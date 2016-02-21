Dopamin salınımını artıracak "mutlu eden" kulaklıklar geliyor

Florida merkezli teknoloji firması Nervana, dopamin hormonlarını uyaracak bir kulaklık üretti. Kulaklıkları deneme fırsatı yakalayan gazeteciler oldukça etkilenmiş gibi görünüyorlar.

Firmanın önümüzdeki ay satışa sunmayı planladığı kulaklık, 299$'lık bir fiyat etiketine sahip olacak. Araba sürerken kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Nervana şirketi, yola çıkmadan önce en az 30 dakika beklemeyi öneriyor.

http://mic.com/articles/135151/soon-you-ll-be-able-to-buy-headphones-to-get-you-high-just-don-t-drive-with-them-on#.wLnj4Jo8h

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Görünüşte diğelerinden hiçbir farkı olmayan kulaklıklar, normal bir şekilde müzik çalarken aynı zamanda entegre bir cihaz yardımıyla düşük enerjili elektrik sinyalleri gönderiyor. Gönderdiği bu elektrik sinyalleri sayesinde beyindeki vagus sinirlerini uyaran kulaklık, dopamin salınımını artırarak aniden zevk duymanızı sağlıyor.Kulaklığı deneme fırsatı yakalan Futurism yazarı Amanda Gutterman,"Elektriğin kollarıma kadar ilerlediğini ve tüm vücudumun karıncalandığını hissettim. Kişisel zirveme ulaşmış gibiydim, gülmeyi ve kahkaları kesemedim. Yaklaşık 10 dakika süren bu zaman dilimindeki mutluluk seviyeme 10 üzerinden 10 verebilirim." ifadelerini kullandı.Kulaklıklar çaldığınız müziğe göre değişken elektrik sinyalleri de gönderebiliyor. Müzik aletinizdeki parçanın karakteristik özelliklerini analiz ederek en uygun elektrik sinyallerini seçebilen kulaklıklar, aynı zamanda "çevre modu" denilen bir teknolojiye de sahip. Çevre moduyla birlikte konser gibi hali hazırda müzik çalan ortamlarda, kulaklığınızı takıyor ve yalnızca elektrik sinyallerinin keyfini çıkartabiliyorsunuz.