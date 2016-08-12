Doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığı

Beden sağlığımız, ağız ve diş sağlığından başlıyor. Modern dünyanın yoğun iş temposu, bilgisayar başında geçen saatler, oyunlarda harcanan vakit derken, dişlerimize ne kadar dikkat ediyoruz ?

Teknoloji ile vakit geçirirken, saatlerce oyun oynarken, yeni nesil ürünler için para biriktirirken sağlığımızı da ihmal etmemeliyiz. Beden sağılığı ağızdan başlar diyerek hem ağız sağlığı hem de doğru diş fırçalama tekniklerini, konusunun uzmanı diş doktor Merve Aksoy'dan dinliyoruz.