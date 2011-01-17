Donanimhaber.com Hacettepe Üniversitesi Etkinliği video

Hacettepe Üniversitesi ACM Öğrenci Kolu'nun daveti üzerine düzenlediğimiz ve Nvidia, Viewsonic, Galaxy gibi sektörde öncü firmaların da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşiye katılamayanlar bu videoya mutlaka göz atmalı.

Üniversite Öğrenci kolları eğer siz de Donanimhaber.com'u üniversitenizde görmek istiyorsanız bizle mesutcevik@donanimhaber.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kota Uyarısı: Video 2 saat 28 dakika uzunluğunda ve SD versiyonu 860MB büyüklüğündedir.