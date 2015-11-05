Dizüstü bilgisayarınızın güç düğmesine teslim olmayın

Hayatımızın ayrılmaz bir parçasına haline gelen dizüstü bilgisayarlar, klavye yerleşimi açısından kısıtlı alana sahipler. Bu sorun nedeniyle Asus ZenBook UX305 gibi birçok modelde "güç" tuşuyla alakalı bazı yanlış basma sorunları yaşanabiliyor ve bu sorunlar belirli bir süre sonra oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Çözüm ise oldukça basit.

Kullandığınız dizüstü bilgisayar modelinin "güç" tuşu diğer tuşlardan ayrı şekilde tasarlanmamışsa ve siz de bu yüzden istemeden de olsa sık sık bilgisayarı kapatıyor ya da uykuya alıyorsanız, güç tuşunu yazılımsal olarak kapatarak sorunu çözebilirsiniz.

Bunun için Windows işletim sisteminde "Denetim Masası - Donanım ve Ses - Güç Seçenekleri" ve ardından açılan sayfanın sol tarafında yer alan menülerden "Güç düğmesinin yapacaklarını seçin" yolunu izlemeniz gerekiyor. Güç tuşunu yanlış basmalara karşı kapatmak için bu sayfada yer alan Güç düğmesine bastığımda hem prize takılı iken hem de pilde seçimlerini "Hiçbir şey yapma" olarak ayarlamak yeterli oluyor.

Bu şekilde ayrıca güç tuşunu "bilgisayarı kapatma, hazırda bekletme, uyutma ya da ekranı kapat" komutları için de ayarlamak mümkün.

Asus ZenBook UX305