Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv

Genel Yayın Yönetmeni
Kaçıranlar için Donanım Haber'in 2. Bölümü 720P kalitesiyle Donanimhaber.com sayfalarında. Her Cumartesi Tv2 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bilim ve Teknoloji programımızın 2. bölümünde giyilebilir teknolojileri konuşuyor, haftanın öne çıkan haberlerini değerlendiriyor ve yeni uygulamalar tanıtıyoruz.
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Aynı şekilde stüdyo da soğuk ve yapay duruyor. Bunu da tavsiye olarak mesela stüdyo renklendirebilirseniz biraz kurtulursunuz gibi diğer düşüncelerim alan sorun olacağı için gerçekleştiremezsiniz diye yazmıyorum. :)