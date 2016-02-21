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Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor

Yalnızca müzik dinlemek artık size yeterli gelmiyor mu? Nervana teknoloji şirketinin ürettiği yeni kulaklıklarla beraber hem müzik dinleyebilir hem de dopamin üretimini artırarak mutlu olabilirsiniz.
3 yıl
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1
18
Çevre Birimleri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dopamin salınımını artıracak
 
Florida merkezli teknoloji firması Nervana, dopamin hormonlarını uyaracak bir kulaklık üretti. Kulaklıkları deneme fırsatı yakalayan gazeteciler oldukça etkilenmiş gibi görünüyorlar.

Görünüşte diğelerinden hiçbir farkı olmayan kulaklıklar, normal bir şekilde müzik çalarken aynı zamanda entegre bir cihaz yardımıyla düşük enerjili elektrik sinyalleri gönderiyor. Gönderdiği bu elektrik sinyalleri sayesinde beyindeki vagus sinirlerini uyaran kulaklık, dopamin salınımını artırarak aniden zevk duymanızı sağlıyor.

Kulaklığı deneme fırsatı yakalan Futurism yazarı Amanda Gutterman,"Elektriğin kollarıma kadar ilerlediğini ve tüm vücudumun karıncalandığını hissettim. Kişisel zirveme ulaşmış gibiydim, gülmeyi ve kahkaları kesemedim. Yaklaşık 10 dakika süren bu zaman dilimindeki mutluluk seviyeme 10 üzerinden 10 verebilirim." ifadelerini kullandı.

Kulaklıklar çaldığınız müziğe göre değişken elektrik sinyalleri de gönderebiliyor. Müzik aletinizdeki parçanın karakteristik özelliklerini analiz ederek en uygun elektrik sinyallerini seçebilen kulaklıklar, aynı zamanda "çevre modu" denilen bir teknolojiye de sahip. Çevre moduyla birlikte konser gibi hali hazırda müzik çalan ortamlarda, kulaklığınızı takıyor ve yalnızca elektrik sinyallerinin keyfini çıkartabiliyorsunuz.

Firmanın önümüzdeki ay satışa sunmayı planladığı kulaklık, 299$'lık bir fiyat etiketine sahip olacak. Araba sürerken kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Nervana şirketi, yola çıkmadan önce en az 30 dakika beklemeyi öneriyor.

http://mic.com/articles/135151/soon-you-ll-be-able-to-buy-headphones-to-get-you-high-just-don-t-drive-with-them-on#.wLnj4Jo8h Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Şimdi bu hormanlara belirli dozun üstünde sürekli almak bağışıklık kazandıracağından dolayı,kulaklığı kullanmadığımız zaman daha mutsuz ve agresif olmazmıyız sizce?Tıpcılar açıklayabilirmi? Ayda bi filan derken uyuşturucu bağımlısı gibi kulaklık bağımlısı olmayalım?

+Kulaklığımı verin ulaannn kulaklıık! ooohh.yihuhahaha xd
gibi olmayalım sonra.
Şimdi bu hormanlara belirli dozun üstünde sürekli almak bağışıklık kazandıracağından dolayı,kulaklığı kullanmadığımız zaman daha mutsuz ve agresif olmazmıyız s...
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Lucidbit 3 yıl

Dopaminin aşırı salgılanması durumlarında beyindeki dopamin reseptörlerinde azalma ve duyarsızlaşma denilen durumlar oluşmakta. Tersi durumda yani dopamin salgılanmasını sağlayan durumların azlığında ise beyin reseptor sayısını artırarak var olan dopamini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. İşte bu dengenin kaybedilmesi yani aşırı dopamin salgılanarak reseptörlerin azalması ve duyarsızlaşması durumunda uzmanlar depresyon hatta daha ciddi bazı ruh hastalıklarının geliştiğini söylüyorlar ki çoğumuz bunu tecrübe ettiğimiz için doğru olduğu konusunda pek şüphe yoktur sanırım.
Algı kalitemiz için, mutluluğumuz için beyin sağlığı şart. Beyin demek herşey demek. Hiçbir şeyde aşırıya gitmemek lazım. Bakın linkteki yazıdan alıntıladığım kısımda, dopamin reseptörlerinin azlığında sosyal statünün düştüğünü ve reseptörlerin çokluğunda ise tam tersi sosyal statünün arttığından bahsedilmiş. Aslında bu konu çok önemli ve hepimizin konuyla ilgili bir farkındalık çalışması yapması gerekiyor ancak ben bu haber vesilesiyle ucundan değineyim. Dileyen araştırsın.
"we showed that low levels of dopamine receptors were associated with low social status and that high levels of dopamine receptors were associated with higher social status. the same type of association was seen with the volunteer's reports of social support they experience from their friends, family, or significant other. " sciencedaily.com/...…/2010/…/100203084254.htm
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OverClocK1ng 3 yıl
Bunu kadının kulağına takacaksın. Sonra..... Bak nasıl şey oluyor. :D
Neyse, anlayan anlamıştır..
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freudunpiposu 3 yıl
Dopamin, doğal ihtiyaçların devam edilebilmesi için sağlanan nörotransmiterdir. Canlıya haz sağlıyarak, tuvaletini, yemeğini cinselliğini bitirmesini sağlar.
Beyinde farklı yolları var, kimisi erkeğin göğüsünden süt akmasına sebep oluyor kimisi halüsinasyona neden oluyor.
Dopaminin gerekli miktardan fazla beyinde bulunması tolerans eşiğini yukarı çekecektir bu da canlının daha fazla dopamin alıp bağımlı olmasına neden olacaktır. Kötüsü dopaminin fazla salgılanması halisünasyona ardından şizofreniye neden oluyor.
Bu kulaklığın markette satılması insanları bağımlılığa sürükleyen bir ihtimal olarak düşünülmeli.
hatta teknoloji yanlış yerde yüzüyor. Tabi bu alet vaadettiklerini gerçekleştiriyorsa.
Tek avantajı parkinson gibi dopamin ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar için bir çözüm olabilme ihtimali.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Bir süre sonra o salgılanan dopamin de yetmemeye başlayınca ne yapacaklar. ondan sonra da damardan enjekte edilen dopaminler çıkar artık.
bir nevi eroin işte bunlar. hiç bulaşmamak lazım
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homebird 3 yıl
Tatlı tatlı yemenin acı acı ..... olur. Dikkatli olmak lazım.
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LKLC 3 yıl
_Athelas_

Vagus sinirin dopamin salınması ile de direkt alakası yok arkadaşlar.Vagus latincede serseri demektir diğer kafa sinirlerinin aksine vücuda agresif şekilde dağılarak bir çok organı uyarır.Dolayısı ile vücudumuzdaki organların çoğunun çalışmasından Vagus siniri sorumludur ve bu siniri yaptığınız eylemlere göre çalıştıracağı sistemi seçer. Vagus sinirini uyarırsanız tüm organları normal olmayan bir fizyolojide çalıştırırsınız bu da normalde olmayan olmaması gereken bir şey.Bilimsel haberlerde çok müdahele etmek istemiyorum ama bazen içi çok boş şeyler geliyor.


bbrfoundation.org/...
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_Athelas_ 3 yıl LKLC
LKLC
_Athelas_

Vagus sinirin dopamin salınması ile de direkt alakası yok arkadaşlar.Vagus latincede serseri demektir diğer kafa sinirlerinin aksine vücuda agresif şekilde dağılarak bir çok organı uyarır.Dolayısı ile vücudumuzdaki organların çoğunun çalışmasından Vagus siniri sorumludur ve bu siniri yaptığınız eylemlere göre çalıştıracağı sistemi seçer. Vagus sinirini uyarırsanız tüm organları normal olmayan bir fizyolojide çalıştırırsınız bu da normalde olmayan olmaması gereken bir şey.Bilimsel haberlerde çok müdahele etmek istemiyorum ama bazen içi çok boş şeyler geliyor.


bbrfoundation.org/...

Bu sitenin bilimsel niteliği 0. Pubmed'den medical bir makale gösterirsin anlarım her önüne gelen saçma sapan şeyler yazıyor her siteye millet de onları kaynak gösteriyor senin gibi.
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AyzenTayço 3 yıl
Her nefis eargasm'ı tadacak.
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Yengec1907 3 yıl
Insan oglu mutlu olmak icin neler yapiyor
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Neyinkafasi 3 yıl Yengec1907
hacklarlar bunu dozu %500 yaparlar sonra.
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furky86 3 yıl
Artı olarak bulantı kusma gibi etkiler de yapabilir.
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Şimdi bu hormanlara belirli dozun üstünde sürekli almak bağışıklık kazandıracağından dolayı,kulaklığı kullanmadığımız zaman daha mutsuz ve agresif olmazmıyız sizce?Tıpcılar açıklayabilirmi? Ayda bi filan derken uyuşturucu bağımlısı gibi kulaklık bağımlısı olmayalım?

+Kulaklığımı verin ulaannn kulaklıık! ooohh.yihuhahaha xd
gibi olmayalım sonra.
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