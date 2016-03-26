Dünyanın en hızlı microSD hafıza kartıyla tanışın!

Yeni nesil akıllı telefonlar sundukları yüksek performans, yeni kameralar da 4K kayıt yetenekleriyle heyecan verici... Peki onlara ayak uydurabilecek en hızlı hafıza kartı hangisi, cevabı videomuzda!

SanDisk'in Extreme Pro serisi yeni nesil microSD hafıza kartları, heyecan verici transfer hızlarıyla dünyanın en hızlısı. Peki bu kartların özellikleri neler, hangi hızları sunuyor ve SanDisk mobil cihazlar için başka neler sunuyor hepsi videomuzda.