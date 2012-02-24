Dört çekirdekli işlemciye sahip ilk Mini ITX anakart VIA'dan geldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Zotac tarafından yakın zamanda piyasaya sunulan alternatif mini bilgisayar modeli dışında bir süredir pek gündeme gelmeyen VIA, dünyada ilk defa dört çekirdekli Mini ITX anakartlar geliştirdiğini söyledi. EPIA-M900 ve EPIA-M910 olarak isimlendirilen yeni anakartlara, VIA tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki dört çekirdekli E-Serisi işlemci güç veriyor.
Isıl tasarım gücü 27.5 Watt olan işlemci başta HD video uygulamaları olmak üzere modern iş yüklerini üstlenebilecek bir platform sunuyor. 17 x 17 cm boyutunda olan anakartlarda harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCI Express x16 slotuna, diğer dahili donanımlar için PCI slotuna ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesine yer veriliyor. İki model arasında fark yaratan detay olarak M910 modelinin fazlada iki tane SATA konnektörüne sahip olmasını gösterebiliriz.
Genel özellikleri arasında Gigabit Ethernet, monitör ve televizyonlarla bağlantı için HDMI konnektörü, dört adet USB 2.0 portu ve bir adet COM portuna sahip olan anakartlar ile VIA aralarında POS makineleri, Kiosklar, ATM'ler, ev otomasyon sistemleri ve sağlık alanındaki çeşitli cihazların hedeflendiği anakartlar için istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli veya pasif kullanıma dönük 1GHz hızında çift çekirdekli Nano X2 işlemci ile kullanılabiliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen dört çekirdekli işlemciye sahip yeni anakartların tavsiye edilen satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.
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Download makinası olur mu, alası olur, sonuçta buna bütün paketleri inceleyen firewall kurma niyeti yoktur o zman. Yoksa 2mb hızla dl yapan core2 bile % bilmem kaçlara vuruyor cpu kullanımı, firewall yüzünden.
HTPC olur mu olur niye olmasın. Webe giriyor, film oynatıyor dimi yeterli çoğu kişi için.
HTPC için önemli olan kişilerin beklentisi. e-350 sistemin bundan geri kalıcak bi yanı varmı? Kesinlikle yok, donanımdan blu-ray rahatça oynatabiliyormu e-350 elbette. Hangisi uygun fiyatlı ise seçmek lazım doğru mu? Beklentileriniz hangisine giriyorsa o açıdan doğru.
Şimdi mesela yukarıda arkadaş yazdı, bende o açıdan bakarım, eğer güç tüketimi konusuna kafayı takmazsanız 90-100tl anakart 120 athlon II işlemci, al sana mis gibi medya zımbırtısı. Her işe gelir her işi yapar. Hatta 880g anakart var diye sırf fiyatı düşürmek için sempron 145 koyarsın 75-80tl eder. Semrpon 145 sırf cpu gücü olarak e-350 den en az 2 kat daha güçlü zatn. 880g chipsette 4250 gpu var, bluray disk dahil yüksek bitrate herşeye yeter. Yüksek çözünürlük ve bitrate li xvid faln kimse pek kullanmıyor artık. Cicili bicili kasa ayarlarsın mini its kasa yerine (50tl) boyarsın süslersin mesela, insanlar hm bu ne faln derler kasa olduğunu anlamazlar yada hoş gelir.
Yukarda dedim önemli olan beklenti diye, mesela medya player cihaz yada ekran kartı / gpu 3d bluray iso desteği yok diye ağzına geleni söyleyenler var, bu durumda ne yapacaksınız? AMD de, ister e-350 de olsun ister uvd 3.0'lı A8 lerde olsun, multi stream 3D bluray iso donanımdan çözemiyor ne olucak şimdi? A8 ama %20 cpu gücü kullanarak altından kalkıyor, e-350 ne yapıcak yada yukarıda mesela donanımından kimse bahsetmemiş, video çözme açısından neler yapabildiği ile ilgili olarak, 3d iso isteyen birisi ne yapsın bunu dimi? CPU decode ile altından kalkabilecek mi bakalım? Dediğim gibi önemli olan sizin beklentiniz ile eldeki şeylerdir. Yoksa tutup bu crysis oynatmıo die sızlanan insanları da görürsünüz, mutlu mesut geçinen işine yapabildiklerine uygun heryerde kullananları da. 200$ lık development board ile robot yapanlar da var, eskiden kalma i586 cpu ile de yapanlar var iş başka yerlere çekilecekse. Kiosklarda da iş yapar, htpc olarak da güzel olur, evde de kullanılır başka işler içinde işe yarar ne istediğinizi bilir ve donanımın neye müsade ettiğini bilirseniz.
htpc için i3 2100 faln önerenler var mesela, QS yok onda, donanımdan hızlandırma desteği kısıtlı QS yok diye. CPU gücü ile herşeyin altından kalkar orası ayrı bişey demiyorum ona zaten. t serisinde QS var, onu da ne rahatlıkla ve fiyata bulursunuz orası da ayrı tartışma.
3D mark ve PCmark testleri.
Bu 2 test 1.3GHz Via Nano ile 1.6Ghz intel atom n270 arasında yapılmış, ikisi de tek çekirdek eski işlemciler, Via Nano ezmiş geçmiş.
Kaynak. via.com.tw/...
Bir işlemci üretilir ve geliştirirken bir yapı üstünden gidiliyor, bu yapı en başta incelenip karar kılınıyor ve tüm seri birbiri üstüne gelişerek devam ediyor, misal ilk işlemcilerden olan intel x86 yapı türlerinden birini kullanır, en eski yapı türlerinden olmasına karşın soket, geliştirme devamlılık falan gibi sebeplerden bu yapıyı değiştirmesi zor.
AMD sonraki yıllarda çıktığından çalışmalara temelden başladığı için bu yapıyı elden geçirme imkanı bulmuş ve revize etmiş.
Via ise en son adetli üretim yapmaya başlayan x86 mimarisine sahip işlemci firması, bu yapıyı onca yıldan sonra tekrar temelden elden geçirme fırsatı bulmuşlar. Bu konuda son teknoloji Via oluyor kısacası, küçücük işlemcilere 4 çekirdek sığdırabilmesi de bundan. Fansız çalışması bile devrim.
Şimdi can alıcı nokta şuki, işlemcilerde işlem başı hata sayısı denen bişe var, satır dizini dışındaki fazladan ağırlık bu, bu sayı intelde 300 küsür, AMD işlemcilerde 50 küsür, Via işlemcilerde ise 4-5 civarı çıkıyor.
Hıza yansımasına gelince intel atomun 2.4 Ghz işlemcisinin Via Nano 1.6ghz işlemciyle benzer performans vermesinin sırrı bu işte.
Tercihde önce Via, sonra AMD, sonra intel bu benim seçimim her zaman. Bu konuyu DH'de çok daha iyi bilen arkadaşlar var, teknik konu, onlar açıklarlarsa daha iyi olur, benim anladığım bu kadarı.
Yani bunlara Windows7, Windows8 yada x64, x86 farketmez, tüm windowslar kurulabiliyor, senin saydığın cihazların hiç birine windows kurulamaz. ITX bilgisayarlara Windows'u yüklersin, kodek paketini de yüklersin, bağlarsın TV'ye tüm FullHD, 1080p, mkv, mka, mpeg4, divx farketmez tıkla izle.
Emülatör kurarsın istediğin oyunu açar oynarsın Dev ekranda, 4 çekirdekli işlemci gücü diyoruz, bunda son çıkan Super Street Fighter bile düşük ayarlarda çalışır. Yanlış cihazlarla kıyasladın.
Zbox Nano VD01'e gelince, doğru cebe sığıyor ama üstünde BD-rom yok, Windows'u usb flash disk yada harici BD-rom'la kurma zorunluluğu var, zaten alan bunu TV'de kullanacak, hiç mi BD film takmayacak, her seferinde BD'den flasha kopyalamak ne kadar kullanışlı, yada yanında sürekli harici BD-rom duracaksa yine ne anladık, bence en güzeli ITX kasa, kimse uydu alıcıdan farkını anlamıyor. Satıcıların elinde intel ITX anakartlar kalmış, hiç biri 1080p oynatmıyor, adamlar stoklarken kime ne amaçla satılacağını hesaplamamışlar aman dikkat.