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Donanım Haber New York'ta... Galaxy S4 lansmanına doğru ilk video

6 yıl
16,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak, Samsung'un Galaxy S4 lansmanı için New York'tayız. Herkesin uyuduğu bir saatte, Samsung'un hazırlıkları süren lansman alanına gittik ve Galaxy S4 için ilk videomuzu çektik. Ön inceleme ve karşılaştırma videolarımız öncesinde ilk değerlendirme bu videomuzda.
 
 
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Speed-Step 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

"Galaxy S4 lansmanını yerinde takip etmek için geldik" heee kendiniz gittiniz zaten %100 eminiz. DH para verecek de yerinde takip etmek için lansmanı NewYork'a gidecek. Samsung almış götürmüş işte sizi. Çakma resimleri montajlayıp video çekmişsiniz. Ne gerek var? Eski DH'ı geri istiyoruz biz. ezik ezik işler yapmayın artık...

Normalde bu mesajı silmek lazım ama alıntılayıp ibretlik koyalım. Kendi ismi ile bile yazmaya cesareti olmayan klavye Rambo'su arkadaşımızın kininden patlamak üzere olduğu son anlar kayıtta kalsın.
DH Misafiri"Galaxy S4 lansmanını yerinde takip etmek için geldik" heee kendiniz gittiniz zaten %100 eminiz. DH para verecek de yerinde t...
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3 Yanıt Yanıtla +87
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khaos 6 yıl
Keşke ekrem beyide goturseydiniz :-)
1 Yanıt Yanıtla +18
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V911 6 yıl
Donanımhaber çıtayı iyice yükseltti New York, Barcelona falan. Çok iyi gelişmeler. Erdi abiyi times square de görmek güzelmiş :)
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 6 yıl
özelliklerinin hemen hemen hepsi yazılımsal. bu demek oluyorki note 2 ye de gelir s3 e de gelir bu özellikler.o zaman ne anlamı kaldı s4 ün..
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bengoksel 6 yıl
Sunumu yapan arkadaş açık ve kapalı a seslerini çıkarırken çok bariz diksiyon hataları yapıyor.
gAlaxy ve lAnsman kelimelerini söylerken büyük harfle yazdığım a seslerini karganın gAklamasındaki gibi kalın a olarak söylüyor.
Biri çıksında ( tanıyanlardan) bu adama eğer sunum yapmaya devam etmeyi düşünüyorsa, diksiyon dersi almasının şart olduğunu ifade etsin.
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Gt95 6 yıl
Speed-Step
Orijinalden alıntı: DH Misafiri Galaxy S4 lansmanını yerinde takip etmek için geldik heee kendiniz gittiniz zaten %100 eminiz. DH para verecek de yerinde takip etmek için lansmanı NewYorka gidecek. Samsung almış götürmüş işte sizi. Çakma resimleri montajlayıp video çekmişsiniz. Ne gerek var? Eski DHı geri istiyoruz biz. ezik ezik işler yapmayın artık...
Normalde bu mesajı silmek lazım ama alıntılayıp ibretlik koyalım. Kendi ismi ile bile yazmaya cesareti olmayan klavye Rambosu arkadaşımızın kininden patlamak üzere olduğu son anlar kayıtta kalsın.

onu yazan arkadastan supeleniyorum saten hic kafanizi boyle sacma yorumlara takmayin bizler sizlerin nekadar kaliteli isler yaptinizi hergun sayit oluyoruz iyiki varsiniz video cok guzel olmuz ellerinize ayaginiza saglik burda kim oldu beli olmayan ramboya bir lafim var cekemeyenler icin canak anten kampanyasi varmis yararlan kampanyadan kacirma yoksa uzulursun :D hayirli geceler allah isinizi kolaylastirsin
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ploto 6 yıl
xperia arc ı düşünün bu telefon tek çekirdekliydi rakipleri çok çekirdekli olmasına rağmen rakipleriyle aynı performansa sahipti youtube da xperia arc ın inceleme videoları var bu çekirdek olayına fazla kapılmayın
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ero444 6 yıl
Kararımı verdim İYİ Kİ ONE X ALMIŞIM her açıdan EN KEYİF VERİCİ EN İYİ TELEFON şimdi birkaç beyin yoksunu gelip konuşmasın bıdı bıdı donanım diye böyle bir keyif olamaz s3 te çok güzel birçok kere kullandım ama HTC FARKTIR AYRICALIKTIR........
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fx57 6 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Bir aksaklık çıkmadığı takdirde, Galaxy S4 ön inceleme videomuz bu gece yarım - bir gibi yayında olacak.

Videomuzda donanım, yazılım, tasarım, genel performans, kamera performansı ve oyun deneyimi hakkında pek çok detay bulacaksınız.

Hem ara görüntü zenginliği hem de detaylar açısından oldukça kapsamlı bir video oldu.

İlgi ve anlayışınız için teşekkür ederim.

Sevgiler,
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digimon52 6 yıl
Ön izleme videolari kol gesiyor erdi bey türkce bi ön izleme beklemekdeyiz.
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Afyonteam 6 yıl
[DHVideo=]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K7oSIqxXi7E[DHVideo=]
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Dark Shade 6 yıl
erdi özüağ alkolü fazla kaçırdı. kayıplarda şuan. son görüldüğü an buymuş diyola.
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Brky 6 yıl
Dün gece 02.00 sularında gece kulübünde görünen E.Ö dan bir daha haber alınamadı.Arama çalışmaları sürüyor.Detaylar birazdan..
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