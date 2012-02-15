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DigiTimes : Ultrabook modellerine Avrupa'da talep az

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in liderliğinde 2011 yılının yükselen trendlerinden birisi olan Ultrabook konsepti bu yıl da farklı güncellemelerle yükselişine devam edecek. Ancak Ultrabook modellerinin satış tahminlerinde beklenenin aksine bir düşüş sözkonusu.
Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre Intel 2012 yılındaki Ultrabook satışlarının tüm notebook satışlarının yüzde 40'ına denk geleceği tahminini yapıyordu. Ancak bu oran önce 30'a ardından da 20'ye düştü.
Tahminlerin aşağı çekilmesinin en büyük nedeni ise Avrupa'da Ultrabook modellerine beklenen talebin gelmemesi. Avrupalı tüketiciler genelde 15 inç ve üzeri ekranlı modellere daha çok ilgi gösteriyor. Global pazarda yüzde 40-45 civarında 15 inçlik model satılıyor ancak 15 inçlik bir Ultrabook modeli yok.
Pazarın yüzde 35-40'ı da 14 inçlik notebook modellerinden oluşuyor. Sadece HP'nin 14 inçlik Ultrabook modeli piyasada ve 1399$ fiyat etiketine sahip. LG, Lenovo, Toshiba ve Samsung gibi firmaların 14 inçlik Ultrabook modelleri de bahar aylarında piyasada olacak.
Ayrıca Ultrabook modellerinin yüksek fiyat seviyesi ekonomik olarak durgunluk yaşayan Avrupa'da fazla tercih edilmiyor. Bu faktörler biraraya gelince de satış tahminlerinde düşüş kaçınılmaz oluyor.
Firmalar Ultrabook modellerinin 700$-1000$ aralığına çekilmesi konusunda hem fikir. Bu girişim modellere olan talebi de artıracak.
Bu bağlamda Acer'ın Avrupa ve ABD pazarı için 14 ve 15 inçlik Timeline Ultra serisi Ultrabook modellerini de hazırladığı belirtiliyor.
 

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DH Misafiri 7 yıl
I love Berkeley and Coit Tower and SF and donuts. Looks like a great reanixlg and fun week. Oh and that quinoa dish looks amazing. Kind of like a hippy yumm bowl. Happy NYE!
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arel.gr 7 yıl
AB ekonmisinin 2012 de tuketimi ve ekonomisinin daralacagini aciklamisti.
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erci501 7 yıl
avrupayı bilmem ama harici ekran kartı olmayan bilgisayar almam. isterse 5mm olsun.
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E_Aydin35 7 yıl
Ee tabi ultrabook'u yapmaktaki amaç ne?;küçük ve güçlü donanıma sahip olması,taşınılabilir ve her kullanış için uygun olması tabi bunu alıcak insanlar tabi bu benim yorumum tablete direk olarak yönelince talep azaldı diye düşünüyorum..
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eresist 7 yıl
Bu cihazların kalınlık dışında bildiğimiz notebooklardan ne farkı var?
Fark yok ise neden 500-600$ fazla para verip bu cihazı almak isteyelim?
Sadece karizma ve bir kaç gram ağırlık için bence fazla
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Batuist 7 yıl
avrupa birliği tarihinde görmediği krizi yaşıyor. 2.dünya savaşından sonraki en sıkıntılı ekonomik virajları dönüyor. tek neden budur.. ülkenin teki iflas etmiş teki olimpiyatlara bile hazırlanamayacağını düşünerek adaylığını çekmiş her biri bir kemer sıkma politikasına girmiş bence doğal yani hatta satılanları bile ben çok görüyorum.. asyalı üreticiler bi zahmet fiyatlarda biraz daha rekabetçi olarak indirsinler ultrabookların fiyatlarını.. hiç hak etmedikleri seviyeden satılıyorlar..
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Psydia 7 yıl
Zaten toplasan 10 tane ultrabook modeli ya var ya yok, bir de avrupa'da satmasini mi bekliyorlar. Bence ivy bridge ya da hd4000'li ultrabooklar ciktiginda gercekten bu segmentteki talep artacaktir.
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face1tr 7 yıl
yakında tanıtacağı 15" lik macbook ile bu işten apple karlı çıkacak gibi gözüküyor.
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