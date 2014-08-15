Donanım Haber çantaları satışta

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda M&W tarafından hazırlanan çantalar satışta. Bu videomuzda Donanım Haber ve M&W işbirliği ile hazırlanan çantaları yakından tanıyoruz. Donanım Hab
Donanım Haber ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda M&W tarafından hazırlanan çantalar satışta. Bu videomuzda Donanım Haber ve M&W işbirliği ile hazırlanan çantaları yakından tanıyoruz.
Aşağıdaki adresten temin edebileceğiniz Çantalarda %40'a varan indirim için siparişi tamamlamadan önce alış veriş kupon kodu olarak "dh" i kullanmanız yeterli.
Güncelleme: İndirim konu kullanmanıza gerek kalmadı adresi kullanarak giriş yaptığınızda direkt indirimli fiyatları göreceksiniz.
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Keşke turuncu olaymış. Olana da şükür
İndirimli fiyatı 120 tl olan çanta mı olurmuş. 240 olmuş bir de şuan, yok artık .......................