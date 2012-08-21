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Diamond Multimedia'dan 1080p destekli Android'li medya oynatıcı : AMP1000

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak akıllı telefonlarda kullanılmaya başlayan Google'ın Android işletim sistemi, kısa bir süre sonra tabletlerde boy gösterir oldu. Bugün sadece akıllı telefon ve tabletler değil, netbooklar, medya oynatıcılar gibi alanlarda da Android işletim sistemine rastlıyoruz.

Radeon Gaming kartlarıyla tanıdığımız Diamond Multimedia, Android 2.3 işletim sistemi üzerinde çalışan AMP1000 medya oynatıcısını resmi olarak duyurdu.

Set üstü TV kutusu olarak tanımlanan medya oynatıcı tam fonksiyon 1080p özelliği sunan ilk Android medya oynatıcı. Oyun, müzik, film, çevrimiçi televizyon programları, Android uygulamaları ve Flash destekli tam internet tarayıcı desteği; oynatıcı ile birlikte sunulan özellikler. Kutu, herhangi bir harici ekrana bağlanarak bir multimedya merkezi haline dönüşebiliyor. 

Ürün, Smart TV modellerine de ucuz bir alternatif olmayı planlıyor. 

AMP1000 modeli 119.99$ şeklinde fiyat etiketine sahip. Firmanın Facebook sayfasından ise kısa bir süre için 99$'a temin edilebiliyor. Amazon ve TigerDirect gibi perakendecilerden de ürünü temin edebilmek mümkün.
Diamond Multimedia'dan 1080p destekli Android'li medya oynatıcı : AMP1000
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http://www.diamondmm.com/index.php Yorum Yaz
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Frontoza 6 yıl
Darkın adını kullanan arkadaşlar sanırım markanın temsilcileri,Darkın android media player işlemci hızı ile bu tanıtılanın alakası yok,bu kalitelidir demiyorum ama,dark çok geriden geliyor ve bende dark kullanıcısıyım ve akortek in o (sıfır) müşteri desteği olduğunu cümle alem biliyor.
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ocen76 7 yıl
Ha dark ha bu.
İkiside basit , ucuz ve fason ürünler [>:]
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JoeyBane 7 yıl
1080p konusunda iddialı bir yaklaşım yapacağınıza fiyatıyla göz önüne çıksaydınız ya..
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leventalpsal 7 yıl
Walla amma atmışsınız ilk 1080p android media player diye!!! Türkiyede aylardır piyasada olan Dark android box 1080p çıkışa sahip, air mouse özellikli klavyesi de var...
teknobiyotik.com/...
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kolunghuo18 7 yıl
iyahdan dolayı herhalde biraz daha şık duruyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Public_Enemy 7 yıl
ilk 1080p mi? dalgamı geçiyorsunuz ciddi mi ? aliexpress i, pandawill'i soyle bir dolaşın isterseniz, google tv, tv box diye geçiyor bunlar, aşağı yukarı 1 senedir bunlar çinde sürüsüne bereket, hemde bunun gibi android 2.3 olanları demode oldu, çoğu hep ICS'li , şimdi çift çekirdek olanları bile çıkmaya başladı, fiyatlarda en pahalısı bunun kadar işte.
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theraptorx 7 yıl
Kumandası güzel. Gerisi çirkin gözüküyor.
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decsan 7 yıl
Çok iddialı bir söz. Ne demek ilk 1080p?
Cihazın eksiği çok fazlası yok..
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DH Misafiri 7 yıl
biliyorum bu söylediğim ürünün fiyatı biraz daha uçuk ama ülkemizde satılan dark android box ın bir kopyası gibi ve bu üründe air kumandanın siyahdan dolayı herhalde biraz daha şık duruyor...
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ertantasa 7 yıl
Güzel özellikleri var hoş bir ürün kullanıcı testleri yorunlarına baktıktan sonra almayı düşünebilirim :D
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