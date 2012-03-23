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Digitimes : Android 5.0 yılın 3. çeyreğinde yayınlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
47
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 sürümünün ardından yayınlanacağı tahmin edilen 5.0 Jelly Bean sürümü ile ilgili yeni bir iddia DigiTimes sitesinden geldi.

Siteye göre yeni sürümün 5.0 Jelly Bean adını alacağı ASUS gibi pek çok Android üreticisi tarafından doğrulanıyor. 5.0 Jelly Bean sürümünün yayınlanma tarihi olarak ise yılın üçüncü çeyreği öngörülüyor.

Bu noktada bazı yanılgılar olabilir. Google'ın I/O 2012 konferansını Haziran ayının sonlarına kaydırması, bu tarihte 7 inçlik Nexus tablet ile birlikte Jelly Bean sürümünün tanıtılması ihtimalini güçlendiriyor. Pek çok çevre bu hamleyi buna yoruyor.

Ancak ortada bir gerçek var. O da 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin henüz yüzde 2'lik bir kullanım oranına ulaşabilmiş olması. Android 4.0 kullanıma sunulduğunda, 2.3 sürümü yüzde 50, 3.0 sürümü de yüzde 2.5 kullanım oranına sahipti. ICS sürümünün hızlıca bu pazar payını eriterek yılın ilk çeyreğinde en az yüzde 20'lik bir kullanım oranına sahip olacağı beklentisi vardı ki bu mümkün görünmüyor.

Jelly Bean sürümünün yayınlanması beklenen Temmuz-Eylül döneminde ise ICS sürümünün tahmini olarak yüzde 30'larda seyrediyor olacağı akla yakın gelen ihtimal. Bu durumda 5.0 sürümünün yayınlanması ICS sürümünün kullanım oranını negatif yönde etkileyecektir. 

Bu bakımdan Google I/O 2012 konferasında Android@Home platformu ile birlikte tanıtılacak ve final ismi belirlenecek 5.0 sürümünün yılın 4. çeyreğinde kullanıcıyla buluşmaya başlayacağını söyleyebiliriz.

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manyakurt 7 yıl en beğenilen
SII var, aldığım ilk günden beri custom rom'atarak kullanıyorum. Şu bi gerçek ki 2.3.x de 4.0.x e geçtim ama sanki temalandırmadan başka hiç bir şey değişmemiş gibi geliyor bana. Neymiş faceunlock bırak allasen günlük hatatta kim kullanır onu. Yok gömülü data kontrolu. Zilyon tane program var bu işlevi yapan hemde çok daha iyi, ayrıca bazı romlarda zaten gömülü de geliyordu mesala miui. Yok kamera değişmiş tepkime süresi azalmış, custom rom'da yok mu bu... Adam gibi optimizasyonda yok batarya ya yada OS'e etki eden performans anlamında. 2.3.x deki adam bir launcher çaksa zaten sana 4.0.x oluyor yani ne anladım ben bu işten. Ben bile habire rom çakarak bundan şikayetçi isem, telefonunu aldığı gibi kullanmak isteyen, yasal güncellemeleri bekleyen, rootla falan uğraşmak istemeyen kullanıcılara allah sabır versin yani...
Android iyi hoş ama, mozilla'nın versiyon güncellemeleri gibi sadece sayılar artıyor artık içerikte birşey yok :/
SII var, aldığım ilk günden beri custom rom'atarak kullanıyorum. Şu bi gerçek ki 2.3.x de 4.0.x e geçtim ama sanki temalandırmadan başka hiç bir şey değişmemiş ...
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danGerfuLL 7 yıl
Daha 3. çeyreğe Android 4 güncellemesi getirecek firmalar.
Gelmeden eskidi meret.
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GhosTon 7 yıl
uzun süre destek almak isteyen kullanıcılar paraya kıyacak iphone alacak bunun başka çözümü yok samsung kim SE kim Nokia kim ki uzun süreli destek versin bu üreticiler çok üretim yapmak istiyor uzun süre destek vermek değil
apple a gelecek olursak adamların varı yoğu 1 tane telefon serisi eeee bırakında adamlar destek versin
Hani burda apple fanatikliği yapmak değil amacım sene 2012 andorid 5.0 dan söz ediyorlar 4.0 çıkmış hazır kullanan alet sayılı bu nedir ya telefon alacam 2 - 3 aydır piyasaya bakıyorum alınacak adam akıllı telefon yok
ya birinin ram i düşük işlemcisi iyi birinde ram var işlemci yok biri çok iyi destek yok aptal oldum resmen...
uzun süre destek almak isteyen kullanıcılar paraya kıyacak iphone alacak bunun başka çözümü yok samsung kim SE kim Nokia kim ki uzun süreli destek versin bu üre...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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RAN7843 7 yıl
eh be kardeşler ne bekliyorsunuz firmalarla gogle 2 yıl için anlaştı yani androidli bir cihaz aldığınızda sadece 2 yıl destek verilecekkk bence yeterli windos vista çıktığı zaman nasıldı unuttunuzmu bence güzel işletim sistemi windosss dediğiniz firma windoss 6.5 olansürümüne desteği kestiği yetmememiş gibi telefonunuza bir şey olursa uygulama bulamıyacaksınızzz çünkü adamlar hepsını sıldiii buna ne demeliii
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DH Misafiri 7 yıl
jellybean bir tablet güncellemesidir s2 ye gelmez.. tablet pcler için üretilen güncelleme..
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DarkEnergy 7 yıl
Bundan sonraki telefonum WP'lu bir Nokia olacak. Android sevimliliğini kaybetti artık gözümde.
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strathmorea 7 yıl
Kendileriyle dalga geçer gibiler, 4.0 kullanıma tam olarak sürülmemişken 5.0 ın haberlerini sızdırıyorlar, Kullanılmadan eskiyen güncelleme olur mu, olur işte android burada kendisiyle alay ediyor, gerçekten biraz düşününce komik geliyor insana. Önce ICS çıkacak, en az %50 lerde bir orana ulaşacak, sonra bunda gerekli eksik ve ayrıntıları güncellemelerle halledeceksin ve belli bir zaman sonra radikal sunum, içerik ve yenilikleriyle 5.0 yada adı herneyse işte o zaman duyuracaksın.
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gfbekir 7 yıl
4.0 ile yasanan hayal kirikligi bununla devam etmese bari
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acmtncy 7 yıl
yahu galaxy ace alıp da androidi eleştirmek nasıl bir mantık? arkadaşımda da iphone 3g var mesajlara girerken bile kasım kasım kasılıyor. güncelleme nedir zaten unuttu. o zaman ios kötü bir işletim sistemi mi oldu?
habere gelince google'ın bi yöneticisi senede bir tane major sürüm çıkarmayı planlıyoruz dememiş miydi? yani 5.0 2013tenönce çıkmaz. 2012 içinde çıkacak olan da 5.0 olmaz.
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Titanyum Adayı 7 yıl acmtncy
acmtncy

yahu galaxy ace alıp da androidi eleştirmek nasıl bir mantık? arkadaşımda da iphone 3g var mesajlara girerken bile kasım kasım kasılıyor. güncelleme nedir zaten unuttu. o zaman ios kötü bir işletim sistemi mi oldu?
habere gelince google'ın bi yöneticisi senede bir tane major sürüm çıkarmayı planlıyoruz dememiş miydi? yani 5.0 2013tenönce çıkmaz. 2012 içinde çıkacak olan da 5.0 olmaz.

Bu nasıl bir mantıktır.

O zaman polo alanlar volkswagen i tek çekirdekli bilgisayarı olanlar microsoftu eleştiremesin.

Bu adamlar ace i alırken yanında dikkat edin düzgün çalışmaz bir sürü sorun çıkartır diye kağıt versinler o zaman bizde ona göre alalım.

Dediğiniz belki 3 senelik bir telefon olabilir ama daha 1 senelik bir telefon için bunu söylemek mantıklı değil.
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Whisper911 7 yıl
neden guncellesinler ki??...gidin 1500 tl daha verin guncel isletim sistemi olani alin...maalesef firmalar tamamen bu mantikla hareket ediyor..
Androidin en buyuk sorunu her ureticinin ayri ayri guncelleme yapmak zorunda olmasindan kaynaklaniyor. bu durum hep stabilite hem de guncelleme alamama sorunlari yaratiyor. insanlar yalvar yakar 4 e gecicez diye ugrasirken 5 geliyor bile olaya bak :)
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Dark Shade 7 yıl
Daha 4.0 a kavusmadi cihazlar...
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onrsvnc 7 yıl
android bu 5.0 4.0 olaylarını bikere geçsin param olsa iphone alırım her şekil bi android telefondan çok daha fazla götürür kesin he okadar para vermezdim gittim samsung ace aldım bence androidin alt segmenti güçlendirmesi lazım zaten parası olan adam gidip de android telefon almaz aptal değilse uygulama çeşitliliği de azalcak şimdi 4.0 5.0 derken adamlar hangi birine yapsın
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aziz77 7 yıl
Kimse kusura bakmasın,bir android kullanıcısı olarak androdin geleceğini hiç iyi görmüyorum.5 çıkacak piyasadaki tellerin yüzde 70i ics güncellemesi alamıyor.alanları gördük af edersiniz ama bir b.k değişmemiş.1500-2000 lire verip cihaz alıyorsunuz 1 senede eskiyip gidiyor.
sonra ne mi oluyor tabiki apple tek başına kalıyor,apple cihazına en az 3 yıl güncelleme veriyor.ve gencelleme alan cihaz gram kasmıyor(örnek 3gs ios5 ile harikalar yapıyor).
hele costum romlardan bahetmeyin 1000 tane costum rom kurdum çeşitli cihazlara,bir tanesi stabil çıkmadı,donar ,aç kap yapr,ısınır,pili 10 saate bitirir.gerçi androidli tellerde ben daha 2 gün şarjı giden cihaz görmedim.
Bu alemde apple gene lider kim ne derse desin.
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