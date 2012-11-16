Dizüstü pazarında 11.6 inç ekran boyutuna olan talebin artması bekleniyor





Windows 8 işletim sistemi ile pek çok yeni tablet, dizüstü ve masaüstü PC modelinin ülkemizde dahil pazara sunulduğuna şahit oluyoruz. Tablet PC veya dizüstü formunda olan modellerde farklı ekran boyutlarına rastlanırken, Tayvanlı üreticiler dizüstü pazarında 11.6 inçlik ekran boyutuna olan talebin artmasını bekliyor.





11.6 inçlik ekran boyutu şu anda sevkiyatların küçük bir kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte Samsung ve Acer'ın 11.6 inçlik Chromebook modelleri, ASUS'un VivoBook dokunmatik dizüstü modelleri satış sunuldu ve bu boyutta yer alan model sayısı hızla artıyor.





Düşüş yaşamasına rağmen halen talep gören netbook modellerinde 10.1 inç boyutunun yaygın olması ve tablet modellerinde kabul edilen üst ekran boyutu sınırının 10.1 olması, 11.6 inçlik modellere olan talebi etkiliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121115PD214.html