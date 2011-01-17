Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Donanimhaber.com Hacettepe Üniversitesi Etkinliği video

8 yıl
94,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hacettepe Üniversitesi ACM Öğrenci Kolu'nun daveti üzerine düzenlediğimiz ve Nvidia, Viewsonic, Galaxy gibi sektörde öncü firmaların da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşiye katılamayanlar bu videoya mutlaka göz atmalı.

Üniversite Öğrenci kolları eğer siz de Donanimhaber.com'u üniversitenizde görmek istiyorsanız bizle mesutcevik@donanimhaber.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kota Uyarısı: Video 2 saat 28 dakika uzunluğunda ve SD versiyonu 860MB büyüklüğündedir.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
thenefy 5 yıl
bu video unutulmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicans35 7 yıl
Sonunda bu videoyu bulabildim. Zevkle izledim etkinliği. Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0RK 7 yıl
Vay la her gün Donanımhaber'e giriyorum, bizim okula geliyorsunuz haberim yok. Valla darıldım
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VeRMİNaaRD 7 yıl 0RK
0RK

Vay la her gün Donanımhaber'e giriyorum, bizim okula geliyorsunuz haberim yok. Valla darıldım


benimde haberim 1 ay sonra olmuştu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quadhros 7 yıl 0RK
0RK

Vay la her gün Donanımhaber'e giriyorum, bizim okula geliyorsunuz haberim yok. Valla darıldım


Aynen bende şu an gördüm diyebilirim..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
introducial 7 yıl
İyi olmuş hocam;biraz acemilik var dendiği gibi ama yine de çok iyisiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İBO4747 7 yıl
Videoyu ileri alamıyoruz o kötü olmuş ya ?
"Merhaba ben Mesut Çevik" Kaçıncı dakika da söyleyin izleyelim
harikasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itsthehallowman 8 yıl
çok amatör.. sıkıcı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoderWriter 8 yıl
Merhaba ben mesut çevik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArenaMaster 8 yıl
videoyu izledikten sonra sunu soylemeliyim,katılımcı firmalar resmen cuvallamıslar...ne cıhazlar dogru durust calısmıs nede katılımcılar derslerıne calısmıslar..bıraz bılgılı sokaktan 5 kısı oraya koysanız emınım cok daha akıskanlı bır sohbet olurmus...resmen dınleyıcılere hıtap koca bır sıfır aldı benden...bu katılımcı fırmaları temsıl eden o kısıler bır magazada calıssalar ve bu hıtap kabılıyetlerı ıle musterıye bırseyler satmaya kalksalar emın olun kımse onlardan alıs verıs etmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NICKKALMAMISYUH 8 yıl
ozeti varmi bunun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suhaksk 8 yıl
Ne kadar basarili bir is yaptiginiz ortada tebrikler donanimhaber.com ailesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uneura 8 yıl
Çok Güzel Olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
56:03
2si1 | Google Stadia ile konsol ve PC devri bitiyor mu?
8,9b izlenme · 2 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
36:17
2si1 | Haftanın öne çıkan Teknoloji ve Oyun Haberleri
6,3b izlenme · 1 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa. yeni video
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
07:53
Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı
8,6b izlenme · 3 ay
41:17
Çocuklar için kodlama ve yapay zeka
9b izlenme · 3 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
564 izlenme · 9 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
50:23
2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?
7,3b izlenme · 1 ay
19:56
Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?
7,9b izlenme · 4 ay
17:32
23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var
2,7b izlenme · 1 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
06:14
Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ile Yapay Zeka Üzerine Konuştuk
4,7b izlenme · 2 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,3b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim