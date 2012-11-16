Dizüstü pazarında 11.6 inç ekran boyutuna olan talebin artması bekleniyor

Haber Editörü
Windows 8 işletim sistemi ile pek çok yeni tablet, dizüstü ve masaüstü PC modelinin ülkemizde dahil pazara sunulduğuna şahit oluyoruz. Tablet PC veya dizüstü formunda olan modellerde farklı ekran boyutlarına rastlanırken, Tayvanlı üreticiler dizüstü pazarında 11.6 inçlik ekran boyutuna olan talebin artmasını bekliyor.
11.6 inçlik ekran boyutu şu anda sevkiyatların küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Samsung ve Acer'ın 11.6 inçlik Chromebook modelleri, ASUS'un VivoBook dokunmatik dizüstü modelleri satış sunuldu ve bu boyutta yer alan model sayısı hızla artıyor.
Düşüş yaşamasına rağmen halen talep gören netbook modellerinde 10.1 inç boyutunun yaygın olması ve tablet modellerinde kabul edilen üst ekran boyutu sınırının 10.1 olması, 11.6 inçlik modellere olan talebi etkiliyor.
http://www.digitimes.com/news/a20121115PD214.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hele son günlerde moda olan bir konu var. Herkes 13.3-14" ekranlarda 1920x1080p çözünürlük arar olmuş bir sayfaya daha fazla içerik sığsın vs. ...
durun daha bu kadarla kalmaz. aynı çözünürlüğü yakında 4.0" ekranlı mobil cihazlarda cep telefonlarında da arar olur milletimiz.
İnsan iyi birşey istiyor diye ayıplamaya ne gerek var? Beyin bedava laptopların PPI değerlerinden haberiniz var mı acaba yerlerde sürünüyorlar, 1080p olarak sadece olması gerektiği yere yaklaşıyorlar. 10" 2560×1600 cihazlar var.
Bu da sevip de kavuşamayanlara gelsin: donanimhaber.com/...
tableti yada ultrabooku buna tercih eden varsa bilinki teknolojiyi yeni görenlerdir
13 inc'lik macbook pro dururken mi?
şaka yapıyor olmalısın