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Dünyadaki nehirler, antibiyotik kirliliği sebebiyle alarm sinyalleri veriyor

Aralarında Dicle Nehrinin de bulunduğu dünyadaki yüzlerce nehir, antibiyotik kirliliği nedeniyle tehlike alarmı veriyor. Antibiyotik direncinin artmasına neden olan gelişme detayları haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Tuna Nehri 
Bakteriyal hastalıklara karşı yürüttüğümüz savaşta sahip olduğumuz en güçlü silah şüphesiz antibiyotikler. Ancak son yıllarda çok sık kullanılmaya başlanan ve bakterilerin de direnç göstermeye başladığı antibiyotikler artık işlevlerini tam olarak yerine getirememeye başladı. Bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre antibiyotiğe dirençli bakterilerin 2050 yılına kadar 10 milyona yakın insanın ölümüne neden olabileceği bile ifade ediliyor.

Antibiyotik kirliliği kavramı ise bakterilerin ilaçlara direnç kazanmasına etki eden bir başka faktör olarak göze çarpıyor. Antibiyotik kirliliğinin daha iyi anlaşılabilmesi kapsamında York Üniversitesi'nden bir grup çevre bilimci ve mikrobiyoloji uzmanı; 6 kıtada yer alan 72 ülkedeki toplam 711 nehrin sularında en çok kullanılan 14 antibiyotik ilacın oranlarını test etmiş. Yapılan inceleme sonrası araştırmacılar, 711 nehir havzasının üçte 2'sinde antibiyotiğe rastlamış.

Sonuçlarda ne gibi istatistikler var?

Gerçekleştirilen inceleme sonrasında elde edilen sonuçları paylaşan araştırmacılara göre;

  • 111 nehirde antibiyotik yoğunluğu, güvenli sayılan sınırların üzerinde çıkmış durumda.
  • İnceleme yapılan nehirlerin %65’inde antibiyotik saptanmış.
  • Afrika ve Asya’da bulunan nehirler, antibiyotik açısından en kirli nehirler olarak tespit edilmiş.

Tuna Nehri Avrupa’nın en kirlisi

Elde edilen bulgular, kirliliğin tek kaynağının insanlar olmadığını da ortaya koymuş. Dünyada üretilen antibiyotiklerin üçte ikisinin hayvanlarda kullanıldığını belirten araştırmacılar, Hayvan idrar ve dışkısında bulunan antibiyotiklerin nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karıştığını söylüyor.

Dicle Nehri 
Dicle Nehri ile Thames Nehri gibi önemli nehirlerin de bulunduğu listedeki en kirli Avrupa nehrinin ise Tuna Nehri olduğu saptanmış. Tuna havzasından alınan örneklerde yedi farklı antibiyotik türüne rastlandığı ifade ediliyor.

Dünya nehirlerinde en sık rastlanan antibiyotik, idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan Trimetoprim olmuş. Araştırmada sonucu elde edilen en kirli örneklerden biri ise Bangladeş'ten gelmiş. Buradan alınan su örneğinde bulunan ve deri ile ağız enfeksiyonlarında kullanılan Metronidazol oranı, güvenli sayılan antibiyotik kirliliği seviyesinden tam 300 kat daha fazla çıkmış.

Bangladeş'te bir nehir 
York Üniversitesi Çevresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacı Alistair Boxall, “Birçok bilim insanı ve kural koyucu, doğal ortamın antimikrobiyal dayanıklılığa yaptığı katkının farkına varmış durumda. Elde ettiğimiz veriler, nehirlerimizde gözlemlenen antibiyotik kirliliğinin bu anlamda katkılarını gözler önüne seriyor. Bu soruna çözüm üretmek için çok zorlu bir mücadele vermemiz gerekiyor. Özellikle atık su arıtımı kapsamında yapılacak yatırımlar, çözüm için hayati öneme sahip.” açıklamalarıyla konunun önemine dikkat çekmeye çalışmış.

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2019/research/antibiotics-found-in-some-of-worlds-rivers/ Yorum Yaz
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hasanctn33 1 hf. en beğenilen
İnsanlarin bilinclenmesi lazim. En basit usutmeye bile usenmeden acile gelip 3-4 saat kaybedip illa serum illa antibiyotik isteyenler oldukca bu direnc meselesi daha cok bas agritir. hastane koridorunda kaybettigin zamanda otur evine corbani ic uyu dinlen ama yok antibiyotigi ogrenmisiz bir kere. Recete etmeyen doktor kotu oluyor, ayda 20 kere sikayet ediliyoruz sonra.
İnsanlarin bilinclenmesi lazim. En basit usutmeye bile usenmeden acile gelip 3-4 saat kaybedip illa serum illa antibiyotik isteyenler oldukca bu direnc meselesi...
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Dünyayı kirleten mikroplar, antibiyotikler değil biz insanların ta kendisi. Ne yaparsak yapalım her tür atığımız dünyayı kirletiyor. Bunda artan nüfus artışı ve tüketim hızı ve lüks yaşama hevesimiz birinci neden.
Antibiyotik kötü bir şey değil bir ilaç sonuçta ama nüfusu bolluğu ve alım gücü de artınca plastik atık mı antibiyotik mi dünyaya daha çok zarar veriyor, hiç farkı yok. Hastalansa bir antibiyotik bile vermiyorlar diye TV'lere çıkıp ağlayacak insan çok. Evim yok arabam yok ayda 5 kilo tavuk, pirzola, biftek bile alamıyorum diye ağlayan da çok.
Ya insanları mutlu edip dünyayı yok edeceksin ya da insanları yok edip dünyayı kurtaracaksın.

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Darklord Sauron 1 hf.
İnsanların kullandığı antibiyotiğe bir şekilde engel olunur, sonuçta afedersiniz mıçtığımız yer belli ama hayvanların tükkettiği antibiyotik oranı çok yüksek ve hayvan bu sonuçta her yere yapıyor.
Son yıllarda malesef ülkemizde de çok kontrolsüz ilaç kullanılıyor bu sektörde ve yediğimiz etle beraber antibiyotik de yiyoruz. Haberde geçen nehir kirliliği ise olayın bir başka vahim tarafı.
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hasanctn33 1 hf. en beğenilen
İnsanlarin bilinclenmesi lazim. En basit usutmeye bile usenmeden acile gelip 3-4 saat kaybedip illa serum illa antibiyotik isteyenler oldukca bu direnc meselesi daha cok bas agritir. hastane koridorunda kaybettigin zamanda otur evine corbani ic uyu dinlen ama yok antibiyotigi ogrenmisiz bir kere. Recete etmeyen doktor kotu oluyor, ayda 20 kere sikayet ediliyoruz sonra.
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01myavuz 1 hf. hasanctn33
Keşke hiç olmasaydı ama halkın bu isteğine teslim olan doktor çok oldu. Özel muayenehaneyi açan bir değişiyor reçete yazma konusunda.
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interwap 1 hf.
Bir paket anitibiyotiğe milyonlar ödenecek. Sebep "Ender kullanılan bir antibiyotik. Henüz buna dirençli bakteri yok."
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