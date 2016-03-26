Dünyanın en hızlı microSD hafıza kartıyla tanışın!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil akıllı telefonlar sundukları yüksek performans, yeni kameralar da 4K kayıt yetenekleriyle heyecan verici... Peki onlara ayak uydurabilecek en hızlı hafıza kartı hangisi, cevabı videomuzda!
SanDisk'in Extreme Pro serisi yeni nesil microSD hafıza kartları, heyecan verici transfer hızlarıyla dünyanın en hızlısı. Peki bu kartların özellikleri neler, hangi hızları sunuyor ve SanDisk mobil cihazlar için başka neler sunuyor hepsi videomuzda.
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Bu tarz şeyleri sakın buradan alayım demeyin paranıza yazık, canlı örnekler ile anlatayım.
SanDisk Extreme 64GB MicroSDXC UHS-1
28$ + 5$ Kargo
amazon.com/...
AmazonAPP ile -5 yapıp kargoyu ücretsiz hale getirince total olarak 81 TL'ye geliyor, TR'de 150 TL
hepsiburada.com/...
Net Kâr : 69 TL
amazon.com/...
Şuan amazon satmıyor, bekleyin.
hepsiburada.com/...
Net Kâr : 58 TL
SanDisk Ultra 128GB microSDXC UHS-I Card with Adapter
43$ - 35$'a düşüyor.
amazon.com/...
hepsiburada.com/...
Net Kâr : 80 TL
SanDisk Ultra 200GB Micro SD (SDSDQUAN-200G-G4A)
80$ - 60$'a düşmüştü geçen gün.
amazon.com/...
TR'de satılmıyor, ortalama en az 100 TL daha pahalı satılacağını düşünüyorum.
Üstelik garantisi burada geçiyor, sadece 5 dk'lık basit bir kayıt ile yukarıdaki paralar cebinize kalacak, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.
Sorusu olanlar imzamdaki Amazon konusuna yazabilir.