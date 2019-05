Dört çekirdekli işlemciye sahip ilk Mini ITX anakart VIA'dan geldi

Zotac tarafından yakın zamanda piyasaya sunulan alternatif mini bilgisayar modeli dışında bir süredir pek gündeme gelmeyen VIA, dünyada ilk defa dört çekirdekli Mini ITX anakartlar geliştirdiğini söyledi. EPIA-M900 ve EPIA-M910 olarak isimlendirilen yeni anakartlara, VIA tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki dört çekirdekli E-Serisi işlemci güç veriyor.

Isıl tasarım gücü 27.5 Watt olan işlemci başta HD video uygulamaları olmak üzere modern iş yüklerini üstlenebilecek bir platform sunuyor. 17 x 17 cm boyutunda olan anakartlarda harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCI Express x16 slotuna, diğer dahili donanımlar için PCI slotuna ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesine yer veriliyor. İki model arasında fark yaratan detay olarak M910 modelinin fazlada iki tane SATA konnektörüne sahip olmasını gösterebiliriz.

Genel özellikleri arasında Gigabit Ethernet, monitör ve televizyonlarla bağlantı için HDMI konnektörü, dört adet USB 2.0 portu ve bir adet COM portuna sahip olan anakartlar ile VIA aralarında POS makineleri, Kiosklar, ATM'ler, ev otomasyon sistemleri ve sağlık alanındaki çeşitli cihazların hedeflendiği anakartlar için istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli veya pasif kullanıma dönük 1GHz hızında çift çekirdekli Nano X2 işlemci ile kullanılabiliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen dört çekirdekli işlemciye sahip yeni anakartların tavsiye edilen satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.