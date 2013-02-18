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Dünyanın en hafif tablet bilgisayarı MWC 2013'de görücüye çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en hafif tablet bilgisayarı MWC 2013'de görücüye çıkıyor
2013 Mobil Dünya Kongresi'nin Barcelona'da başlamasına kısa bir süre kala, kongre kapsamında karşımıza çıkabilecek ürünler kesinleşmeye başladı. Bu doğrultuda büyük elektronik firmalarından olan NEC, Medias Tab ULN-o8D isimli tabletini Mobil Dünya Kongresinde sergileyecek.
Sahip olduğu 249gr ağırlık ile dünyanın en hafif tableti olarak lanse edilen NEC Medias Tab ULN-o8D,  7" boyutunda 1280x800 bir ekrana, Qualcomm Snapdragon S4 1.5GHz MSM8960 işlemciye, 1GB ram ve 16GB depolama alanı yanında, Android 4.0 işletim sistemi, Micro SD kart yuvası, çift kamera, Wi-Fi, Buletooth bağlantı seçenekleri ve TV antenine sahip olacak.
2013 Mobil Dünya Kongresi kapsamında tüm detayları belli olacak NEC Medias Tab ULN-o8D modelinin, şimdilik sadece beyaz renk ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

http://tablet-news.com/2013/02/17/nec-medias-tab-7-inch-tablet-coming-to-mwc-2013-still-worlds-lightest-tablet/ 

http://tablet-news.com/2013/02/17/nec-medias-tab-7-inch-tablet-coming-to-mwc-2013-still-worlds-lightest-tablet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aura7 6 yıl
Az daha zorlasalar lumia 920 ağırlığında tablet yapacaklar :)
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turxell 6 yıl
fena gozukmuyor...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Donanımı güzel. Ama tv anteni olmamış. Hangi devirdeyiz
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AAT.BH 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Donanımı güzel. Ama tv anteni olmamış. Hangi devirdeyiz


anteni ağırlık yapsın diye koymuşlar belliki
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yorumagel1903 6 yıl
malzemeden çalarlarsa tabi hafif olur
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istanbul2007 6 yıl
Berselona
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Umutcan 6 yıl
Şahsen ince çerçeve ve şık tasarımı hafifliğe her zaman tercih ederim. Bu tasarımla hafif olsa ne fayda...
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fuckulteli 6 yıl
Hafiflik parayla değil kabayla!
Balon mu lan bu hacmi büyümüşte hafiflemiş? :D
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PİMİ ÇEKİLMİŞ BONBA 6 yıl
ağır olması benim için daha iyi.

Ne kadar hafif o kadar kalitesiz kapak.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ben 2 ye katlanır, ve kat yeri belli belirsiz olan tabletleri bekliyorum :)
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AAT.BH 6 yıl
sabahın kuponla verdiği çocuk tabletlerine benziyor o çerçevenin kalınlığı ne öyle.
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enaz3posta 6 yıl
tv anteni iyiymiş
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