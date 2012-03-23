Digitimes : Android 5.0 yılın 3. çeyreğinde yayınlanacak

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 sürümünün ardından yayınlanacağı tahmin edilen 5.0 Jelly Bean sürümü ile ilgili yeni bir iddia DigiTimes sitesinden geldi.





Siteye göre yeni sürümün 5.0 Jelly Bean adını alacağı ASUS gibi pek çok Android üreticisi tarafından doğrulanıyor. 5.0 Jelly Bean sürümünün yayınlanma tarihi olarak ise yılın üçüncü çeyreği öngörülüyor.





Bu noktada bazı yanılgılar olabilir. Google'ın I/O 2012 konferansını Haziran ayının sonlarına kaydırması, bu tarihte 7 inçlik Nexus tablet ile birlikte Jelly Bean sürümünün tanıtılması ihtimalini güçlendiriyor. Pek çok çevre bu hamleyi buna yoruyor.





Ancak ortada bir gerçek var. O da 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminin henüz yüzde 2'lik bir kullanım oranına ulaşabilmiş olması. Android 4.0 kullanıma sunulduğunda, 2.3 sürümü yüzde 50, 3.0 sürümü de yüzde 2.5 kullanım oranına sahipti. ICS sürümünün hızlıca bu pazar payını eriterek yılın ilk çeyreğinde en az yüzde 20'lik bir kullanım oranına sahip olacağı beklentisi vardı ki bu mümkün görünmüyor.





Jelly Bean sürümünün yayınlanması beklenen Temmuz-Eylül döneminde ise ICS sürümünün tahmini olarak yüzde 30'larda seyrediyor olacağı akla yakın gelen ihtimal. Bu durumda 5.0 sürümünün yayınlanması ICS sürümünün kullanım oranını negatif yönde etkileyecektir.





Bu bakımdan Google I/O 2012 konferasında Android@Home platformu ile birlikte tanıtılacak ve final ismi belirlenecek 5.0 sürümünün yılın 4. çeyreğinde kullanıcıyla buluşmaya başlayacağını söyleyebiliriz.