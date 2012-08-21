Diamond Multimedia'dan 1080p destekli Android'li medya oynatıcı : AMP1000

İlk olarak akıllı telefonlarda kullanılmaya başlayan Google'ın Android işletim sistemi, kısa bir süre sonra tabletlerde boy gösterir oldu. Bugün sadece akıllı telefon ve tabletler değil, netbooklar, medya oynatıcılar gibi alanlarda da Android işletim sistemine rastlıyoruz.





Radeon Gaming kartlarıyla tanıdığımız Diamond Multimedia, Android 2.3 işletim sistemi üzerinde çalışan AMP1000 medya oynatıcısını resmi olarak duyurdu.





Set üstü TV kutusu olarak tanımlanan medya oynatıcı tam fonksiyon 1080p özelliği sunan ilk Android medya oynatıcı. Oyun, müzik, film, çevrimiçi televizyon programları, Android uygulamaları ve Flash destekli tam internet tarayıcı desteği; oynatıcı ile birlikte sunulan özellikler. Kutu, herhangi bir harici ekrana bağlanarak bir multimedya merkezi haline dönüşebiliyor.





Ürün, Smart TV modellerine de ucuz bir alternatif olmayı planlıyor.





AMP1000 modeli 119.99$ şeklinde fiyat etiketine sahip. Firmanın Facebook sayfasından ise kısa bir süre için 99$'a temin edilebiliyor. Amazon ve TigerDirect gibi perakendecilerden de ürünü temin edebilmek mümkün.









http://www.diamondmm.com/index.php