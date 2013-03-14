Donanım Haber New York'ta... Galaxy S4 lansmanına doğru ilk video

Donanım Haber olarak, Samsung'un Galaxy S4 lansmanı için New York'tayız. Herkesin uyuduğu bir saatte, Samsung'un hazırlıkları süren lansman alanına gittik ve Galaxy S4 için ilk videomuzu çektik. Ön inceleme ve karşılaştırma videolarımız öncesinde ilk değerlendirme bu videomuzda.

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