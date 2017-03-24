Diesel de Android Wear segmentine adım attı

Bu hafta Fossil grubunun akıllı saat pazarına adeta çıkarma yaptığını gördük. Firmanın alt markaları Baselworld 2017 saat fuarında arka arkaya akıllı saatlerini tanıttı. Bunlardan birisi Diesel markası.

Lüks sınıfta

Yıllardır ilginç saat tasarımları ile tanıdığımız Diesel markası, akıllı saat fonksiyonlarına sahip analog saatler geliştiriyordu. Firmanın tanıttığı Diesel On bu kez tamamen dijital bir ekrana ve Android Wear 2.0 işletim sistemine geçiş yapıyor.

Motorsikletlerden ilham alan Diesel On, Qualcomm’un Snapdragon Wear 2100 platformundan gücünü alıyor. Dokunmatik ekran bildirim esnasında farklı efektler sunabiliyor. Veya hava durumu bilgisi alırken çeşitli animasyonlar oynatabiliyor.

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Çelik kadranın sağ kısmında özel bir kontrol tekerleği ve yine iki kontrol tuşu yer alıyor. Kayışlar da farklı seçeneklere sahip. Bunun dışında batarya ömrü, ekran çözünürlüğü, bellek, depolama gibi detaylar verilmemiş. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak olan Diesel On modeli 325$ fiyat etiketine sahip.