Divoom, ONBEAT-X1 isimli Bluetooth destekli oyun hoparlörünü duyurdu





Akıllı cep telefonları ile oyun oynamayı seven ve oynadıkları oyunlarda yüksek ses kalitesi almak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir model olan ONEAT-X1, Divoom firması tarafından duyuruldu.

Akıllı cihazlar için ürettiği harici aksesuarlar ile tanınan Divoom firması tarafından geliştirilen ONBEAT-X1 isimli hoparlör, akıllı cep telefonları ya da tabletlerin arkasına yapışabilir bir yapıda geliştirilmiş ve istenirse Bluetooth üzerinden ya da 3.5mm kulaklık girişi üzerinden bağlantı kurarak çalışabiliyor. Piyasadaki hemen hemen bütün akıllı cihazlar ile çalışabilen ONBEAT-X1, titreşimli geri bildirim sağlayabilen "Vibration Bass" teknolojisi ile oyunlarda farklı bir deneyim sunuyor. Üzerinde, Micro USB ile şarj edilebilir bir lityum-iyon pil bulunan cihaz, 8 saat müzik dinleme süresi sunabiliyor.

Oyun tutkunları ya da akıllı cihazları üzerinde daha kaliteli müzik dinlemek isteyenler için oldukça faydalı bir cihaz olan ONBEAT-X1, şubat ayı sonunda 39.90$ fiyat etiketi ile satın alınabilecek.

http://www.thomas-pr.com/divoom/divoomonbeatx1release.html