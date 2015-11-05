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Dizüstü bilgisayarınızın güç düğmesine teslim olmayın

Dizüstü bilgisayarınızın güç tuşuna istemeden de olsa basarak sistemi kapatan ya da uykuya alan kişiler arasında yer alıyor ve bundan artık çok sıkıldıysanız çözüm oldukça basit. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayarınızın güç düğmesine teslim olmayın

Hayatımızın ayrılmaz bir parçasına haline gelen dizüstü bilgisayarlar, klavye yerleşimi açısından kısıtlı alana sahipler. Bu sorun nedeniyle Asus ZenBook UX305 gibi birçok modelde "güç" tuşuyla alakalı bazı yanlış basma sorunları yaşanabiliyor ve bu sorunlar belirli bir süre sonra oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Çözüm ise oldukça basit.
Kullandığınız dizüstü bilgisayar modelinin "güç" tuşu diğer tuşlardan ayrı şekilde tasarlanmamışsa ve siz de bu yüzden istemeden de olsa sık sık bilgisayarı kapatıyor ya da uykuya alıyorsanız, güç tuşunu yazılımsal olarak kapatarak sorunu çözebilirsiniz.
Bunun için Windows işletim sisteminde "Denetim Masası - Donanım ve Ses - Güç Seçenekleri" ve ardından açılan sayfanın sol tarafında yer alan menülerden "Güç düğmesinin yapacaklarını seçin" yolunu izlemeniz gerekiyor. Güç tuşunu yanlış basmalara karşı kapatmak için bu sayfada yer alan Güç düğmesine bastığımda hem prize takılı iken hem de pilde seçimlerini "Hiçbir şey yapma" olarak ayarlamak yeterli oluyor.
Bu şekilde ayrıca güç tuşunu "bilgisayarı kapatma, hazırda bekletme, uyutma ya da ekranı kapat" komutları için de ayarlamak mümkün. 
Dizüstü bilgisayarınızın güç düğmesine teslim olmayın
 
Asus ZenBook UX305 

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Donanım haberde takılan ne kadar fazla çocuk varmış bu haber ile ortaya çıktı sanırım. Yorumlara bak görende analarının karnından pc ile çıkmışlarda, pc vucutlarının bir parçası sanır. O derece ukala, o derece gevezeler. Üstelik ilk yorumda yazmışım benim gibi bilmeyen biri için ciddi anlamda işe yarar bir bilgi olduğunu. Demek burası bilgi paylaşım değil, çocuk ego tatmin platformuymuş yazık. Boşa dememişler "Bin Düşün, bir söyle" diye. Çocuklarım sizler gibi olmasın diye çok uğraşacağım, umarım başarırım.


Donanım haberde takılan ne kadar fazla çocuk varmış bu haber ile ortaya çıktı sanırım. Yorumlara bak görende analarının karnından pc ile çıkmışlarda, pc vucutl...
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fthkn 3 yıl
TEpkiler çok anlamlı. Ben de gerçekten bir şey var sandım.Güç seçeneklerinde Windows XP'den beri olan basit bir ayarın haberi yapılmış. komik gerçekten.
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itachi237 3 yıl
hayatımda böyle saçma bir haber görmedim. güya teknoloji sitesi olacaksınız. cılkı çıktı artık. yazıklar olsun.
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Zuko 3 yıl
Yabancı kaynaklar bunun gibi ara ara birçok haber yapıyor, derlemeler sunuyor. Bizim siteler de "güncel olmayan" bu haberleri dahi çevirip çevirip yayınlıyor normalde, DH de yapıyor bunu. Bunun gibi başka kaynaklara gerek duyulmadan, kaynağın DH olduğu haberleri görmek güzel. Devamını bekliyoruz.
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Patren 3 yıl
klavyede power tuşu çok saçma 3 tane asus laptopum oldu hiç birinde olmadı
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ozkanozmen34 3 yıl
Can Tuncer Bilgisayar nasıl açılır haberini paylaşırmısın.
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JoeyBane 3 yıl
Yok artik
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DraGonS 3 yıl
Haber kotası diye birşey koydunuz gun hocam ana sayfada kaliteli haber varsa bile göremeden geçiyoruz. Bu nedir hocam?
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Elefue 3 yıl
Bu site haber sitesi en güncel yeni haberlerin sitesi bu kaç yıldır bilinen bir şeyin burada amacı ney. Deney mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz. Bilmeyen varsa forum kısmına yazılsın ona bir lafımız yok. Reklamsa da bari Asus resmini en üste koysaydınız. Yada bu sitenin Asus özel sayfası yok muydu
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omerhakanbilici 3 yıl
Sadece windows değil mac için de durumun ne olduğundan bahsedilseymis. Hatta ubuntu'da da şöyle yapılıyor bu ayar denseymis keşke. Çünkü macbook air'lerin güç tuşu yıllardır orada. Detaylı içerik olmayınca baştan savma haber yapılınca bu kadar eleştirilmeniz normal.
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Anlayacaginiz dilden konusayim sayin editorler

Bizimle gafa mi buluyonuz

Saka misiniz arkadas bunu bilmeyen adam atsin o bilgisayari camdan asagi sacma sapan haber yapmayi kesin artik
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Gece772 3 yıl
1 tuşla aç 1 tuşla kapat
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