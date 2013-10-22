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Donanım Haber Bölüm 2 Tekrarı - 720P HD #teknolojitv2de @tv2tv

6 yıl
13,5b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kaçıranlar için Donanım Haber'in 2. Bölümü 720P kalitesiyle Donanimhaber.com sayfalarında. Her Cumartesi Tv2 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bilim ve Teknoloji programımızın 2. bölümünde giyilebilir teknolojileri konuşuyor, haftanın öne çıkan haberlerini değerlendiriyor ve yeni uygulamalar tanıtıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fth-bsky 6 yıl en beğenilen
Birçok kişi yazmış ama bende yazayım Duygu Karahan fazlalık gibi duruyor eğer bu programı sunmaya bu şekilde devam edecekseniz yada değiştirip haber girişlerini tamamen ona bırakmanızı öneririm. Çünkü anladığım kadarıyla ve doğal olarak konular hakkında sizin kadar bilgili değil ve ilgili değil. Ama haber sunumunu tamamen ona bırakıp yorumları siz alırsanız en azından programdaki yeri daha net ve belirgin olacağı için göze de batmaz ve yeri geldiğinde de yorum yaparak konuya değişik açıdan bakabilir.
Aynı şekilde stüdyo da soğuk ve yapay duruyor. Bunu da tavsiye olarak mesela stüdyo renklendirebilirseniz biraz kurtulursunuz gibi diğer düşüncelerim alan sorun olacağı için gerçekleştiremezsiniz diye yazmıyorum. :)
Birçok kişi yazmış ama bende yazayım Duygu Karahan fazlalık gibi duruyor eğer bu programı sunmaya bu şekilde devam edecekseniz yada değiştirip haber girişlerini...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
ZEUS__ 5 yıl
10. bölüm, 11. bölüm tekrarları yok. sallamaya başladılar işi.
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1BilimAdamı 5 yıl
duygu karahan ne güzel kız işte nesini svmiyosunuz :S
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KyourakuShunsui 6 yıl
Bence kendinize yeni bir yönetmen bulun.
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DH Misafiri 6 yıl
İkinci program olması nedeniyle sanırım biraz heyecan var ve yanlış yada gereksiz cümleler kurulmasına neden oluyor. Bir yorumcunun da dediği gibi 4 kişi biraz fazla gibi. 01:47 ile 02:15 arasına tekrar bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Pratikte ... pratikte nasıl yani.
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lawness 6 yıl
arkadşlar uygulamaların adını söyler mısınız?
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esatcangurkan 6 yıl
Asla bi 2si1 olamayacak
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Srcn81 6 yıl
Başarılı.
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mturul 6 yıl
Video'nun ilk çeğreğinde fark ettim ki konuşanla göz teması sıkıntı oluyor.Oval bir masa ve farklı kamera açılarıyla hem sizin için daha rahat hem de daha profesyonel olur diye dusunuyorum.
Bilgilerinize...
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cübbeli gandalf 6 yıl
duygu karahan fazla yapmacık duruyor düzeltebilirseniz harika bir program olur başka eksi tarafı yok
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eniyi2dost 6 yıl
Kim tutarsizi
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