Dünyanın en hafif tablet bilgisayarı MWC 2013'de görücüye çıkıyor

2013 Mobil Dünya Kongresi'nin Barcelona'da başlamasına kısa bir süre kala, kongre kapsamında karşımıza çıkabilecek ürünler kesinleşmeye başladı. Bu doğrultuda büyük elektronik firmalarından olan NEC, Medias Tab ULN-o8D isimli tabletini Mobil Dünya Kongresinde sergileyecek.

Sahip olduğu 249gr ağırlık ile dünyanın en hafif tableti olarak lanse edilen NEC Medias Tab ULN-o8D, 7" boyutunda 1280x800 bir ekrana, Qualcomm Snapdragon S4 1.5GHz MSM8960 işlemciye, 1GB ram ve 16GB depolama alanı yanında, Android 4.0 işletim sistemi, Micro SD kart yuvası, çift kamera, Wi-Fi, Buletooth bağlantı seçenekleri ve TV antenine sahip olacak.

2013 Mobil Dünya Kongresi kapsamında tüm detayları belli olacak NEC Medias Tab ULN-o8D modelinin, şimdilik sadece beyaz renk ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.





http://tablet-news.com/2013/02/17/nec-medias-tab-7-inch-tablet-coming-to-mwc-2013-still-worlds-lightest-tablet/

http://tablet-news.com/2013/02/17/nec-medias-tab-7-inch-tablet-coming-to-mwc-2013-still-worlds-lightest-tablet/