://developers.dicepl.us adresinde bir site yayına sokan firma, ürün ve geliştirme aracını içinde bulunduran Geliştirici Paketini 99$ karşılığında satışa sundu ve global olarak sevkiyat da yapılıyor.

Geliştiricilerin uyumlu oyunlar piyasaya sürmesi DICE+'ın popülaritesini de artıracak ve yeni projelerin önü açılmış olacak. 

Firma yaz döneminde ise ürünün ön siparişlerine başlamayı planlıyor. Diğer bir nokta ise firmanın üretim hattını Avrupa'ya kurmak istemesi. Böylece yeni iş olanakları da ortaya çıkmış olacak. 


http://developers.dicepl.us/users/sign_in Yorum Yaz
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safüzyon 6 yıl
İyide bunun daha gelişmiş bir modelini teknoloji belgeselinde görmüştüm biraz fikir hırsızlıgı gibi duruyor.
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blumx 5 yıl
Merak edenler için zar hakkında bir inceleme yazısı....

teknolojikocum.com/...
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LightningRaven 6 yıl
DİCEM BE
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janparey 6 yıl
ertanunver
iyi de o zarda tum olasiliklar esit olmaz ki? elektronik bir devreyi nasil homojen bir yapida tutup agirlik merkezini tam ortada tutacaklar? hadi tuttun diyelim tum eksenlerden dikme indirdiginde her iki taraf da simetri olacak mi? hileli zar olur bence o. zaten zar, zar oldugundan zar degil mi? (cumleye gel)

Bunun arge calismalarini elektrikci şakirle , tv tamircisi sıddık a yaptiriyorlar ya mukendise tasarımcıya ne hacet
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YordleKing 6 yıl
Bu zarı hacklerler aga.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Termometre ne alaka gerçekten anlamadım
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IO 6 yıl
100$ fazla olmuş, yakında hayatımızda kablolu hiçbir şey kalmayacak
R.I.P Tesla
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kadirman37 6 yıl
Abi iyi zar turarım :-))
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Qnzxt00w 6 yıl
Termometre ne ayak -,-
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