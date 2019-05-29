Dünyadaki nehirler, antibiyotik kirliliği sebebiyle alarm sinyalleri veriyor

Antibiyotik kirliliği kavramı ise bakterilerin ilaçlara direnç kazanmasına etki eden bir başka faktör olarak göze çarpıyor. Antibiyotik kirliliğinin daha iyi anlaşılabilmesi kapsamında York Üniversitesi'nden bir grup çevre bilimci ve mikrobiyoloji uzmanı; 6 kıtada yer alan 72 ülkedeki toplam 711 nehrin sularında en çok kullanılan 14 antibiyotik ilacın oranlarını test etmiş. Yapılan inceleme sonrası araştırmacılar, 711 nehir havzasının üçte 2'sinde antibiyotiğe rastlamış.
Sonuçlarda ne gibi istatistikler var?
Gerçekleştirilen inceleme sonrasında elde edilen sonuçları paylaşan araştırmacılara göre;
- 111 nehirde antibiyotik yoğunluğu, güvenli sayılan sınırların üzerinde çıkmış durumda.
- İnceleme yapılan nehirlerin %65’inde antibiyotik saptanmış.
- Afrika ve Asya’da bulunan nehirler, antibiyotik açısından en kirli nehirler olarak tespit edilmiş.
Tuna Nehri Avrupa’nın en kirlisi
Elde edilen bulgular, kirliliğin tek kaynağının insanlar olmadığını da ortaya koymuş. Dünyada üretilen antibiyotiklerin üçte ikisinin hayvanlarda kullanıldığını belirten araştırmacılar, Hayvan idrar ve dışkısında bulunan antibiyotiklerin nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karıştığını söylüyor.
Dünya nehirlerinde en sık rastlanan antibiyotik, idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan Trimetoprim olmuş. Araştırmada sonucu elde edilen en kirli örneklerden biri ise Bangladeş'ten gelmiş. Buradan alınan su örneğinde bulunan ve deri ile ağız enfeksiyonlarında kullanılan Metronidazol oranı, güvenli sayılan antibiyotik kirliliği seviyesinden tam 300 kat daha fazla çıkmış.
https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2019/research/antibiotics-found-in-some-of-worlds-rivers/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Antibiyotik kötü bir şey değil bir ilaç sonuçta ama nüfusu bolluğu ve alım gücü de artınca plastik atık mı antibiyotik mi dünyaya daha çok zarar veriyor, hiç farkı yok. Hastalansa bir antibiyotik bile vermiyorlar diye TV'lere çıkıp ağlayacak insan çok. Evim yok arabam yok ayda 5 kilo tavuk, pirzola, biftek bile alamıyorum diye ağlayan da çok.
Ya insanları mutlu edip dünyayı yok edeceksin ya da insanları yok edip dünyayı kurtaracaksın.
Son yıllarda malesef ülkemizde de çok kontrolsüz ilaç kullanılıyor bu sektörde ve yediğimiz etle beraber antibiyotik de yiyoruz. Haberde geçen nehir kirliliği ise olayın bir başka vahim tarafı.