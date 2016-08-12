Doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Beden sağlığımız, ağız ve diş sağlığından başlıyor. Modern dünyanın yoğun iş temposu, bilgisayar başında geçen saatler, oyunlarda harcanan vakit derken, dişlerimize ne kadar dikkat ediyoruz ?
Teknoloji ile vakit geçirirken, saatlerce oyun oynarken, yeni nesil ürünler için para biriktirirken sağlığımızı da ihmal etmemeliyiz. Beden sağılığı ağızdan başlar diyerek hem ağız sağlığı hem de doğru diş fırçalama tekniklerini, konusunun uzmanı diş doktor Merve Aksoy'dan dinliyoruz.
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Merhaba oncelikle yorumlarınızı paylastıgınız icin cok tesekkur ederiz. Ben roportajı veren Dr Merve Aksoy. 2006 yılında Yeditepe Universitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden (Burslu) mezun oldum ve aynı yıl Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora egitimime basladım ve 2012 yılında “Farklı İki Diş Macununun Plak Önleyici Etkilerinin Dijital Plak Görüntüleme Analizi ile Karşılaştırılması” adı altındaki tezimi sunarak Doktoramı tamamladım. 2010 yılından beri de P&G'de Profesyonel Akademik İlişkiler Müdürü olarak görev yapmaktayım.
Bir periodontolog olarak ben sarjlı diş fırcası kullanıyorum ve hastalarıma mutlaka oneriyorum cunku periodontal hastalıkların primer etkeni mikrobiyal dental plaktır. Hastalarımız manuel diş fırcasıyla etkin bir sekilde plağı uzaklastıramadıkları icin hastalıgın tekrarlanması soz konusu olmaktadır. Hatta cerrahi islemlerimizi hastanın agız hijyenini optimum seviyeye ulastırmadan yapamayız. Özellikle fakultede, bazı hastalarımı defalarca egittigim halde birkac hafta sonra geldiklerinde, dişlerini karsımda fırcalamalarını istedigimde maalesef modifiye bass teknigiyle hicbir zaman fırcalayamadılar.
Fırcalama bir alıskanlık ve davranıs bicimi, herhangi bir davranısı ve alıskanlıgı degistirmek cok zor oldugu icin dogru tekniği kullanamayan bir hasta maalesef ogrettiginiz teknigi uygulamakta zorlanıyor. Ki biz mutlaka arayuz fırcası da tavsiye ediyoruz ancak bu alıskanlıgı da kazanmakta da cok zorlanıyorlar. Carranza’nın Periodontoloji kitabını da incelersiniz, yapılan calısmalar gostermektedir ki periodontal tedaviden 6 ay sonra hastaların arayuz fırca kullanımı %20’lere dusuyor. Dolayısıyla bizler hekim olarak tavsiyelerimizi belirtirken guncel kanıta dayalı bilimsel calısmaları ve hastalarımızın ihtiyaclarını goz onunde bulundurmalıyız. Etkin bir agız hijyeni icin de mutlaka mekanik tedaviyi kimyasal ajanlarla desteklememiz gerekiyor, bu nedenle mutlaka dis macunu da tavsiye edilmeli. Fırçalama alışkanlığının değişmesi ve doğru şekilde yapılması icin de motivasyon kısmı da cok onemli son gelistirilen teknolojiler sayesinde artık hastalarımızın fırcalama alışkanlıklarını app aracılıgıyla da takip edebiliyor yonledirmelerimizi uygulama esnasında (ekstra ozen gosterilmesi gereken bolgeler) her fırcalamada hatırlatılıyor. Manuel fırcalama ile ortalama dis fırçalama süresi 46 saniyeyken, şarj edilebilir diş fırçası ve app sayesinde bu sure ortalama 2dak. 26saniyeye cıkıyor.
2010 yılına kadar şarj edilebilir diş fırçalarına karsı ben de cok direnc gosterdigim icin sizi cok iyi anlıyorum, cunku egitim hayatımız surecinde maalesef sarj edilebilir dis fırcaları ve dis macunlarındaki gelişmeler ile ilgili eksik bilgilendirildik ve ilk cıktıgı 1960’lı yıllarda soylenen “engelli hastaların kullanımı” icindir ifadesi hafızalarımıza yerlesmis oldu. Bunun uzerinden 56 yıl gecti, son 18 yılda bu teknolojiler oldukça ilerledi ve bu alanda yapılan bilimsel calısmalar da bu gelişmeleri takiben çoğaldı. Bagımsız bir dernek olan ve her alanda sistematik derleme yayınlayan Cochrane Birligi, manuel ve sarjlı fırcaların karsılastırıldıgı derlemede 3 boyutlu hareket yapan dis fırcası teknolojilerinin manuel diş fırcalarına gore istikrarlı bir sekilde daha fazla mikrobiyal dental plagı uzaklastırdıgı ve dis eti iltihabını azalttıgı yayınlanmıstır. Sarjlı dis fırcalarının dis eti cekilmesine yol actıgına dair herhangi bir kanıtın bulunmadıgını belirtmistir. En son guncellenen calısmanın linkini asagida bulabilirsiniz.
cochrane.org/...
Dis eti cekilmesiyle ilgili olarak da periodontoloji alanındaki en prestijli dergilerden biri olan Journal of Clinical Periodontology de yayınlanan sistematik derlemede de, manuel dis fırcalarıyla karsılastırıldıgında 3 boyutlu titreşimli dönme teknolojisine sahip sarjlı dis fırcalarının abrazyon ve dis eti cekilmesi acısından daha guvenilir oldugu belirtilmistir. Yine bu çalışmanın linkini de asagida bilginize sunarım.
ncbi.nlm.nih.gov/...
Yukarıda belirttiğim gibi ortalama fırçalama süresi 46 sn. dis fırcaladıgını ve plagın %42 sini uzaklastırdıgını gostermektedir. Bunun yanısıra Marmara, Capa, Hacettepe, Yeditepe, Ege Universitelerindeki hocalarımızın da 2012’de yayınladıgı ortak gorus raporu, 3 boyutlu hareketi yapan şarj edilebilir diş fırcalarıyla ilgili yukarıdaki calısmaları ve bizim belirttiğimiz bilgileri destekleyicidir.
Arzu ederseniz konu ile ilgili sizi daha iyi bilgilendirmek ve konu ile ilgili yapılmıs çalısmaları tum detaylarıyla paylasmak isteriz.
tdb.org.tr/...
elektrikli fırçalar ilk başta engelli hastalar ve kas koordinasyon bozukluğu olan hastalar için geliştirilmiştir.Piyasada bu kadar çok iddia olmasının sebebi kapitalizmin piyasa oluşturma sebebidir.
Birçok makalelerde örneğin
ncbi.nlm.nih.gov/...
ya döner fırçalarla düz fırçalar arasında anlamlı fark yoktur yada düz saplı regular dizayn fırçalar daha başarılıdır.Ayrıca Periodontolojistler diş eti çekilmesinden dolayı elektrikli fırçalara karşıdır.(travma oranı çok yüksek ve düşünülenin aksine teknik hassasiyet gerektirir.)
oral b glaxosmithkline gibi firmalar sırf kendi buldukları icadın müthiş olduğunu anlatmak için ya araştırmacılara yüksek destek sağlar veya asılsız desteği sağlam olmayan şeyler uydururlar. Ki bunun en güzel örneği Coca coladır Kolanın sudan daha yararlı olduğunu araştırma ve kanıtlanması için milyon dolarlar harcamıştır(döneminde çok eleştiri aldı ve kanıtlamadı)
elektrikli fırçaların tek farkı hasta motivasyonu kazandırması normal fırça ile 2.5 dakika durup düzgünce fırçalarsan daha iyi bir etki alırsın. Ayrıca oral b uzmanlarının yaptığı incelemeler (Elde bulunan şartlar altında veya imkan altında diye geçer.Dünyadaki tüm makaleler genelde böyledir) şirket ve çalışan tarafından yapıldığı için incelemenin nasıl yapıldığı hastaların nasıl yönlendirildiği tartışma konusudur. Kör ve bağımsız çalışmalar arada ya fark bulamamış yada biri birini anca geçmiştir.Markalı kaliteli fırça istiyorsanız curaprox un fırçaları önerilebilir macun olarak hanımefendinin dediğine katılıyor ancak 3 ayda bir macun ve fırçanın değiştirilmesini öneriyorum(bunlarda bilimsel kendi fikrim değil.)Ayrıca plak dediğimiz şey basınçlı suyla veya havayla uzaklaştıralamaz ve plağın olduğu yerdeki bakterilere antibiyotiğin etki etmesi için 500-1000 kat arası yüksek dozaj gerekir buda mümkün değildir.
Erdi bey size gelicek olursak çocuk macunları düşük flor oranına ve aşındırıcıya sahiptir.yetişkin macunlarını kullanmak sizin için daha iyi olacaktır.Ayrıca hanımefendi röpartaj olduğu için değinemedi sanırım. Çocukta oral hijyen doğumdan sonra başlar. bir tülbent yaşında ağız temizlenir.0-3 yaş arası florsuz diş macunu çürük varsa 500 ppm 3-6 yaş arası 500 ppm çürük varsa 1000 ppm 6 yaş sonrası 1400 ppm e kadar kullanılabilir. ve çocuk için florozise dikkat etmek gerekir(9-10 yaş)
merak ederseniz pubmed google scholar gibi sitelerden birçok makaleyi inceleyebilirsiniz. İyonize fırçalar bunlardan anlmalıca farklı bulunmuştur oral b nin böyle bir ürünü var.
DİPNOT: Arkadaşlar lütfen pm atmayın.İşin doktoruna görünün. Tavsiye isterseniz önce Fakülte hastaneleri daha sonra Uzman Doktor ünvanına sahip kişilere gidin. normal diş hekiminde vicdan ve imkan önemlidir. Kötü ve beğenmediğimiz devlet hastanesi sterildir ancak performanstan dolayı çok baştan savma hasta tedavisi yapar. Özelde ise asla ne yaptığından emin olamazsınız. Dünya AIDS salgını bir diş hekiminden patlak vermiştir.(Amerika daki tüm hasta bulguları aynı Dt ye gittiklerini göstermiş) ve ayrıca çapraz enfeksiyon ve tehlike konusunda dünyada en riskli meslek grubunda birinci sıradadır.(sıralamada maden işçileri vs falanda var.) İŞİN doktoruna gidin tanındık özele gidin. Ama ilk önceliğiniz akademisyen veya uzman olsun.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.yazdığınızın büyük çoğunluğuna katılıyorum dediğim ve dediğiniz gibi elektrikli diş fırçalarının ciddi bir hasta motivasyonu var süreyi uzatıyor doğal olarak plak temizleme başarısı artıyor. Kemomekanik kısmına kesinlikle katılıyorum hem kimyasal hemde fiziksel temizlik gerekli. Benim burada anlatmak istediğim hastanın doğru kullanımı doğru kullanım ve yüksek motivasyonla ikiside iyi yanlış kullanımla ikiside kötü hatta Bu konuyu EFP nin Lisans Komitesi başkanı Korkud hocaya da sordum oda Kısa ve öz olarak şu şekilde cevapladı. EFP biliyorsunuz ki Journal of Clinical Periodontology dergisini çıkaran Periodontolojist kuruluşu.
Genel görüşü şöyle özetleyebilirim. Her ikisi de sağlığı korumak için yeterince etkili. Ancak her ikisinin de nasıl kullanılacağını doktor anlatmalı, yani aslında elektrikli fırça tavsiye ediyorsan aynı zamanda hastanın fırçası ile hastanın ağızında da uygulamasını göster. Göstermeyince, ki bu durum hatalı kullanıma yol açıyor o zaman çekilmeye neden oluyor. Bence bu soruyu ve yanıtı PPP ye koy.
Bilmeyen arkadaşlar için EFP(European federation of periodontology-Avrupa periodontoloji federasyonu Lisans komitesi başkanı bir Türk)
Dediğim gibi klinik bulgular ve hasta süreci bakımından doğru yaklaşıyorsunuz ve ayrıca P&G(Oral-B ve ipanayı içinde barındıran kuruluş) nin bir çalışanı olarak buna yönlendireceksiniz benim burada anlatmak istediğim doğru fırçalama yapabilen hastada ikiside eşit ve ayrıca o makaleleri gönderirseniz memnuniyetle okurum. Benim okuduklarım genelde savunduğum çalışma yönünde ve EFP gibi kuruluşlar bile dental piyasada bulunan büyük şirketler sayesinde ayakta duruyor. Cevabınız için teşekkür ederim iyi çalışmalar