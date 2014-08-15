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Donanım Haber çantaları satışta

4 yıl
46,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda M&W tarafından hazırlanan çantalar satışta. Bu videomuzda Donanım Haber ve M&W işbirliği ile hazırlanan çantaları yakından tanıyoruz. Donanım Hab
Donanım Haber ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda M&W tarafından hazırlanan çantalar satışta. Bu videomuzda Donanım Haber ve M&W işbirliği ile hazırlanan çantaları yakından tanıyoruz.
Aşağıdaki adresten temin edebileceğiniz Çantalarda %40'a varan indirim için siparişi tamamlamadan önce alış veriş kupon kodu olarak "dh" i kullanmanız yeterli. 
Güncelleme: İndirim konu kullanmanıza gerek kalmadı adresi kullanarak giriş yaptığınızda direkt indirimli fiyatları göreceksiniz. 

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IV. Murad 4 yıl Speed-Step
Speed-Step
Donanım Haber ziyaretçilerinin istekleri doğrultusunda M&W tarafından hazırlanan çantalar satışta. Bu videomuzda Donanım Haber ve M&W işbirliği ile hazırlanan çantaları yakından tanıyoruz.

 

Aşağıdaki adresten temin edebileceğiniz Çantalarda %40'a varan indirim için siparişi tamamlamadan önce alış veriş kupon kodu olarak "dh" i kullanmanız yeterli. 

 

Güncelleme: İndirim konu kullanmanıza gerek kalmadı adresi kullanarak giriş yaptığınızda direkt indirimli fiyatları göreceksiniz. 

 


 




Keşke turuncu olaymış. Olana da şükür
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BurNIng 4 yıl
Sayfaya gidemiyorum bağlantı güvenli değil diyor tekrar buraya yönlendiriyor
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TR_001 4 yıl
Söz konusu linke tıkladım ve 244 TL ile 247tl olmak üzere iki çantanın da fiyatını görünce direk kapadım. Herkesin Metalara verdiği değerler farklıdır. Ben almayayım alana da mani olmayayım. ;)
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Teknolojist_44 4 yıl
Çantalar gerçekten güzel ama fiyat güzelliği mahvediyor ya verin 89 ₺ ya felan kapış kapış gitsin
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torku42 4 yıl
tam bir fiyasko, elimize yuzmumuze bulastirdik diyorlar mi acaba yoksa kandirirdik biz bunlari aslinda mi diyorlar!
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Dovahkiin 4 yıl
Toplamda 3 adet satıldı mı acaba bu çantalardan çok merak ettim.
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Serkan4554 4 yıl
Ben o paraya valiz seti alırım
çok pahalı.
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Guest-CE76AA5AA 4 yıl
200tl ye çanta mı olur te allam
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ProsesMuhendisi 4 yıl
Çantam parçalandı. Bir tane alayım dedim indirim bitmiş 240 lira nedir


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BreakBeaT 4 yıl ProsesMuhendisi
ProsesMuhendisi

Çantam parçalandı. Bir tane alayım dedim indirim bitmiş 240 lira nedir




İndirimli fiyatı 120 tl olan çanta mı olurmuş. 240 olmuş bir de şuan, yok artık .......................
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Powerofdreams 4 yıl
Çanta yerine kupa ve anahtarlık yapsanız daha ii olmaz mı
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CagatayYL 4 yıl
dh Kodu çalışmıyor, başka bir kod var mı?
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