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Dünyanın en hızlı microSD hafıza kartıyla tanışın!

3 yıl
100,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil akıllı telefonlar sundukları yüksek performans, yeni kameralar da 4K kayıt yetenekleriyle heyecan verici... Peki onlara ayak uydurabilecek en hızlı hafıza kartı hangisi, cevabı videomuzda!
SanDisk'in Extreme Pro serisi yeni nesil microSD hafıza kartları, heyecan verici transfer hızlarıyla dünyanın en hızlısı. Peki bu kartların özellikleri neler, hangi hızları sunuyor ve SanDisk mobil cihazlar için başka neler sunuyor hepsi videomuzda.
 

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King Stannis 3 yıl en beğenilen
Erdi'nin "Yakından bakacağız" derken sd karta büyüteçle bakması.
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MühendisMurat 3 yıl
Maalesef videoyu izlemeyi midem kaldırmadı, bu kadar yakın çekimin yapılacağı bir videoda böyle bir durumun olması kabul edilebilir değil, biraz dikkat diyorum memlekette yeteri kadar tok esnaf var yenilerini istemiyoruz daha fazla midem bulanmadan konudan kaçarak uzaklaşmadan önce insanların işine yarayacak birşey paylaşayım ;

Bu tarz şeyleri sakın buradan alayım demeyin paranıza yazık, canlı örnekler ile anlatayım.

SanDisk Extreme 64GB MicroSDXC UHS-1
28$ + 5$ Kargo
amazon.com/...

AmazonAPP ile -5 yapıp kargoyu ücretsiz hale getirince total olarak 81 TL'ye geliyor, TR'de 150 TL

hepsiburada.com/...

Net Kâr : 69 TL

amazon.com/...
Şuan amazon satmıyor, bekleyin.

hepsiburada.com/...

Net Kâr : 58 TL

SanDisk Ultra 128GB microSDXC UHS-I Card with Adapter
43$ - 35$'a düşüyor.
amazon.com/...

hepsiburada.com/...

Net Kâr : 80 TL

SanDisk Ultra 200GB Micro SD (SDSDQUAN-200G-G4A)
80$ - 60$'a düşmüştü geçen gün.
amazon.com/...

TR'de satılmıyor, ortalama en az 100 TL daha pahalı satılacağını düşünüyorum.

Üstelik garantisi burada geçiyor, sadece 5 dk'lık basit bir kayıt ile yukarıdaki paralar cebinize kalacak, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.


Sorusu olanlar imzamdaki Amazon konusuna yazabilir.
Maalesef videoyu izlemeyi midem kaldırmadı, bu kadar yakın çekimin yapılacağı bir videoda böyle bir durumun olması kabul edilebilir değil, biraz dikkat diyorum...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Haggard1963 3 yıl
Şu videoları niçin youtube'a yüklemiyorsunuz anlamıyorum.
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allyshn 3 yıl
dünyanın en hızlısı team sanırım :)
hepsiburada.com/...
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YediGüzelAdam 3 yıl
SSD ve Entegre Chip konusunda Micron firmasının üstüne yok. Ayrıca Lexar bunlardan daha hızlı ve daha uygun fiyata sahip ben 2013 yılında tanıtılan 95mb YAZMA hızına sahip kartını kullanıyorum sandisk geçen sene 80mb yazma hızına sahip tanıtırken LEXAR 150MB 1000x lik yeni microsdxc kartını tanıttı.
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smartpin.org 3 yıl

SANAL KARTLAR VE OYUNLAR
Paykwik ve Paykasa sanal kartları uluslararası kullanımının yanı sıra artık oyunlarda da büyük bi pay sahibi olmakta.
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posıtıve 3 yıl
windows kurulabilir gibi hayetde sağlıklı çalışır ssd ye yakın değerler
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Tensi 3 yıl
neo01470
Eskiden usb 3.0 gereksiz derdim fakat geçenlerde yeni bir flash aldım durumlar çok değişmiş. harddiskler felan çok yavaş kalmış

Ben de tam tersine USB 3.0 son zamanlarda cikmis en iyi teknoloji olarak dusundum hep. Eski Q6600 makineye bile 3.0 kart taktim. HDD'ler bile 2.0 da 25 mb yazmaya takilip kaliyordu. Simdi 80-90 mb leri goruyorum. USB Flashlardaki o 5-6 mb hizlardan kurtulduk. Neydi o oyle, ruhum karariyordu gigabaylarca dosya atacaksam cikan sureyi gorunce.
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sosyalkafa 3 yıl
Bu konuda Micron'un çıkardığı Lexar serilerini tek geçerim ve suan dünyanın en hızlı ve kaliteli hafiza kartlarını bence Micron çıkarıyor. Sandisk'i kötülemek için degil ama Sandisk şu an Lexar kartları bayaa geriden takip ediyor. Zaten işi gercekten bilen kişiler Lexar kullanıyor.
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Prequel 3 yıl
U3 demek minimum 30 MB demektir. 275'e çıkıyor ama 30 MB üstü sabit hız isteyen kameralarda video kaydı için kullanılırsa sorun yaratır.
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xxxker 3 yıl
s7 edge telefonumda yine samsung 64 gb pro plus micro sd kullanıyorum 10 numara hızlı çalışıyor samsung hafıza kartlarından asla şaşmam....
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asilkan_25 3 yıl
Hay maşallah :)
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sy1907 3 yıl
Team U3 hızlı kartı var bende de onu kullanıyorum, tavsiye ederim çok başarılı.
teknobiyotik.com/...
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