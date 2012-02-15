DigiTimes : Ultrabook modellerine Avrupa'da talep az

Intel'in liderliğinde 2011 yılının yükselen trendlerinden birisi olan Ultrabook konsepti bu yıl da farklı güncellemelerle yükselişine devam edecek. Ancak Ultrabook modellerinin satış tahminlerinde beklenenin aksine bir düşüş sözkonusu.

Tayvanlı tedarik zinciri firmalara göre Intel 2012 yılındaki Ultrabook satışlarının tüm notebook satışlarının yüzde 40'ına denk geleceği tahminini yapıyordu. Ancak bu oran önce 30'a ardından da 20'ye düştü.

Tahminlerin aşağı çekilmesinin en büyük nedeni ise Avrupa'da Ultrabook modellerine beklenen talebin gelmemesi. Avrupalı tüketiciler genelde 15 inç ve üzeri ekranlı modellere daha çok ilgi gösteriyor. Global pazarda yüzde 40-45 civarında 15 inçlik model satılıyor ancak 15 inçlik bir Ultrabook modeli yok.

Pazarın yüzde 35-40'ı da 14 inçlik notebook modellerinden oluşuyor. Sadece HP'nin 14 inçlik Ultrabook modeli piyasada ve 1399$ fiyat etiketine sahip. LG, Lenovo, Toshiba ve Samsung gibi firmaların 14 inçlik Ultrabook modelleri de bahar aylarında piyasada olacak.

Ayrıca Ultrabook modellerinin yüksek fiyat seviyesi ekonomik olarak durgunluk yaşayan Avrupa'da fazla tercih edilmiyor. Bu faktörler biraraya gelince de satış tahminlerinde düşüş kaçınılmaz oluyor.

Firmalar Ultrabook modellerinin 700$-1000$ aralığına çekilmesi konusunda hem fikir. Bu girişim modellere olan talebi de artıracak.

Bu bağlamda Acer'ın Avrupa ve ABD pazarı için 14 ve 15 inçlik Timeline Ultra serisi Ultrabook modellerini de hazırladığı belirtiliyor.

