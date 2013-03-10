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Dört çekirdekli ve Android ''Jelly Bean'' işletim sistemli mini bilgisayarlar yaygınlaşıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
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Medya Oynatıcılar
knight
Haber Editörü
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Dört çekirdekli ve Android ''Jelly Bean'' işletim sistemli mini bilgisayarlar yaygınlaşıyor
Mobil dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Android işletim sistemli mini bilgisayarların da ilerleme kaydettiğini görüyoruz. ''Android TV Stick'' şeklinde isimlendirilen ve HDMI çıkışı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonlarla bağlantısı sağlanan bu cihazlarda, işlemci çıtası çift çekirdekten dört çekirdeğe yükselmiş durumda.
Geekbuying sitesi tarafından mercek altına alınan mini bilgisayarlardan ilki Unuiga U28. 97 mm x 38 mm x 12 mm boyutlarında ve yaklaşık 32 gram ağırlığında tasarlanan U28, 1 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Allwinner A31 platformuna, PowerVR SGX544 MP2 grafik işlem birimine ve 2 GB DDR3 RAM'e ev sahipliği yapıyor. 40 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen Allwinner A31 platformu, ARM'ın enerji verimliliği konusunda iddialı olan Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 8 GB dahili depolama alanını, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 1 adet USB portunu ve 2 adet microUSB portunu beraberinde getiren mini bilgisayar yaklaşık 120$'dan fiyatlandırılmış.
Sitenin mercek altına aldığı mini bilgisayarlardan sonuncusu ise Tronsmart T428. Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 2 GB RAM'i, 8 GB / 16 GB dahili depolama alanı seçeneklerini, 32 GB'a kadar microSD kart desteğini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, 1 adet USB portunu ve 1 adet microUSB portunu bünyesinde barındıran T428 ise 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.8 GHz frekansında görev yapan dört çekirdekli Rockchip RK3188 platformuyla donatılmış. ARM'ın Cortex-A9 mimarisi üzerine inşa edilen bu platformdaki grafik işlem birimi Mali-400MP4. T428'in fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.
Dört çekirdekli ve Android ''Jelly Bean'' işletim sistemli mini bilgisayarlar yaygınlaşıyor
Dört çekirdekli ve Android ''Jelly Bean'' işletim sistemli mini bilgisayarlar yaygınlaşıyor

http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/08/tronsmart-t428the-first-rk3188-quad-core-mini-pc-coming/ Yorum Yaz
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revelax 6 yıl en beğenilen
smart tvlere ne takıyolar bilemem ama bunlardan alıp taksalar daha iyi olur kendi donanımları amele gibi çalışyor
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savinelli 6 yıl
revelax
smart tvlere ne takıyolar bilemem ama bunlardan alıp taksalar daha iyi olur kendi donanımları amele gibi çalışyor

Kesinlikle katılıyorum. Android smart tv arayüzlerinden cok daha kullanışlı ve inanılmaz büyük bir donanım ve yazılım destegi ile geliyor. Yazılım üreticilerine her marka smart tv icin kendi sdk larını yayınlayıp ayrı ayrı yazılım ürettirmeye çalışmak Amerika'yı yeniden keşfetmeye benziyor. Yap tv ni, koy icine android destekli boyle bir cihazı, sonrasında kendi mağazan üzerinden kendi televizyonun için özel uygulamalarını yayınla dur.. Üstelik birçok uygulama full HD destekli olduğu için yeniden uyarlamasına da gerek yok. Medya oynatma deneyiminden ve USB cihazlara verdigi donanım desteginden bahsetmiyorum bile. Samsung ve lg gibi kendi android cihazlarını hatta kendi işlemcilerini üreten markaların dahi tv lerinde bunu neden yapmadıklarına anlam veremiyorum..
revelaxsmart tvlere ne takıyolar bilemem ama bunlardan alıp taksalar daha iyi olur kendi donanımları amele gibi çalışyorKesinlikle ka...
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Nokia Specialist 6 yıl
Bu üreticilerin kafası samsungdan daha iyi çalışıyor
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hotking 6 yıl
Neden ilk Android işletim sistemli TV yi bir Türk Firması yapmasın ki( Çoğu parçayı ithal ederek Birleştirmesin ki)? Bir sistem düşünün; Tek bir Elektirik fişi Tek bir (air)kumanda ve Tek bir LED Ekran ile…. Media player, TV, Bilgisayar elde etmek çok mu zor? Bugünkü teknoloji ile aslında bu işin olmaması asıl çok zor ve biz bu zor olanı piyasaya Android TV çıkarmayarak yapıyoruz, Hadi diyelim Samsung veya LG bilerek çıkarmıyor Android TV leri .. zira eski smart TV stoklarını bitirememiş olabilirler senin Yerli firma olarak senin bekleyecek hangi bahanen var ha? Ey vestel ey arçelik ey beko, sunny, grundig, SEG,
Dünya çapında kendi alanında piyasayı yönlendiren bir markamız var mı? yok neden? Çünkü bizde yeni şey hayal eden insanlarla acayip maytap geçilir :) Her milletin ruh hali farklıdır ama değişmez değildir artık yeni birşey düşünen insanlara gel la buraya demeliyiz,
Dünya çapında marka olan ve piyasaya yön veren samsung, LG, Nokia veya SONY bizim bu şekilde bir markamız var mı? Yok oluşturmak çok mu zor? Günümüz konjonktüründe markaların aşırı ciro alarak büyümeleri ve rağbet görmeleri yeni bir icat yapmak dan çok yeni fikir üretmelerinden geçiyor misal NOKIA misal IKEA işin özü Amerikayı yeniden keşfe gerek yok Elektiriğin icadı gibi…Sony firmasına göre çocuk yaşta sayılabilecek bir NOKIA nasıl da gelerek SONY’e telefon piyasasında fark attı?
Gelelim Vestel veya diğer köhne Türk markalarına... millet piyasaya bir ürün sürer iki gün sonra da bakarsın beko veya vestel de kendi versiyonlarını görücüye çıkarmış,
Çıkmış vestel pixellence diye bir şey duyuruyor sanki avrupada uzak doğuda ABD de o kadar büyük firma Ar-Ge lerinde pikseli takla attıramamış yan çevirememiş bükememiş vestel gelmiş bir hareketle pixellence denen yöntemle pikseli adam ediyormuş la olm sen önce o pikseli kendi fabrikanda üret de ondan sonra ona takla attır :))
Yazının başında söylediğim gibi Amerikayı yeniden keşfe çalışan bu markalarımız milleti salak sanmaktan ve taklit ürün üretmekten öteye maalesef geçememekteler. Halbu ki biz gerçekleri biliyoruz TV veya bilgisayar sistem parçalarını yapan başkası alıp birleştiren ise bizim markalar, AR-GE yi Çin ve ABD yeterince yapıyor zaten…. sen de azıcık AR-GE ve büyük miktar da da Fİ-KİR yap sıçrama yap, al milletin ar-ge sini kazanımını teknolojisini kendi parlak fikrinle yoğur onların hakim olduğu piyasaya sen git sat, bak bakalım nasıl listede bir numaraya çıkıyorsun,,
Hayat fırsatlarla dolu bu fırsatları doğru kullanırsan hayat mucizelere de sahne olur,, eskiden ne vardı fotoğraf makinesi, cep telefonu mp3 player, wolkman navigasyon cihazı el feneri vs. sonra arkadaşın biri çıktı kamera ile cep telefonunu birleştirdi sonra hiçkimse gidip kolay kolay içinde kamera olmayan bir cep telefonu almamaya başladı başta salak gibi gelen komik gibi duran olay ciddiye bindi biri içine navigasyon ekledi diğeri el feneri derken kamera ekleyen bu sefer mp3, mp4 player de ekledi bu sefer insanoğlu baktı ki cebimde ne kadar az cihaz taşırsam ve ne kadar çok işe yararsa o kadar severim, aynı şekilde evde de durum bundan farklı değil bir tv alıyorsunuz sonra bakıyorsunuz evde hem tv hemde koca koca laptop boy gösteriyor çoğumuz laptop da proje çizimi istatistik çıkarma haricinde bu laptopu yüzde 90 nete girmek için kullanıyoruz şimdi bu yüzde 90 lık kısım için neden dizimizin üzerinde koca 1 laptopu başımıza bela edelim alırız kumandayı açarız tv yi air Mouse denen ve ÇİN’de 10 dolara satılan kumandayı havada sağa sola oynatarak ekranda bir gezinim yaptık mı istediğimiz siteye istediğimiz hava durumuna filme muziğe hikayeye internet den ulaşmış oluruz…
İçinizden birkaç ileri akıllı çıkacak diyecek ki la olm zaten smart diye bir zamazingo var TV lerde duymadın mı sen? :)) Bende diyecem ki ona…. hah işte o zamanzingoyu duydum da Android TV diye bir zamazingoyu pratikte duymadım Harici External Android TV box haricinde tabi..
Ne var şuan piyasada? Ağzına kadar smart tv … tatmin edici mi?
ilk deneyimde tatmin edici gibi dursa da smart TV ile yapamadıklarımız karşımıza çıktıkça soru işaretleri ile karşılaşacağız neden teknolojisi hazır olduğu halde bu kısıtlamalar çıkmakta karşımıza hani smart TV ile internet e girdiğimizde gezdiğimiz 1 siteden bişey indirecek olsak resim vs. bunları bir klasörde toplayacak olsak?
Düşünün eskiden kütüphanelere gider beyendiğimiz kitapların beyendiğimiz bölümlerini ki bu yazı veya resim olabilir fotokopisini çekerdik, insanlık meziyetimiz inkar edemeyiz
peki bunu neden smart tv lerde yapmayalım kısıtlı mı kalalım ? İçinizden biri çıkıp şunu diyebilir yahuu arkadaş sende al bir smart android tv box çevir tv ni android tv ye yap hepsini.. tamam da arkadaş ben evimde elli tane kumanda mı gezdirecem uydu alıcısı kumandası smart android box kumandası tv kumandası hepsinin teker teker adaptörleri? peki ne olacak? Bunun sonu ?
Babayiğidin biri çıkacak diyecek ki tosunum senin evinde un var şeker var yağ var neden ortada helva yok? Hani senin helvan tatlın ? Çok mu zor hepsini bir araya getirmek Sony den kamera çipini al LG den ekran, Samsung dan tuşlarını Nano teknolojisini al Google dan yazılım al birde Çinden hazır Androit çip al yap… bu seferde bu yerleşik milli firmalarımız diyecekler ki yahu hepsini parça parça alırsam bana pahalıya gelir….yok arkadaş pahalıya gelmez yalan söyleme… pahalıya gelse çin malı onca telefon markası var bu çipleri parçaları 100 dolara toplamışlar hemde Dünyanın heryerinde aynı olan işlemci RAM kalitesiyle dört çekirdekli işlemcisi vs. si derken kapasitif ekran falan full bir telefon yapmış adamlar hatta general mobile diye bir markamız var Türk malı gidip bu çin malı telefonu kaliteli bulup üzerine General mobile yazarak satmaya bile başladı hatta şu son iki ayda en çok satan telefon Türkiyede General Mobile Discovery oldu bakın en meşhur internet sanal Mağazalara dört çekirdek işlemci, GB mertebesinde Ram, Kapasitif kaliteli ekran derken kıvırmışlar işi çindeki markası BLU ama Türkiyede General Mobile Generla Mobile bu konuda aşırı bir övgüyü hak etmektedir, bakın yakında çin teknolojik malları saracak dört bir yanı fazla değil en fazla iki sene.. iocean, THL, Miz Z2, Jiayu, pantech vs.vs,, Çin malları ile dalga geçeceğinize imtina edeceğinize bu furyadan iyi bir kulvar kapmak elzem oldu, icat edilecek teknolojinin çoğu icat edildi zaten şimdi bunları en iyi kim bir araya getirirse o kıvırır piyasadan pasta kapmayı.
işte bizim smart akıllı tv ürettiğini söyleyen yerli firmalarımıza bir fırsat ((( Android TV ))) çok mu zor 10 dolarlık bir android 4.1.2 TV Box’ı TV nin içine entegre etmek en azından hiçbirşey yapamıyorsan Çinden 30 dolara alacağın bir TV BOX ı TV nin içine at, elektiriğini ayrı bir adaptörden dışarıdan değil TV içindeki düşük voltaj ünitesinden otomatik olarak alsın Kumandasını da android kumandayla uyumlu yap al sana Android HD TV Kumanda dan HDMI girişi seçiminde girişlerden biri de senin entegre ettiğin android box olsun hatta bu girişi seçince entegre ettiğin android box başlasın yani açılmış olsun, tamam işlem bu kadar vatandaşın istediği bu… bunu yap.. ileride parayı bulunca fazlasını da yaparsın illa başkaları mı bunu düşünecek bir isveçli firma gibi bir Avrupa firması vs. sonra bizimkiler görüp kopyalayacaklar. Ardından da Androittense piksellence falan diye saçmalayacaklar tamam gene saçmala ama piyasayı ele geçir istediğin adı koy piksellence All in one sence…
Bu arada Android sistemini bir tv içine atmayı ilk olarak bir İsveçli firma akıl etti ürünlerini tanıttı, bizimkiler her zaman ki gibi uykuda, iyi uykular efendim,
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based_1984 6 yıl
dusunulebilir tabii bende dusunuyorum uzun zamandir lcd tv icin, fakat biraz daha olgunlasmasi gerek diye dusunuyorum.
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mbuyuk 6 yıl
Arkadaslar merhaba bu sticler neye gore siniflandiriliyor sadece chipsetmi yoksa donanimsal diger unsurlarmi
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DH Misafiri 6 yıl
Eric Cartman.
teddybear01Güzel olur ev sineması yapmak için .HTPC kasa yerine kulanılabilirde. Biz bunu ne ile yönetiyoruz?
Cihazlar üzerinde OTG Host girişi yer alıyor. Yani bildiğiniz USB girişi. Dilerseniz özel kumanda satın alıyorsunuz, dilerseniz de kablolu-kablosuz mouse takarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu aralar MK808 isimli bir cihaza merak sardım. Acaba memnun kalır mıyım, bilmiyorum. Kullanan arkadaşlardan yorum yapan olursa çok sevinirim. :)

Ben MK802 IIIs kullanıyorum lcd TV resmen android bilgisayara döndü. İnterneti çok rahat kullandığım gibi mkplayer ile bütün formatları (ses, görüntü, altyazı) kasmadan rahatça seyredebiliyorum birde internet tv ler gelişirse o zaman başka cihaza gerek kalmayacak. Kablosuz maouse ve klavyeyi destekliyor sorunsuz, 2.5 " 1 TB hd taktım sorunsuz çalıştı. Daha ne olsun :D
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DH Misafiri 6 yıl
Bu kadar yorum yazıyoruz da neye yazıyoruz Türkiyede gören varmı bu aletlerden boşa konuşana kadar bir tane görseydik piyasada
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smart1978 6 yıl
Normal boy usb de varmış.
İlginç bir urun. LCD TV leri bilgisayara veya sürekli tanitim videoları isi için ucuz çözüm gibi .
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acbold 6 yıl
Bu tür cihazlardan bir kaç tanesine inceleme gelse artık.
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sarahaten 6 yıl
editörlerden detaylı bir inceleme bekleriz...
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DH Misafiri 6 yıl
1 senedir Samsung 6710 tv mi Logitech K400 le beraber kullanıyorum
2000 liralık televizyona takribi 200 liralık bir aletten koysalarmış 6710 tadından yenmezmiş
tvnin uygulamalardaki hantallığından dolayı SMART özelliğini pek Kullanmıyorum
Bu ve benzeri donanımların DH editörlerinden Erdi bey tarafından detaylıca incelenmesini bekleriz
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