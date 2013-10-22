Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv

Kaçıranlar için Donanım Haber'in 2. Bölümü 720P kalitesiyle Donanimhaber.com sayfalarında. Her Cumartesi Tv2 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bilim ve Teknoloji programımızın 2. bölümünde giyilebilir teknolojileri konuşuyor, haftanın öne çıkan haberlerini değerlendiriyor ve yeni uygulamalar tanıtıyoruz.

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