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Digitimes : Dizüstü markaları dokunmatik panel tedariğinde mücadele halinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 7 işletim sisteminde pek fazla kullanışlılık sunamayan ve tercih edilmeyen dokunmatik ekranlar, Windows 8 işletim sistemi ile adeta patlama yaptı. Üreticiler Windows 8 ile her segmente en az bir adet dokunmatik ekranlı dizüstü modelini getirdi. Durum böyle olunca dokunmatik panel talebinde de patlama yaşandı.

Ancak endüstriden gelen bilgilere göre dokunmatik panel taleplerinin şu anda sadece yüzde 70'i karşılanabiliyor ve notebook üreticileri de bir mücadeleye girmiş durumda. Üreticiler, dokunmatik panel üretim tesislerine, işlerin daha akıcı devam edebilmesi için işçi yerleştirmeye başladı.

Kaynaklar, sınırlı tedarik nedeniyle üreticilerin ürünlerinin sadece yüzde 5'inin dokunmatik ekranlı versiyonlardan oluşacağını tahmin ediyor. Ancak üreticiler tersine oldukça umutlu.

Acer, yıl sonuna kadar toplam dizüstü sevkiyatının yüzde 5-10'unu dokunmatik ekranlı versiyonlardan oluşturmayı planlarken, bu oran gelecek yıl yüzde 20-30'a çıkıyor ve Acer'ı en çok dokunmatik ekranlı dizüstü modeli satan firma haline getiriyor.

Lenovo da yıl sonuna kadar dokunmatik ekranlı dizüstü oranını yüzde 10'a yükseltirken, gelecek yıl yüzde 35-40 bandını hedefliyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20121031PD220.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sherlock66 7 yıl
çok gereksiz bişey bu dokunmatiğin pc lere gelmesi
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PreS06 7 yıl
Dokunmatik isteyen gitsin tablet alsın.Klavyenin yerini en baba dokunmatik bile tutamaz.
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