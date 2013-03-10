Dört çekirdekli ve Android ''Jelly Bean'' işletim sistemli mini bilgisayarlar yaygınlaşıyor

Haber Editörü
Mobil dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Android işletim sistemli mini bilgisayarların da ilerleme kaydettiğini görüyoruz. ''Android TV Stick'' şeklinde isimlendirilen ve HDMI çıkışı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonlarla bağlantısı sağlanan bu cihazlarda, işlemci çıtası çift çekirdekten dört çekirdeğe yükselmiş durumda.
Geekbuying sitesi tarafından mercek altına alınan mini bilgisayarlardan ilki Unuiga U28. 97 mm x 38 mm x 12 mm boyutlarında ve yaklaşık 32 gram ağırlığında tasarlanan U28, 1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Allwinner A31 platformuna, PowerVR SGX544 MP2 grafik işlem birimine ve 2 GB DDR3 RAM'e ev sahipliği yapıyor. 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Allwinner A31 platformu, ARM'ın enerji verimliliği konusunda iddialı olan Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 8 GB dahili depolama alanını, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 1 adet USB portunu ve 2 adet microUSB portunu beraberinde getiren mini bilgisayar yaklaşık 120$'dan fiyatlandırılmış.
Sitenin mercek altına aldığı mini bilgisayarlardan sonuncusu ise Tronsmart T428. Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 2 GB RAM'i, 8 GB / 16 GB dahili depolama alanı seçeneklerini, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 1 adet USB portunu ve 1 adet microUSB portunu bünyesinde barındıran T428 ise 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz frekansında görev yapan dört çekirdekli Rockchip RK3188 platformuyla donatılmış. ARM'ın Cortex-A9 mimarisi üzerine inşa edilen bu platformdaki grafik işlem birimi Mali-400MP4. T428'in fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.
http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/08/tronsmart-t428the-first-rk3188-quad-core-mini-pc-coming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kesinlikle katılıyorum. Android smart tv arayüzlerinden cok daha kullanışlı ve inanılmaz büyük bir donanım ve yazılım destegi ile geliyor. Yazılım üreticilerine her marka smart tv icin kendi sdk larını yayınlayıp ayrı ayrı yazılım ürettirmeye çalışmak Amerika'yı yeniden keşfetmeye benziyor. Yap tv ni, koy icine android destekli boyle bir cihazı, sonrasında kendi mağazan üzerinden kendi televizyonun için özel uygulamalarını yayınla dur.. Üstelik birçok uygulama full HD destekli olduğu için yeniden uyarlamasına da gerek yok. Medya oynatma deneyiminden ve USB cihazlara verdigi donanım desteginden bahsetmiyorum bile. Samsung ve lg gibi kendi android cihazlarını hatta kendi işlemcilerini üreten markaların dahi tv lerinde bunu neden yapmadıklarına anlam veremiyorum..