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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dizüstü pazarında 11.6 inç ekran boyutuna olan talebin artması bekleniyor

6 yıl
2,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi ile pek çok yeni tablet, dizüstü ve masaüstü PC modelinin ülkemizde dahil pazara sunulduğuna şahit oluyoruz. Tablet PC veya dizüstü formunda olan modellerde farklı ekran boyutlarına rastlanırken, Tayvanlı üreticiler dizüstü pazarında 11.6 inçlik ekran boyutuna olan talebin artmasını bekliyor.

11.6 inçlik ekran boyutu şu anda sevkiyatların küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Samsung ve Acer'ın 11.6 inçlik Chromebook modelleri, ASUS'un VivoBook dokunmatik dizüstü modelleri satış sunuldu ve bu boyutta yer alan model sayısı hızla artıyor. 

Düşüş yaşamasına rağmen halen talep gören netbook modellerinde 10.1 inç boyutunun yaygın olması ve tablet modellerinde kabul edilen üst ekran boyutu sınırının 10.1 olması, 11.6 inçlik modellere olan talebi etkiliyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20121115PD214.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Devir mobil devri ve teknolojinin gelişmesinden dolayı büyük kasalı bilgisayarlara sığdırılabilen donanımlar artık daha küçük kasalarda sığdırılabiliyor ve hal böyleyken insanlar yanlarında sürekli bulunmalarından hoşlandıkları ya da mecbur olduklarından bu küçük ekranlı performans canavarlarına akın ediyorlar.
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nohackmove 6 yıl
Güzel olurdu ama forumda yer alan bir çok konuda olduğu gibi 13.3" dururken 11.6" vb. boyutlara burun kıvıran o kadar fazla ki.
Hele son günlerde moda olan bir konu var. Herkes 13.3-14" ekranlarda 1920x1080p çözünürlük arar olmuş bir sayfaya daha fazla içerik sığsın vs. ...
durun daha bu kadarla kalmaz. aynı çözünürlüğü yakında 4.0" ekranlı mobil cihazlarda cep telefonlarında da arar olur milletimiz.
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Prequel 6 yıl nohackmove
nohackmove

Güzel olurdu ama forumda yer alan bir çok konuda olduğu gibi 13.3" dururken 11.6" vb. boyutlara burun kıvıran o kadar fazla ki.

Hele son günlerde moda olan bir konu var. Herkes 13.3-14" ekranlarda 1920x1080p çözünürlük arar olmuş bir sayfaya daha fazla içerik sığsın vs. ...

durun daha bu kadarla kalmaz. aynı çözünürlüğü yakında 4.0" ekranlı mobil cihazlarda cep telefonlarında da arar olur milletimiz.

İnsan iyi birşey istiyor diye ayıplamaya ne gerek var? Beyin bedava laptopların PPI değerlerinden haberiniz var mı acaba yerlerde sürünüyorlar, 1080p olarak sadece olması gerektiği yere yaklaşıyorlar. 10" 2560×1600 cihazlar var.

Bu da sevip de kavuşamayanlara gelsin: donanimhaber.com/...
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Şeker Hapı 6 yıl
15" en iyisi bana göre
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Notebook dediğin küçük olur. Oyun oynayacaksanız masaüstü bilgisayar alın.
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osmanefeozkan 6 yıl
14 " 1080p en ideal dellin böyle ürünleri var ne çok büyükler nede küçükler her işi yapacak cihazlar o kadar küçültmeye gerek yok
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savinelli 6 yıl
Telefonlarda ekran sürekli büyürken laptoplarda neden ekranlar ufalıyor anlamıyorum. Tablette belki olabilir ama 11 inch ekranli bir ultrabook veya dizüstü bilgisayar, gündelik kullanım için hiç uygun değil bence. Zaten ince hızlı ve hafif ürünler oldukça ekranın büyümesinde sakınca nedir?
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Firaristt 6 yıl
İnsanlar yanlarında yeterli boyutta, ince ve hafif cihazlar taşımayı tercih ediyor. Dolayısıyla 10" civarına talep artıyor.
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aspirin_00 6 yıl
ihtimalin ihtimalini bile vermiyorum tablet piyasası yada ultrabookların olduğu pazarda bu ebattaki notebookun satışların patlaması çok saçma
tableti yada ultrabooku buna tercih eden varsa bilinki teknolojiyi yeni görenlerdir
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FlyingUnderpants 6 yıl
ultrabook demek kucuk ekrana ve U kodlu yavas islemcilere mahkum kalmak olmamali. 15'' ve dort cekirdekli i7 islemcili ultrabooklar istiyoruz.
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Prequel 6 yıl
Direnmeyin ve tablete adapte olun artık.
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vitor reis 6 yıl Prequel
Prequel

Direnmeyin ve tablete adapte olun artık.

13 inc'lik macbook pro dururken mi?
şaka yapıyor olmalısın
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